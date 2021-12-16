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https://uz.sputniknews.ru/20211216/shavkat-mirziyoev-otpravilsya-v-seul--chto-planiruetsya-obsudyat-lidery-dvux-stran--21815000.html
Шавкат Мирзиёев отправился в Сеул — что обсудят лидеры двух стран
Шавкат Мирзиёев отправился в Сеул — что обсудят лидеры двух стран
Посетить Южную Корею с государственным визитом Шавката Мирзиёева пригласил его коллега Мун Чжэ Ин.
2021-12-16T13:57+0500
2021-12-16T14:01+0500
политика
узбекистан
южная корея
шавкат мирзиёев
президент
государственный визит
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана сегодня утром вылетел в Сеул. Посетить с государственным визитом Южную Корею его пригласил глава этой республики Мун Чжэ Ина, передает пресс-служба Шавката Мирзиёева.Программа пребывания в Сеуле включает встречи и переговоры на высшем уровне, а также с руководством парламента и представителями ведущих компаний Южной Кореи.Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего углубления узбекско-корейских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. В приоритете внимания такие направления, как "зеленая" экономика, инвестиции и инновации, цифровые технологии, социальная сфера.Свой первый государственный визит после переизбрания президентом, Шавкат Мирзиёев совершил в Россию. Он встретился с Владимиром Путиным в Кремле. По итогам встречи лидеры двух стран подписали 18 документов.
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узбекистан, южная корея, шавкат мирзиёев, президент, государственный визит

Шавкат Мирзиёев отправился в Сеул — что обсудят лидеры двух стран

13:57 16.12.2021 (обновлено: 14:01 16.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Посетить Южную Корею с государственным визитом Шавката Мирзиёева пригласил его коллега Мун Чжэ Ин.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Президент Узбекистана сегодня утром вылетел в Сеул. Посетить с государственным визитом Южную Корею его пригласил глава этой республики Мун Чжэ Ина, передает пресс-служба Шавката Мирзиёева.
Программа пребывания в Сеуле включает встречи и переговоры на высшем уровне, а также с руководством парламента и представителями ведущих компаний Южной Кореи.
Стороны планируют обсудить вопросы дальнейшего углубления узбекско-корейских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. В приоритете внимания такие направления, как "зеленая" экономика, инвестиции и инновации, цифровые технологии, социальная сфера.
Свой первый государственный визит после переизбрания президентом, Шавкат Мирзиёев совершил в Россию. Он встретился с Владимиром Путиным в Кремле. По итогам встречи лидеры двух стран подписали 18 документов.
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