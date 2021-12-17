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Новый год без снега: как готовятся к празднику в теплых странах
Новый год без снега: как готовятся к празднику в теплых странах
Новый год и Рождество всегда ассоциируются с холодом, снежными сугробами и морозными узорами на окнах. Как же празднуют самый зимний праздник в тех странах, гд снега не бывает - в нашей фотоподборке.
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фото
снег
новый год
рождество
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фото, снег, новый год, рождество

Новый год без снега: как готовятся к празднику в теплых странах

22:00 17.12.2021
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Новый год и Рождество всегда ассоциируются с холодом, снежными сугробами и морозными узорами на окнах. Как же празднуют самый зимний праздник в тех странах, где снега не бывает - в нашей фотоподборке.
© AP Photo / Bruna Prado

Человек в костюме Санта-Клауса прилетел на вертолете на празднование Рождества в Вила Олимпика в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 декабря 2021 г.

Человек в костюме Санта-Клауса прилетел на вертолете на празднование Рождества в Вила Олимпика в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AP Photo / Bruna Prado

Человек в костюме Санта-Клауса прилетел на вертолете на празднование Рождества в Вила Олимпика в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 декабря 2021 г.

© AP Photo / Andre Penner

Посетители фотографируются в парке Ибрапуэра в Сан-Паулу, Бразилия, 14 декабря 2021 г.

Посетители фотографируются в парке Ибрапуэра в Сан-Паулу, Бразилия, 14 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AP Photo / Andre Penner

Посетители фотографируются в парке Ибрапуэра в Сан-Паулу, Бразилия, 14 декабря 2021 г.

© AFP / Yuri Cortez

Женщины в рождественских колпачках наблюдают за детьми, танцующими во время фестиваля Communal Christmas в Каракасе, 1 декабря 2021 г.

Женщины в рождественских колпачках наблюдают за детьми, танцующими во время фестиваля Communal Christmas в Каракасе, 1 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AFP / Yuri Cortez

Женщины в рождественских колпачках наблюдают за детьми, танцующими во время фестиваля Communal Christmas в Каракасе, 1 декабря 2021 г.

© REUTERS / Ahmed Saad

Иракские женщины на рождественском рынке в Багдаде, 13 декабря 2021 г.

Иракские женщины на рождественском рынке в Багдаде, 13 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
4/10
© REUTERS / Ahmed Saad

Иракские женщины на рождественском рынке в Багдаде, 13 декабря 2021 г.

© AFP / Ezequiel Becerra

Световое украшение на здании в Сан-Хосе, Коста Рика, 13 декабря 2021 г.

Световое украшение на здании в Сан-Хосе, Коста Рика, 13 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
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© AFP / Ezequiel Becerra

Световое украшение на здании в Сан-Хосе, Коста Рика, 13 декабря 2021 г.

© REUTERS / Mohamed Azakir

Салют во время церемонии зажжения огней на рождественской ели в Библосе, Ливан, 7 декабря 2021 г.

Салют во время церемонии зажжения огней на рождественской ели в Библосе, Ливан, 7 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
6/10
© REUTERS / Mohamed Azakir

Салют во время церемонии зажжения огней на рождественской ели в Библосе, Ливан, 7 декабря 2021 г.

© REUTERS / Sebastian Castaneda

Пауль Хайнц Суарез Гамарра, известный как перуанский Санта-Клаус, стоит в корзине подъемника местной пожарной бригады и передает подарки юным пациентам в госпитале в Лиме, Перу, 14 декабря 2021 г.

Пауль Хайнц Суарез Гамарра, известный как перуанский Санта-Клаус, стоит в корзине подъемника местной пожарной бригады и передает подарки юным пациентам в госпитале в Лиме, Перу, 14 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
7/10
© REUTERS / Sebastian Castaneda

Пауль Хайнц Суарез Гамарра, известный как перуанский Санта-Клаус, стоит в корзине подъемника местной пожарной бригады и передает подарки юным пациентам в госпитале в Лиме, Перу, 14 декабря 2021 г.

© AFP / Roslan Rahman

Люди стоят перед рождественскими декорациями на торговой улице в Сингапуре 14 декабря 2021 г.

Люди стоят перед рождественскими декорациями на торговой улице в Сингапуре 14 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AFP / Roslan Rahman

Люди стоят перед рождественскими декорациями на торговой улице в Сингапуре 14 декабря 2021 г.

© REUTERS / Athit Perawongmetha

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит акулу во в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Тайланде, 14 декабря 2021 г.

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит акулу во в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Тайланде, 14 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
9/10
© REUTERS / Athit Perawongmetha

Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит акулу во в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Тайланде, 14 декабря 2021 г.

© AFP / Rajesh Jantilal

Люди на автомобилях проезжают через световой тоннель мимо рождественских декораций в торговом центре в Дурбане, ЮАР, 14 декабря 2021 г.

Люди на автомобилях проезжают через световой тоннель мимо рождественских декораций в торговом центре в Дурбане, ЮАР, 14 декабря 2021 г. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AFP / Rajesh Jantilal

Люди на автомобилях проезжают через световой тоннель мимо рождественских декораций в торговом центре в Дурбане, ЮАР, 14 декабря 2021 г.

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