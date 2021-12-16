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https://uz.sputniknews.ru/20211216/giperzvukovoe-otstavanie-ssha-ot-rossii-otsenili-v-3-mlrd-dollarov--21822739.html
Гиперзвуковое отставание США от России оценили в 3 млрд долларов
Гиперзвуковое отставание США от России оценили в 3 млрд долларов
Для Пентагона драматизм ситуации в том, что российские гиперзвуковые ракеты с гораздо меньшими бюджетными расходами успешно летают с 2016 года, "Цирконы" производятся серийно.
2021-12-16T22:35+0500
2021-12-16T22:35+0500
колумнисты
сша
москва
пекин
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США теряют мировое лидерство, наиболее ярко это проявляется в разработках высокотехнологичных вооружений. Неудачи гиперзвуковых программ тревожат Пентагон – Big Stick diplomacy и стратегия "большой дубинки" уходят в прошлое. Вашингтону приходится догонять Москву и Пекин.Военный бюджет США достиг 778 млрд долларов. Пентагон увеличил сумму контракта на создание гиперзвуковой ракеты для ВМС США до 3 млрд долларов. Американцы штурмуют "гиперзвук" по восьми разным программам, и в 2022 финансовом году намерены потратить еще 3,8 млрд долларов. Расходы сопоставимы с Европейской оборонной инициативой (4 млрд долларов).По расчетам Пентагона, разработка гиперзвуковой ракеты морского базирования дальностью более 2700 км должна завершиться за пять лет, к весне 2024 года демонстрацией способности поражать "избранные и критические цели", наносить удары "в любой точке Земли всего лишь в течение часа". Реальность такова, что американцы не преодолели еще проблему начального ускорения, а управляемый полет на гиперзвуковых скоростях – гораздо большая технологическая проблема.Разработку гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (ARRW) в США планировали завершить (принять на вооружение) осенью 2022 года, однако испытательные прототипы ни за какие деньги не ускоряются. Летные испытания AGM-183A в июле и апреле 2021 года были провалены.Сухопутные силы Пентагона планируют получить дальнобойную мобильную гиперзвуковую систему LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) дальностью до 3000 км "не ранее 2023 года", а пока не вполне убедительны испытания многоступенчатых ускорителей.Управление перспективных исследовательских программ министерства обороны США в сентябре поделилось крайне скудной информацией об успешном испытании прототипа ракеты HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) – неизвестно где и когда аппарат якобы преодолел гиперзвуковой порог, и достиг скорости в 5 Махов. Специалисты скептически оценили результат.Температура плазмыРеализация американских гиперзвуковых проектов сопровождается значительными технологическими и инженерно-техническими проблемами, в том числе связанными с материалами и теплом. После разгона до гиперзвуковых скоростей начинается маневренный полет в атмосфере – в облаке высокотемпературной плазмы, которая может сжечь корпус, не говоря уже об антеннах и датчиках. При этом бортовая электроника должна устойчиво обеспечивать расчет курса и маневрирование. Здесь большой простор для развития материаловедения, двигателестроения, электроники, аэродинамики.К примеру, в ходе испытаний американской гиперзвуковой ракеты Х-43А на Аляске через семь секунд полета на скорости около 6500 км/час аппарат сгорел в атмосфере. Российские "Цирконы" не горят.Для Пентагона драматизм ситуации в том, что российские гиперзвуковые ракеты с гораздо меньшими бюджетными расходами успешно летают с 2016 года, "Цирконы" производятся серийно. Российский гиперзвуковой "Авангард" ускоряется до 28 махов, "Кинжалы" и "Цирконы" – до 10 махов (как и китайская ракета средней дальности DF-17). Воздушно-космические силы РФ в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия. Россия увеличивает технологический отрыв от США.На этом фоне заметна странная особенность американской гиперзвуковой программы – плановый иллюзионизм.В городе Кортленд (штат Алабама) появился завод Lockheed Martin по сборке гиперзвуковых ракет воздушного базирования, которые до сего дня не прошли ни одного испытания. На предприятии планируется до конца 2022 года произвести 12 гиперзвуковых (несуществующих) ракет AGM-183A ARRW для ВВС США. Рекламные компьютерные изображения гиперзвуковых изделий Lockheed Martin выглядят гораздо совершеннее изделий "в металле".Между тем, российские войска ПВО уже отрабатывают оборону от ударов гиперзвуковыми ракетами вероятного противника – первые учения такого рода состоялись в конце октября в нескольких регионах. На полигоне Ашулук в Астраханской области выполнены боевые стрельбы по мишеням, имитирующим сверхскоростные цели. Для этого у России имеются зенитные ракетные системы ПВО С-300, С-350, С-400, С-500.Гонка лидеровСША и НАТО едва успели отойти от шока после появления российских гиперзвуковых "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала" (которые делают бесполезными все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО, авианосные ударные группировки), как на горизонте возникло китайское гиперзвуковое оружие.Пекин не публиковал рекламных роликов, но по оценке американских СМИ, "преодолел ограничения физики". Способный нести ядерные боеголовки летательный аппарат "Чанчжэн" в ходе недавних испытаний в атмосфере над Южно-Китайским морем запустил гиперзвуковую ракету, которая обогнула Землю и незначительно отклонилась от цели. Прекрасный результат для испытательного полета дальностью около 40 тысяч километров (окружность планеты по экватору).В американской разведке прокомментировали: "Мы понятия не имеем, как они сделали это". Начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о способности китайских ракет преодолеть систему американской противоракетной обороны. В Пентагоне не знают, как можно защититься от подобных технологий, и крайне встревожены новыми военными возможностями Пекина. В свою очередь представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что военная политика Пекина "носит оборонительный характер по своей сущности".Ранее принят на вооружение фантастический блок "Авангард", который вывел Россию на первое место в мировой гиперзвуковой гонке. Британское издание The Telegraph описала тактику боевого применения: запущенная на Урале 26 декабря 2018 года ракета-носитель, не выходя в космическое пространство, в стратосфере вывела на ударный курс боеголовку, которая спланировала по зигзагообразной траектории около 7000 км над Сибирью, и точно поразила цель на Камчатке.Здесь важно подчеркнуть, что Россия и Китай совершенно не заинтересованы в военной конфронтации с соседями по планете, и вынужденно создали гиперзвуковые ракеты – для обороны собственных территорий и союзников от все более изощренной и безрассудной агрессии коллективного Запада. Высокотехнологичным военным могуществом Москва и Пекин не злоупотребляют, и никому не угрожают.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
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Александр Хроленко
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сша, москва, пекин

Гиперзвуковое отставание США от России оценили в 3 млрд долларов

22:35 16.12.2021
© Foto : US Air ForceАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Foto : US Air Force
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Для Пентагона драматизм ситуации в том, что российские гиперзвуковые ракеты с гораздо меньшими бюджетными расходами успешно летают с 2016 года, "Цирконы" производятся серийно.
США теряют мировое лидерство, наиболее ярко это проявляется в разработках высокотехнологичных вооружений. Неудачи гиперзвуковых программ тревожат Пентагон – Big Stick diplomacy и стратегия "большой дубинки" уходят в прошлое. Вашингтону приходится догонять Москву и Пекин.
Военный бюджет США достиг 778 млрд долларов. Пентагон увеличил сумму контракта на создание гиперзвуковой ракеты для ВМС США до 3 млрд долларов. Американцы штурмуют "гиперзвук" по восьми разным программам, и в 2022 финансовом году намерены потратить еще 3,8 млрд долларов. Расходы сопоставимы с Европейской оборонной инициативой (4 млрд долларов).
По расчетам Пентагона, разработка гиперзвуковой ракеты морского базирования дальностью более 2700 км должна завершиться за пять лет, к весне 2024 года демонстрацией способности поражать "избранные и критические цели", наносить удары "в любой точке Земли всего лишь в течение часа". Реальность такова, что американцы не преодолели еще проблему начального ускорения, а управляемый полет на гиперзвуковых скоростях – гораздо большая технологическая проблема.
Разработку гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (ARRW) в США планировали завершить (принять на вооружение) осенью 2022 года, однако испытательные прототипы ни за какие деньги не ускоряются. Летные испытания AGM-183A в июле и апреле 2021 года были провалены.
Сухопутные силы Пентагона планируют получить дальнобойную мобильную гиперзвуковую систему LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) дальностью до 3000 км "не ранее 2023 года", а пока не вполне убедительны испытания многоступенчатых ускорителей.
Управление перспективных исследовательских программ министерства обороны США в сентябре поделилось крайне скудной информацией об успешном испытании прототипа ракеты HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) – неизвестно где и когда аппарат якобы преодолел гиперзвуковой порог, и достиг скорости в 5 Махов. Специалисты скептически оценили результат.

Температура плазмы

Реализация американских гиперзвуковых проектов сопровождается значительными технологическими и инженерно-техническими проблемами, в том числе связанными с материалами и теплом. После разгона до гиперзвуковых скоростей начинается маневренный полет в атмосфере – в облаке высокотемпературной плазмы, которая может сжечь корпус, не говоря уже об антеннах и датчиках. При этом бортовая электроника должна устойчиво обеспечивать расчет курса и маневрирование. Здесь большой простор для развития материаловедения, двигателестроения, электроники, аэродинамики.
К примеру, в ходе испытаний американской гиперзвуковой ракеты Х-43А на Аляске через семь секунд полета на скорости около 6500 км/час аппарат сгорел в атмосфере. Российские "Цирконы" не горят.
Для Пентагона драматизм ситуации в том, что российские гиперзвуковые ракеты с гораздо меньшими бюджетными расходами успешно летают с 2016 года, "Цирконы" производятся серийно. Российский гиперзвуковой "Авангард" ускоряется до 28 махов, "Кинжалы" и "Цирконы" – до 10 махов (как и китайская ракета средней дальности DF-17). Воздушно-космические силы РФ в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективные образцы гиперзвукового оружия. Россия увеличивает технологический отрыв от США.
На этом фоне заметна странная особенность американской гиперзвуковой программы – плановый иллюзионизм.
В городе Кортленд (штат Алабама) появился завод Lockheed Martin по сборке гиперзвуковых ракет воздушного базирования, которые до сего дня не прошли ни одного испытания. На предприятии планируется до конца 2022 года произвести 12 гиперзвуковых (несуществующих) ракет AGM-183A ARRW для ВВС США. Рекламные компьютерные изображения гиперзвуковых изделий Lockheed Martin выглядят гораздо совершеннее изделий "в металле".
Между тем, российские войска ПВО уже отрабатывают оборону от ударов гиперзвуковыми ракетами вероятного противника – первые учения такого рода состоялись в конце октября в нескольких регионах. На полигоне Ашулук в Астраханской области выполнены боевые стрельбы по мишеням, имитирующим сверхскоростные цели. Для этого у России имеются зенитные ракетные системы ПВО С-300, С-350, С-400, С-500.

Гонка лидеров

США и НАТО едва успели отойти от шока после появления российских гиперзвуковых "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала" (которые делают бесполезными все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО, авианосные ударные группировки), как на горизонте возникло китайское гиперзвуковое оружие.
Пекин не публиковал рекламных роликов, но по оценке американских СМИ, "преодолел ограничения физики". Способный нести ядерные боеголовки летательный аппарат "Чанчжэн" в ходе недавних испытаний в атмосфере над Южно-Китайским морем запустил гиперзвуковую ракету, которая обогнула Землю и незначительно отклонилась от цели. Прекрасный результат для испытательного полета дальностью около 40 тысяч километров (окружность планеты по экватору).
В американской разведке прокомментировали: "Мы понятия не имеем, как они сделали это". Начальник Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил о способности китайских ракет преодолеть систему американской противоракетной обороны. В Пентагоне не знают, как можно защититься от подобных технологий, и крайне встревожены новыми военными возможностями Пекина. В свою очередь представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй подчеркнул, что военная политика Пекина "носит оборонительный характер по своей сущности".
Ранее принят на вооружение фантастический блок "Авангард", который вывел Россию на первое место в мировой гиперзвуковой гонке. Британское издание The Telegraph описала тактику боевого применения: запущенная на Урале 26 декабря 2018 года ракета-носитель, не выходя в космическое пространство, в стратосфере вывела на ударный курс боеголовку, которая спланировала по зигзагообразной траектории около 7000 км над Сибирью, и точно поразила цель на Камчатке.
Здесь важно подчеркнуть, что Россия и Китай совершенно не заинтересованы в военной конфронтации с соседями по планете, и вынужденно создали гиперзвуковые ракеты – для обороны собственных территорий и союзников от все более изощренной и безрассудной агрессии коллективного Запада. Высокотехнологичным военным могуществом Москва и Пекин не злоупотребляют, и никому не угрожают.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.
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