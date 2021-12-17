Новый год без снега: как готовятся к празднику в теплых странах

Человек в костюме Санта-Клауса прилетел на вертолете на празднование Рождества в Вила Олимпика в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 декабря 2021 г.
Человек в костюме Санта-Клауса прилетел на вертолете на празднование Рождества в Вила Олимпика в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 декабря 2021 г.
Посетители фотографируются в парке Ибрапуэра в Сан-Паулу, Бразилия, 14 декабря 2021 г.
Посетители фотографируются в парке Ибрапуэра в Сан-Паулу, Бразилия, 14 декабря 2021 г.
Женщины в рождественских колпачках наблюдают за детьми, танцующими во время фестиваля Communal Christmas в Каракасе, 1 декабря 2021 г.
Женщины в рождественских колпачках наблюдают за детьми, танцующими во время фестиваля Communal Christmas в Каракасе, 1 декабря 2021 г.
Иракские женщины на рождественском рынке в Багдаде, 13 декабря 2021 г.
Световое украшение на здании в Сан-Хосе, Коста Рика, 13 декабря 2021 г.
Световое украшение на здании в Сан-Хосе, Коста Рика, 13 декабря 2021 г.
Салют во время церемонии зажжения огней на рождественской ели в Библосе, Ливан, 7 декабря 2021 г.
Салют во время церемонии зажжения огней на рождественской ели в Библосе, Ливан, 7 декабря 2021 г.
Пауль Хайнц Суарез Гамарра, известный как перуанский Санта-Клаус, стоит в корзине подъемника местной пожарной бригады и передает подарки юным пациентам в госпитале в Лиме, Перу, 14 декабря 2021 г.
Пауль Хайнц Суарез Гамарра, известный как перуанский Санта-Клаус, стоит в корзине подъемника местной пожарной бригады и передает подарки юным пациентам в госпитале в Лиме, Перу, 14 декабря 2021 г.
Люди стоят перед рождественскими декорациями на торговой улице в Сингапуре 14 декабря 2021 г.
Люди стоят перед рождественскими декорациями на торговой улице в Сингапуре 14 декабря 2021 г.
Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит акулу во в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Тайланде, 14 декабря 2021 г.
Дайвер в костюме Санта-Клауса кормит акулу во в аквариуме Sea Life Bangkok Ocean World в Тайланде, 14 декабря 2021 г.
Люди на автомобилях проезжают через световой тоннель мимо рождественских декораций в торговом центре в Дурбане, ЮАР, 14 декабря 2021 г.
Люди на автомобилях проезжают через световой тоннель мимо рождественских декораций в торговом центре в Дурбане, ЮАР, 14 декабря 2021 г.