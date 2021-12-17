https://uz.sputniknews.ru/20211217/aeroporty-razreshat-prodavat-chastnikam--proekt-postanovleniya-21829896.html
Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.
2021-12-17T15:38+0500
2021-12-17T15:38+0500
2021-12-17T15:38+0500
экономика
узбекистан
аэропорт
проект
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Антимонопольный комитет разработал проект постановления президента "О мерах по устранению барьеров в конкурентной среде и расширению направлений предпринимательской деятельности".Документ предусматривает с 1 июля 2022 года постепенную продажу частникам госдолей в аэропортах, производителях электроэнергии, предприятиях дорожного строительства, теплоснабжения, реализации нефтепродуктов.Разработали и план мероприятий на 2022-2026 годы, по завершении которых планируется окончательно отменить эксклюзивные права монополий и, таким образом, привлечь частный сектор в эти отрасли экономики.Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.На основе открытых тендеров частные компании будут привлекаться к предоставлению "хэндлинговых" услуг (техническое обслуживание самолетов, бортовое питание, сортировка и подготовка грузов и т. д.), а также услуг по дозаправке самолетов в аэропортах, находящихся в государственной собственности.Частному сектору разрешать заниматься покупкой, переработкой, продажей и подготовкой лома и отходов цветных металлов. При этом будет ликвидирован единый орган, регулирующий данную деятельность.Кроме того в районах, где услуги центрального отопления и горячего водоснабжения недоступны или экономически неэффективны осуществят переход на локальные системы.Энергогенерирующие предприятия будут поэтапно приватизированы и перейдут на рыночные механизмы формирования тарифов на электроэнергию.Антимонопольном комитет в течение двух месяцев разработает новый порядок регулирования отраслей естественных монополий и субъектов, которые не являются естественными монополиями по основному виду деятельности.
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узбекистан, аэропорт, проект
Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik.
Антимонопольный комитет разработал проект
постановления президента "О мерах по устранению барьеров в конкурентной среде и расширению направлений предпринимательской деятельности".
Документ предусматривает с 1 июля 2022 года постепенную продажу частникам госдолей в аэропортах, производителях электроэнергии, предприятиях дорожного строительства, теплоснабжения, реализации нефтепродуктов.
Разработали и план мероприятий на 2022-2026 годы, по завершении которых планируется окончательно отменить эксклюзивные права монополий и, таким образом, привлечь частный сектор в эти отрасли экономики.
Согласно проекту документу, эффективные аэропорты будут продаваться единым лотом с малопропускными.
На основе открытых тендеров частные компании будут привлекаться к предоставлению "хэндлинговых" услуг (техническое обслуживание самолетов, бортовое питание, сортировка и подготовка грузов и т. д.), а также услуг по дозаправке самолетов в аэропортах, находящихся в государственной собственности.
Частному сектору разрешать заниматься покупкой, переработкой, продажей и подготовкой лома и отходов цветных металлов. При этом будет ликвидирован единый орган, регулирующий данную деятельность.
Кроме того в районах, где услуги центрального отопления и горячего водоснабжения недоступны или экономически неэффективны осуществят переход на локальные системы.
Энергогенерирующие предприятия будут поэтапно приватизированы и перейдут на рыночные механизмы формирования тарифов на электроэнергию.
Антимонопольном комитет в течение двух месяцев разработает новый порядок регулирования отраслей естественных монополий и субъектов, которые не являются естественными монополиями по основному виду деятельности.