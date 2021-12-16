https://uz.sputniknews.ru/20211216/molodojenov-obyazali-ispolnyat-pervyy-tanets-pod-pesnyu-berdymuxamedova-21819837.html
Молодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова
Молодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова
Для реализации инициативы старейшины проводят разъяснительные беседы с жителями сельских поселений в соответствии с требованиями местной администрации.
2021-12-16T18:06+0500
2021-12-16T18:06+0500
2021-12-16T18:07+0500
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Туркменистане молодоженов обязали исполнять первый танец под одну из песен Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает "Хроники Туркменистана".Для реализации инициативы старейшины проводят разъяснительные беседы с жителями сельских поселений в соответствии с требованиями местной администрации. Эмомали Рахмон открыл музей имени самого себя >>Отмечается, что большинство исполняемых на свадьбах песен должны быть на туркменском языке. Кроме того, иностранные композиции также желательно переводить на туркменский. К тому же старейшины призывают ограничить расходы на свадьбы. В частности, семье невесты предлагают не завышать требования к жениху по количеству продуктов для проведения девичника.Рахмон и Бердымухамедов вошли в топ-500 самых влиятельных мусульман мира >>В регионах Туркменистана свадьбу проводят с соблюдением национальных обычаев — сватовства, девичника, а также совета родственников и соседей перед свадьбой. Организация этих мероприятий подразумевает большие финансовые траты.
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туркменистан, гурбангулы бердымухамедов, свадьба
Молодоженов обязали исполнять первый танец под песню Бердымухамедова
18:06 16.12.2021 (обновлено: 18:07 16.12.2021)
Для реализации инициативы старейшины проводят разъяснительные беседы с жителями сельских поселений в соответствии с требованиями местной администрации.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik.
В Туркменистане молодоженов обязали исполнять первый танец под одну из песен Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает
"Хроники Туркменистана".
Для реализации инициативы старейшины проводят разъяснительные беседы с жителями сельских поселений в соответствии с требованиями местной администрации.
Отмечается, что большинство исполняемых на свадьбах песен должны быть на туркменском языке. Кроме того, иностранные композиции также желательно переводить на туркменский.
К тому же старейшины призывают ограничить расходы на свадьбы. В частности, семье невесты предлагают не завышать требования к жениху по количеству продуктов для проведения девичника.
В регионах Туркменистана свадьбу проводят с соблюдением национальных обычаев — сватовства, девичника, а также совета родственников и соседей перед свадьбой. Организация этих мероприятий подразумевает большие финансовые траты.