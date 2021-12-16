Общество
В Ургенче открыли подземную автомагистраль
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"В Ургенче открыли подземную автомагистраль
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Специалисты АО "Боштранслойиха" разработали четыре варианта строительства проекта. По результатам отбора был выбран оптимальный.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Ургенче завершили строительство первой автомобильной дороги подземного типа, которое началось в январе 2021 года. Накануне объект был сдан в эксплуатацию. Протяженность тоннеля – 500 метров, высота – 5,5 метров, а ширина – 17. Пропускная способность этого участка дороги 3200 автомобилей в час, рассказали в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".
Подземная магистраль такого типа в разрезе регионов республики построена впервые. Генеральный подрядчик строительства – УП "Трест "Куприккурилиш". В работе был задействован 14-й мостостроительный отряд, 140 единиц специального строительного оборудования и более 1800 инженеров, строителей и мастеров.
Перекресток улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова является самым загруженными в городе: в среднем по первой из них курсируют 18 тысяч автомобилей в день, по второй – 14 тысяч.
Подземная магистраль такого типа в разрезе регионов республики построена впервые. Генеральный подрядчик строительства – УП "Трест "Куприккурилиш". В работе был задействован 14-й мостостроительный отряд, 140 единиц специального строительного оборудования и более 1800 инженеров, строителей и мастеров.
Перекресток улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова является самым загруженными в городе: в среднем по первой из них курсируют 18 тысяч автомобилей в день, по второй – 14 тысяч.
Тоннелем также ежедневно пользуются более 200 автобусов и микроавтобусов, обслуживающих в общей сложности порядка 30 000 пассажиров. Согласно расчетам, ввод в эксплуатацию подземного автомобильного тоннеля значительно разгрузит транспортный поток.
Помимо строительства подземной дороги была проведена реконструкция прилегающей рядом территории у канала Киргизёп, здесь установлены оградительные сооружения, проведены работы по благоустройству.
Помимо строительства подземной дороги была проведена реконструкция прилегающей рядом территории у канала Киргизёп, здесь установлены оградительные сооружения, проведены работы по благоустройству.