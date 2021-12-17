Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211217/gde-v-uzbekistane-ustanovili-glavnuyu-yolku--video-21831561.html
Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
Конструкцию новогодней красавицы привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.
2021-12-17T17:43+0500
2021-12-17T17:44+0500
общество
узбекистан
новогодняя елка
новый год
видеоролик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/05/15729046_0:236:2802:1812_1920x0_80_0_0_4d1b56411d2f68869abba91bc25e5ade.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В этом году главная новогодняя елка страны изменила свой адрес и появилась за чертой столицы. Ее установили накануне в парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе. Наш корреспондент специально для этого материала отправился на встречу с роскошной лесной красавицей и вот что он выяснил: Конструкцию новогодней ели привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.Высота ёлки 35 м, а диаметр – 15 м.Парк откроется 20 декабря. Здесь же появится ледовый каток, в праздничные дни состоится парад Дедов Морозов, а 29, 30 и 31 декабря запустят салют. Гуляния будут в парке продолжаться до 10 января.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/05/15729046_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_b0328a9b1b72386d0d9cf10b8564b742.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, новогодняя елка, новый год, видеоролик

Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео

17:43 17.12.2021 (обновлено: 17:44 17.12.2021)
© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Конструкцию новогодней красавицы привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В этом году главная новогодняя елка страны изменила свой адрес и появилась за чертой столицы. Ее установили накануне в парке "Янги Узбекистон" в Кибрайском районе.
Наш корреспондент специально для этого материала отправился на встречу с роскошной лесной красавицей и вот что он выяснил:
Конструкцию новогодней ели привезли из Китая. Вся поверхность установки — это громадный LED-экран, который способен транслировать любое изображение.
Высота ёлки 35 м, а диаметр – 15 м.
Парк откроется 20 декабря. Здесь же появится ледовый каток, в праздничные дни состоится парад Дедов Морозов, а 29, 30 и 31 декабря запустят салют. Гуляния будут в парке продолжаться до 10 января.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:46Премьер Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке
17:43Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
17:04Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
16:54Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
16:22Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
15:38Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
15:18Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ
14:46В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
14:20Симоньян высказалась о блокировке канала RT DE на YouTube
14:18ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале 2022 года
13:17Новая нормальность отменила женщин
12:57Французов спасли от русских троллей — огромной ценой
12:48Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях
12:38Частные пункты обмена валют могут появиться в Узбекистане
12:13Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото
11:58Россия поможет создать научный кластер для химпрома
11:32На некоторых автозаправках Узбекистана снижена цена бензина АИ-80
11:04Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото
10:34Убивший пятерых человек мужчина получил самый жесткий приговор
10:00Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент