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В Ургенче открыли подземную автомагистраль
В Ургенче открыли подземную автомагистраль
Согласно расчетам, ввод в эксплуатацию подземного автомобильного тоннеля значительно разгрузит транспортный поток.
2021-12-16T15:26+0500
2021-12-16T15:26+0500
общество
узбекистан
ургенч
строительство
дорога
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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Ургенче завершили строительство первой автомобильной дороги подземного типа, которое началось в январе 2021 года. Накануне объект был сдан в эксплуатацию. Протяженность тоннеля – 500 метров, высота – 5,5 метров, а ширина – 17. Пропускная способность этого участка дороги 3200 автомобилей в час, рассказали в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".Подземная магистраль такого типа в разрезе регионов республики построена впервые. Генеральный подрядчик строительства – УП "Трест "Куприккурилиш". В работе был задействован 14-й мостостроительный отряд, 140 единиц специального строительного оборудования и более 1800 инженеров, строителей и мастеров. Перекресток улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова является самым загруженными в городе: в среднем по первой из них курсируют 18 тысяч автомобилей в день, по второй – 14 тысяч. Тоннелем также ежедневно пользуются более 200 автобусов и микроавтобусов, обслуживающих в общей сложности порядка 30 000 пассажиров. Согласно расчетам, ввод в эксплуатацию подземного автомобильного тоннеля значительно разгрузит транспортный поток.Помимо строительства подземной дороги была проведена реконструкция прилегающей рядом территории у канала Киргизёп, здесь установлены оградительные сооружения, проведены работы по благоустройству.
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узбекистан, ургенч, строительство, дорога

В Ургенче открыли подземную автомагистраль

15:26 16.12.2021
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"В Ургенче открыли подземную автомагистраль
В Ургенче открыли подземную автомагистраль - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.12.2021
© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
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Специалисты АО "Боштранслойиха" разработали четыре варианта строительства проекта. По результатам отбора был выбран оптимальный.
ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В Ургенче завершили строительство первой автомобильной дороги подземного типа, которое началось в январе 2021 года. Накануне объект был сдан в эксплуатацию. Протяженность тоннеля – 500 метров, высота – 5,5 метров, а ширина – 17. Пропускная способность этого участка дороги 3200 автомобилей в час, рассказали в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Подземная магистраль такого типа в разрезе регионов республики построена впервые. Генеральный подрядчик строительства – УП "Трест "Куприккурилиш". В работе был задействован 14-й мостостроительный отряд, 140 единиц специального строительного оборудования и более 1800 инженеров, строителей и мастеров.

Перекресток улиц Аль-Хорезми и Ислама Каримова является самым загруженными в городе: в среднем по первой из них курсируют 18 тысяч автомобилей в день, по второй – 14 тысяч.
Тоннелем также ежедневно пользуются более 200 автобусов и микроавтобусов, обслуживающих в общей сложности порядка 30 000 пассажиров. Согласно расчетам, ввод в эксплуатацию подземного автомобильного тоннеля значительно разгрузит транспортный поток.

Помимо строительства подземной дороги была проведена реконструкция прилегающей рядом территории у канала Киргизёп, здесь установлены оградительные сооружения, проведены работы по благоустройству.
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