https://uz.sputniknews.ru/20211216/iskusstvo-baxshi-vneseno-v-spisok-nematerialnogo-naslediya-yunesko-21821222.html

Искусство бахши внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Искусство бахши внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Предложение было одобрено на основе аккламации (широкого консенсуса) без проведения каких-либо дебатов или голосования.

2021-12-16T19:28+0500

2021-12-16T19:28+0500

2021-12-16T19:40+0500

культура

узбекистан

культура

юнеско

культурное наследие

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Приятную новость озвучили сегодня в рамках 16-ой сессии ЮНЕСКО: искусство бахши включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.В перечень номинантов оно было внесено по инициативе Шавката Мирзиёева. Рассматривать заявку начали в 2020 году, сообщили в пресс-службе министерства туризма и спорта. В течение двух лет проводилась активная работа со странами-членами комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, оценочной комиссией и секретариатом ЮНЕСКО для того, чтобы предложение было принято.А сегодня оно одобрено на основе аккламации (широкого консенсуса) без проведения каких-либо дебатов или голосования.По мнению представителей оценочной комиссии, данное искусство представляет собой уникальное историко-культурное наследие, а номинационный пакет подходит по всем критериям для внесения этого национального элемента в Репрезентативный список нематериального культурного наследия."Искусство Бахши" стало шестым элементом нематериального культурного наследия, включенным в Репрезентативный список со стороны Республики Узбекистан. Ранее в список были внесены "Культурное пространство Байсунского района" (2008 г.), "Катта Ашула" (2009 г.), "Аския" (2014 г.), "Культуры и традиции Плова" (2016 г.) и "Лазги" (2019 г.). Кроме того, при соавторстве с другими странами Узбекистан принял участие в номинациях "Шашмаком" (2008 г.), "Навруз" (2016 г.) и "Искусство миниатюры" (2020 г.).

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узбекистан, культура, юнеско, культурное наследие