https://uz.sputniknews.ru/20211217/gde-v-uzbekistane-ustanovili-glavnuyu-yolku--video-21831561.html
Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
Конструкцию новогодней красавицы привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.
2021-12-17T17:43+0500
2021-12-17T17:43+0500
2021-12-17T17:44+0500
общество
узбекистан
новогодняя елка
новый год
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В этом году главная новогодняя елка страны изменила свой адрес и появилась за чертой столицы. Ее установили накануне в парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе. Наш корреспондент специально для этого материала отправился на встречу с роскошной лесной красавицей и вот что он выяснил: Конструкцию новогодней ели привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.Высота ёлки 35 м, а диаметр – 15 м.Парк откроется 20 декабря. Здесь же появится ледовый каток, в праздничные дни состоится парад Дедов Морозов, а 29, 30 и 31 декабря запустят салют. Гуляния будут в парке продолжаться до 10 января.
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узбекистан, новогодняя елка, новый год, видеоролик
Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
17:43 17.12.2021 (обновлено: 17:44 17.12.2021)
Конструкцию новогодней красавицы привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В этом году главная новогодняя елка страны изменила свой адрес и появилась за чертой столицы. Ее установили накануне в парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе.
Наш корреспондент специально для этого материала отправился на встречу с роскошной лесной красавицей и вот что он выяснил:
Конструкцию новогодней ели привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.
Высота ёлки 35 м, а диаметр – 15 м.
Парк откроется 20 декабря. Здесь же появится ледовый каток, в праздничные дни состоится парад Дедов Морозов, а 29, 30 и 31 декабря запустят салют. Гуляния будут в парке продолжаться до 10 января.