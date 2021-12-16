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В Сеуле открыли памятник Алишеру Навои
В Сеуле открыли памятник Алишеру Навои
Церемонию открытия памятника приурочили еще и к 580-летию со дня рождения великого мастера слова.
2021-12-16T21:12+0500
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культура
сеул
памятник
алишер навои
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Накануне визита Шавката Мирзиёева в Республику Корею, в столице этой страны был открыт памятник узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.Церемонию приурочили еще и к 580-летию со дня рождения великого мастера слова.Участие в мероприятии приняли участие первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов, министр дошкольного образования Агрепина Шин, депутат Виктор Пак, а также представители общественности Узбекистана и Республики Корея.Напомним, сегодня Шавкат Мирзиёев прибыл в Сеул. В аэропорту гостя приветствовал вице-премьер Южной Кореи Хонг Нам Ки. В честь прибытия главы Узбекистана выстроили почетный караул и произвели артиллерийские залпы. Основные мероприятия трехдневного визита Мирзиёева – переговоры с президентом Мун Чжэ Ином и другие встречи – состоятся завтра.
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сеул, памятник, алишер навои

В Сеуле открыли памятник Алишеру Навои

21:12 16.12.2021
© "Нигоҳ" телеграм каналиПамятник Алишера Навои в Сеуле
Памятник Алишера Навои в Сеуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© "Нигоҳ" телеграм канали
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Церемонию открытия памятника приурочили еще и к 580-летию со дня рождения великого мастера слова.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Накануне визита Шавката Мирзиёева в Республику Корею, в столице этой страны был открыт памятник узбекскому поэту и мыслителю Алишеру Навои.
Церемонию приурочили еще и к 580-летию со дня рождения великого мастера слова.
© "Нигоҳ" телеграм каналиПамятник Алишера Навои в Сеуле
Памятник Алишера Навои в Сеуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
Памятник Алишера Навои в Сеуле
© "Нигоҳ" телеграм канали
Участие в мероприятии приняли участие первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов, министр дошкольного образования Агрепина Шин, депутат Виктор Пак, а также представители общественности Узбекистана и Республики Корея.
© "Нигоҳ" телеграм каналиПамятник Алишера Навои в Сеуле
Памятник Алишера Навои в Сеуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
Памятник Алишера Навои в Сеуле
© "Нигоҳ" телеграм канали
Напомним, сегодня Шавкат Мирзиёев прибыл в Сеул. В аэропорту гостя приветствовал вице-премьер Южной Кореи Хонг Нам Ки.
В честь прибытия главы Узбекистана выстроили почетный караул и произвели артиллерийские залпы.
Основные мероприятия трехдневного визита Мирзиёева – переговоры с президентом Мун Чжэ Ином и другие встречи – состоятся завтра.
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