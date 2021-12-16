https://uz.sputniknews.ru/20211216/shavkat-mirziyoev-otpravilsya-v-seul--chto-planiruetsya-obsudyat-lidery-dvux-stran--21815000.html

Шавкат Мирзиёев отправился в Сеул — что обсудят лидеры двух стран

Шавкат Мирзиёев отправился в Сеул — что обсудят лидеры двух стран

Посетить Южную Корею с государственным визитом Шавката Мирзиёева пригласил его коллега Мун Чжэ Ин.

2021-12-16T13:57+0500

2021-12-16T13:57+0500

2021-12-16T14:01+0500

политика

узбекистан

южная корея

шавкат мирзиёев

президент

государственный визит

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана сегодня утром вылетел в Сеул. Посетить с государственным визитом Южную Корею его пригласил глава этой республики Мун Чжэ Ина, передает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Программа пребывания в Сеуле включает встречи и переговоры на высшем уровне, а также с руководством парламента и представителями ведущих компаний Южной Кореи.Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего углубления узбекско-корейских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. В приоритете внимания такие направления, как "зеленая" экономика, инвестиции и инновации, цифровые технологии, социальная сфера.Свой первый государственный визит после переизбрания президентом, Шавкат Мирзиёев совершил в Россию. Он встретился с Владимиром Путиным в Кремле. По итогам встречи лидеры двух стран подписали 18 документов.

узбекистан

южная корея

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узбекистан, южная корея, шавкат мирзиёев, президент, государственный визит