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https://uz.sputniknews.ru/20211216/akbar-djuraev-stal-chempionom-mira-po-tyajeloy-atletike-21822146.html
Акбар Джураев стал чемпионом мира по тяжелой атлетике
Акбар Джураев стал чемпионом мира по тяжелой атлетике
В весе до 109 кг олимпийский чемпион Токио-2020 Акбар Джураев доказал, что является сильнейшим спортсменом планеты.
2021-12-16T21:40+0500
2021-12-16T21:58+0500
спорт
узбекистан
чемпионат
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. На чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в эти дни в Ташкенте, узбекистанцы завоевали сразу шесть наград, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики (НОК).Абсолютным чемпионом мирового первенства стал олимпийский чемпион Акбар Джураев. В первом упражнении – толчке – он поднял 205 кг. При этом юноша опередил своего основного конкурента Симона Мартиросяна из Армении на 7 кг и товарища по сборной – олимпийского чемпиона Руслана Нурудинова – на 17 кг. Они завоевали соответственно "серебро" и "золото" ЧМ.С большим отрывом от конкурентов Джураев завершил участие и во второй дисциплине. В толчке он повторил свой олимпийский рекорд и поднял 237 кг. Нурудинов сумел одолеть 236 кг. Третье место присвоил себе Мартиросян с итогом 228 кг.В таком порядке расположились тяжелоатлеты и по результатам упражнения на штанге в сумме двоеборья. Третью золотую награду получил Акбар Джураев, набравший в двоеборье 432 кг, второе "серебро" – в активе Руслана Нурудинова (421 кг), на третьей ступени оказался Симон Мартиросян (416 кг).За лидерство в этой весовой категории боролись спортсмены из Ирана, Болгарии, США, Японии, Колумбии и Швеции.
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узбекистан, чемпионат

Акбар Джураев стал чемпионом мира по тяжелой атлетике

21:40 16.12.2021 (обновлено: 21:58 16.12.2021)
© Пресс-служба Национального олимпийского акомитет УзбекистанаАкбар Джураев на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте
Акбар Джураев на Чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Пресс-служба Национального олимпийского акомитет Узбекистана
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В весе до 109 кг олимпийский чемпион Токио-2020 Акбар Джураев доказал, что является сильнейшим спортсменом планеты.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. На чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит в эти дни в Ташкенте, узбекистанцы завоевали сразу шесть наград, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики (НОК).
Абсолютным чемпионом мирового первенства стал олимпийский чемпион Акбар Джураев. В первом упражнении – толчке – он поднял 205 кг. При этом юноша опередил своего основного конкурента Симона Мартиросяна из Армении на 7 кг и товарища по сборной – олимпийского чемпиона Руслана Нурудинова – на 17 кг. Они завоевали соответственно "серебро" и "золото" ЧМ.
С большим отрывом от конкурентов Джураев завершил участие и во второй дисциплине. В толчке он повторил свой олимпийский рекорд и поднял 237 кг. Нурудинов сумел одолеть 236 кг. Третье место присвоил себе Мартиросян с итогом 228 кг.
В таком порядке расположились тяжелоатлеты и по результатам упражнения на штанге в сумме двоеборья. Третью золотую награду получил Акбар Джураев, набравший в двоеборье 432 кг, второе "серебро" – в активе Руслана Нурудинова (421 кг), на третьей ступени оказался Симон Мартиросян (416 кг).
За лидерство в этой весовой категории боролись спортсмены из Ирана, Болгарии, США, Японии, Колумбии и Швеции.
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