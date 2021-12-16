https://uz.sputniknews.ru/20211216/gosudarstvo-podderjit-razvitie-plodoovoschevodstva-21810475.html
Государство поддержит развитие плодоовощеводства
Государство поддержит развитие плодоовощеводства
Президент подписал постановление, предусматривающее меры государственной поддержки сферы плодоовощеводства, а также развитию системы кластера и кооперации в отрасли.
2021-12-16T09:29+0500
2021-12-16T09:29+0500
2021-12-16T09:31+0500
общество
экспорт
плодоовощная продукция
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент подписал постановление, предусматривающее меры государственной поддержки сферы плодоовощеводства, а также развитию системы кластера и кооперации в отрасли.Основной целью документа является интегрирование производства, переработка, хранение и реализация (экспорт) плодоовощной продукции.Льготные кредиты садоводамС 1 января 2022 года за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства через коммерческие банки планируется выделять кредиты для выращивания фруктов, винограда, овощей, картофеля, бахчевых культур, зелени и лекарственных растений, бобовых и масличных культур сроком на 1 год с льготным периодом 6 месяцев.Сумма кредита составит до 50% от стоимости урожая по ставке 14% годовых (в том числе маржа банка – 2%).Кроме того, по такой же ставке переработчикам, хранителям и экспортерам плодоовощной продукции будут выделяться "револьверные" кредиты для пополнения оборотных средств.Субсидии экспортерамС 1 марта 2022 года плодоовощеводческим кластерам и фермерским хозяйствам при наличии экспортного контракта возмещаются 50% страховой премии, уплаченной при использовании услуги страхования рисков урожая плодоовощной продукции, но не более 1% страховой суммы. При этом страховая сумма не должна быть менее 70% от стоимости урожая, застрахованного от риска.Наряду с этим, плодоовощеводческим кластерам компенсируют 50% расходов на привлечение квалифицированных агрономов, энтомологов, лабораторных специалистов из-за рубежа (не более $1 тысячи на одного специалиста в месяц).
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экспорт, плодоовощная продукция
Государство поддержит развитие плодоовощеводства
09:29 16.12.2021 (обновлено: 09:31 16.12.2021)
Переработчикам, хранителям и экспортерам плодоовощной продукции будут выделяться "револьверные" кредиты для пополнения оборотных средств.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
Президент подписал постановление
, предусматривающее меры государственной поддержки сферы плодоовощеводства, а также развитию системы кластера и кооперации в отрасли.
Основной целью документа является интегрирование производства, переработка, хранение и реализация (экспорт) плодоовощной продукции.
Льготные кредиты садоводам
С 1 января 2022 года за счет средств Фонда государственной поддержки сельского хозяйства через коммерческие банки планируется выделять кредиты для выращивания фруктов, винограда, овощей, картофеля, бахчевых культур, зелени и лекарственных растений, бобовых и масличных культур сроком на 1 год с льготным периодом 6 месяцев.
Сумма кредита составит до 50% от стоимости урожая по ставке 14% годовых (в том числе маржа банка – 2%).
Кроме того, по такой же ставке переработчикам, хранителям и экспортерам плодоовощной продукции будут выделяться "револьверные" кредиты для пополнения оборотных средств.
Субсидии экспортерам
С 1 марта 2022 года плодоовощеводческим кластерам и фермерским хозяйствам при наличии экспортного контракта возмещаются 50% страховой премии, уплаченной при использовании услуги страхования рисков урожая плодоовощной продукции, но не более 1% страховой суммы. При этом страховая сумма не должна быть менее 70% от стоимости урожая, застрахованного от риска.
Наряду с этим, плодоовощеводческим кластерам компенсируют 50% расходов на привлечение квалифицированных агрономов, энтомологов, лабораторных специалистов из-за рубежа (не более $1 тысячи на одного специалиста в месяц).