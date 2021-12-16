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Озвучены основания для введения чрезвычайного положения в Узбекистане
Озвучены основания для введения чрезвычайного положения в Узбекистане
В первые дни пандемии в обществе широко обсуждалась идея объявления чрезвычайного положения в стране, однако, сделать это не позволяло отсутствие законодательства.
2021-12-16T18:36+0500
2021-12-16T18:36+0500
общество
узбекистан
чп
закон
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал конституционный закон о чрезвычайном положении, который позволит вводить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на срок не более четырех месяцев, передает пресс-служба Министерства юстиции.Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Республики Узбекистан, не может превышать тридцати суток, а вводимого в ее отдельных местностях – шестидесяти суток.В соответствии с документом, президент страны может продлить режим ЧП еще на один срок, если ситуация не стабилизируется. Однако это решение главы государства должно быть утверждено на совместном заседании палат парламента. Режим ЧП может вводиться в Узбекистане в случае реальной внешней угрозы, посягательства на конституционный строй и территориальную целостность страны, вооруженного мятежа, массовых беспорядков, терактов, а также крупных катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, говорится в законе.Во время ЧП могут быть введены следующие меры и временные ограничения:В течение трех суток указ президента о введении режима ЧП должен быть внесен на утверждение на совместном заседании обеих палат парламента.Напомним, в первые дни пандемии в обществе широко обсуждалась идея объявления чрезвычайного положения в стране, однако, сделать это не позволяло отсутствие законодательства.
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узбекистан, чп, закон

Озвучены основания для введения чрезвычайного положения в Узбекистане

18:36 16.12.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровМилиция
Милиция - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В первые дни пандемии в обществе широко обсуждалась идея объявления чрезвычайного положения в стране, однако, сделать это не позволяло отсутствие законодательства.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал конституционный закон о чрезвычайном положении, который позволит вводить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на срок не более четырех месяцев, передает пресс-служба Министерства юстиции.
Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории Республики Узбекистан, не может превышать тридцати суток, а вводимого в ее отдельных местностях – шестидесяти суток.
В соответствии с документом, президент страны может продлить режим ЧП еще на один срок, если ситуация не стабилизируется. Однако это решение главы государства должно быть утверждено на совместном заседании палат парламента.
Режим ЧП может вводиться в Узбекистане в случае реальной внешней угрозы, посягательства на конституционный строй и территориальную целостность страны, вооруженного мятежа, массовых беспорядков, терактов, а также крупных катастроф, стихийных бедствий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, говорится в законе.
Во время ЧП могут быть введены следующие меры и временные ограничения:
полное или частичное приостановление полномочий государственных органов;
ограничения передвижения;
усиление охраны общественного порядка, важных и секретных объектов;
ограничения на отдельные виды деятельности;
особый порядок продажи, покупки и распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
запрет или ограничение на проведение собраний, митингов;
ограничение движения транспорта.
В течение трех суток указ президента о введении режима ЧП должен быть внесен на утверждение на совместном заседании обеих палат парламента.
Напомним, в первые дни пандемии в обществе широко обсуждалась идея объявления чрезвычайного положения в стране, однако, сделать это не позволяло отсутствие законодательства.
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