Новый год без снега: как готовятся к празднику в теплых странах

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Новый год и Рождество всегда ассоциируются с холодом, снежными сугробами и морозными узорами на окнах. Как же празднуют самый зимний праздник в тех странах, где снега не бывает - в нашей фотоподборке.