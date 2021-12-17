Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211217/aeroporty-razreshat-prodavat-chastnikam--proekt-postanovleniya-21829896.html
Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.
2021-12-17T15:38+0500
2021-12-17T15:38+0500
экономика
узбекистан
аэропорт
проект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20354970_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e579dfbaf679037525c20539bdbb5f45.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Антимонопольный комитет разработал проект постановления президента "О мерах по устранению барьеров в конкурентной среде и расширению направлений предпринимательской деятельности".Документ предусматривает с 1 июля 2022 года постепенную продажу частникам госдолей в аэропортах, производителях электроэнергии, предприятиях дорожного строительства, теплоснабжения, реализации нефтепродуктов.Разработали и план мероприятий на 2022-2026 годы, по завершении которых планируется окончательно отменить эксклюзивные права монополий и, таким образом, привлечь частный сектор в эти отрасли экономики.Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.На основе открытых тендеров частные компании будут привлекаться к предоставлению "хэндлинговых" услуг (техническое обслуживание самолетов, бортовое питание, сортировка и подготовка грузов и т. д.), а также услуг по дозаправке самолетов в аэропортах, находящихся в государственной собственности.Частному сектору разрешать заниматься покупкой, переработкой, продажей и подготовкой лома и отходов цветных металлов. При этом будет ликвидирован единый орган, регулирующий данную деятельность.Кроме того в районах, где услуги центрального отопления и горячего водоснабжения недоступны или экономически неэффективны осуществят переход на локальные системы.Энергогенерирующие предприятия будут поэтапно приватизированы и перейдут на рыночные механизмы формирования тарифов на электроэнергию.Антимонопольном комитет в течение двух месяцев разработает новый порядок регулирования отраслей естественных монополий и субъектов, которые не являются естественными монополиями по основному виду деятельности.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/03/20354970_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_fde61f031855ed13b7f8817cedb3c85d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, аэропорт, проект

Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления

15:38 17.12.2021
© SputnikВ аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета
В аэропорту Ташкента открылся новый зал вылета - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Антимонопольный комитет разработал проект постановления президента "О мерах по устранению барьеров в конкурентной среде и расширению направлений предпринимательской деятельности".
Документ предусматривает с 1 июля 2022 года постепенную продажу частникам госдолей в аэропортах, производителях электроэнергии, предприятиях дорожного строительства, теплоснабжения, реализации нефтепродуктов.
Разработали и план мероприятий на 2022-2026 годы, по завершении которых планируется окончательно отменить эксклюзивные права монополий и, таким образом, привлечь частный сектор в эти отрасли экономики.
Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.
На основе открытых тендеров частные компании будут привлекаться к предоставлению "хэндлинговых" услуг (техническое обслуживание самолетов, бортовое питание, сортировка и подготовка грузов и т. д.), а также услуг по дозаправке самолетов в аэропортах, находящихся в государственной собственности.
Частному сектору разрешать заниматься покупкой, переработкой, продажей и подготовкой лома и отходов цветных металлов. При этом будет ликвидирован единый орган, регулирующий данную деятельность.
Кроме того в районах, где услуги центрального отопления и горячего водоснабжения недоступны или экономически неэффективны осуществят переход на локальные системы.
Энергогенерирующие предприятия будут поэтапно приватизированы и перейдут на рыночные механизмы формирования тарифов на электроэнергию.
Антимонопольном комитет в течение двух месяцев разработает новый порядок регулирования отраслей естественных монополий и субъектов, которые не являются естественными монополиями по основному виду деятельности.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:46Премьер Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке
17:43Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
17:04Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
16:54Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
16:22Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
15:38Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
15:18Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ
14:46В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
14:20Симоньян высказалась о блокировке канала RT DE на YouTube
14:18ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале 2022 года
13:17Новая нормальность отменила женщин
12:57Французов спасли от русских троллей — огромной ценой
12:48Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях
12:38Частные пункты обмена валют могут появиться в Узбекистане
12:13Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото
11:58Россия поможет создать научный кластер для химпрома
11:32На некоторых автозаправках Узбекистана снижена цена бензина АИ-80
11:04Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото
10:34Убивший пятерых человек мужчина получил самый жесткий приговор
10:00Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент