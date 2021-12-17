https://uz.sputniknews.ru/20211217/gde-v-uzbekistane-ustanovili-glavnuyu-yolku--video-21831561.html

Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео

Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео

Конструкцию новогодней красавицы привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.

2021-12-17T17:43+0500

2021-12-17T17:43+0500

2021-12-17T17:44+0500

общество

узбекистан

новогодняя елка

новый год

видеоролик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/05/15729046_0:236:2802:1812_1920x0_80_0_0_4d1b56411d2f68869abba91bc25e5ade.jpg

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В этом году главная новогодняя елка страны изменила свой адрес и появилась за чертой столицы. Ее установили накануне в парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе. Наш корреспондент специально для этого материала отправился на встречу с роскошной лесной красавицей и вот что он выяснил: Конструкцию новогодней ели привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.Высота ёлки 35 м, а диаметр – 15 м.Парк откроется 20 декабря. Здесь же появится ледовый каток, в праздничные дни состоится парад Дедов Морозов, а 29, 30 и 31 декабря запустят салют. Гуляния будут в парке продолжаться до 10 января.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, новогодняя елка, новый год, видеоролик