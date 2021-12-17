Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211217/istoriki-vypustyat-letopis-tyurkskogo-mira-v-pyati-tomax-21830745.html
Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
Эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате.
2021-12-17T16:54+0500
2021-12-17T16:54+0500
общество
образование
книги
история
историки
тюркские народы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/13/15633206_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_1ea803188ae0e6ab599d1a78685c321b.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Международный коллектив ученых из стран Центральной Азии завершает работу над первым томом "Исторической летописи тюркского мира Большого Алтая". Он посвящен описанию процессов жизни тюркских народов в период с VI по XI века. Всего ученые планируют выпустить пять томов. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).Первый том летописи, по словам авторов, выйдет в начале 2022 года. В него войдет описание появления ранних тюрков Большого Алтая, история и культура Первого и Второго Тюркских каганатов. Также эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате."Горный Алтай на протяжении тысячелетий служил колыбелью для различных этнических групп и культур. Какими бы сложными не были природно-климатические условия, в древности и средневековье здесь создавалась уникальная культура", – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан Гайбулла Бабаяров.По словам эксперта, традиции, сформировавшиеся вокруг Горного Алтая во времена Тюркского каганата, распространились и на более обширные территории: Монголию, Среднюю Азию, Восточный Туркестан, Северный Китай и Восточную Европу. И это отразилось на создании летописи."При изучении истории народов Алтая было бы односторонним подходом изучать ее отдельно от Центральной Азии. Потому что эти регионы, как и в древности, и в средние века, сегодня создают историю региона. В связи с этим важно создать единую летопись народов Алтая", – пояснил Гайбулла Бабаяров.Специалисты считают, что изучение истории региона поможет обеспечить взаимную гармонию между разными культурами и вместе сделать вклад в светлое будущее."Реализация таких проектов и их распространение среди широкой публики призваны обеспечить взаимную солидарность различных языковых народов, проживающих сегодня в регионе. Также необходимо будет не только создать единую летопись по истории народов Алтая, но и художественные, научные, исторические и документальные фильмы, каталоги и видеоальбомы, посвященные истории края. Это внесет вклад в дальнейшее развитие внутреннего и зарубежного туризма в регионе", – считает Гайбулла Бабаяров.Историческая летопись тюркского мира уже объединила ученых из разных стран. Книга станет итогом многолетней совместной работы специалистов из Центральной Азии."Мы более 10 лет занимаемся изучением истории тюркских народов, а также славяно-тюркских культурных и исторических связей совместно с учеными из Томска, Новосибирска, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. Наша цель – интеграция ученых стран Центральной Азии, занимающихся историей тюркских, монгольских и алтайских народов, их связей со славянским миром", – рассказал руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессор Сергей Землюков.По замыслу ученых АлтГУ, каждый год будет выходить новый том летописи. Вторая книга будет посвящена истории тюрков в период с XIII по XVI вв., третья – расскажет о взаимоотношениях тюркского мира и Российской империи в период с XVI по начало ХХ в. Отдельный том будет посвящен теме "СССР и "Тюркский мир" в ХХ веке", и наконец, пятый том будет называться "Россия и Тюркский мир в начале XXI века". К работе над последующими томами присоединятся ученые Узбекистана, Таджикистана и Монголии.Пятитомную летопись издают в АлтГУ в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/13/15633206_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_fd277cb87e558652b6183de758ceffa7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
образование, книги, история, историки, тюркские народы

Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах

16:54 17.12.2021
© SputnikКниги-альбомы, представленные На IV Международном конгрессе
Книги-альбомы, представленные На IV Международном конгрессе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Sputnik
Подписаться на
Эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Международный коллектив ученых из стран Центральной Азии завершает работу над первым томом "Исторической летописи тюркского мира Большого Алтая".
Он посвящен описанию процессов жизни тюркских народов в период с VI по XI века. Всего ученые планируют выпустить пять томов. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).
Первый том летописи, по словам авторов, выйдет в начале 2022 года. В него войдет описание появления ранних тюрков Большого Алтая, история и культура Первого и Второго Тюркских каганатов. Также эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате.
"Горный Алтай на протяжении тысячелетий служил колыбелью для различных этнических групп и культур. Какими бы сложными не были природно-климатические условия, в древности и средневековье здесь создавалась уникальная культура", – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан Гайбулла Бабаяров.
По словам эксперта, традиции, сформировавшиеся вокруг Горного Алтая во времена Тюркского каганата, распространились и на более обширные территории: Монголию, Среднюю Азию, Восточный Туркестан, Северный Китай и Восточную Европу. И это отразилось на создании летописи.
"При изучении истории народов Алтая было бы односторонним подходом изучать ее отдельно от Центральной Азии. Потому что эти регионы, как и в древности, и в средние века, сегодня создают историю региона. В связи с этим важно создать единую летопись народов Алтая", – пояснил Гайбулла Бабаяров.
Специалисты считают, что изучение истории региона поможет обеспечить взаимную гармонию между разными культурами и вместе сделать вклад в светлое будущее.
"Реализация таких проектов и их распространение среди широкой публики призваны обеспечить взаимную солидарность различных языковых народов, проживающих сегодня в регионе. Также необходимо будет не только создать единую летопись по истории народов Алтая, но и художественные, научные, исторические и документальные фильмы, каталоги и видеоальбомы, посвященные истории края. Это внесет вклад в дальнейшее развитие внутреннего и зарубежного туризма в регионе", – считает Гайбулла Бабаяров.
Историческая летопись тюркского мира уже объединила ученых из разных стран. Книга станет итогом многолетней совместной работы специалистов из Центральной Азии.
"Мы более 10 лет занимаемся изучением истории тюркских народов, а также славяно-тюркских культурных и исторических связей совместно с учеными из Томска, Новосибирска, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. Наша цель – интеграция ученых стран Центральной Азии, занимающихся историей тюркских, монгольских и алтайских народов, их связей со славянским миром", – рассказал руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессор Сергей Землюков.
По замыслу ученых АлтГУ, каждый год будет выходить новый том летописи. Вторая книга будет посвящена истории тюрков в период с XIII по XVI вв., третья – расскажет о взаимоотношениях тюркского мира и Российской империи в период с XVI по начало ХХ в. Отдельный том будет посвящен теме "СССР и "Тюркский мир" в ХХ веке", и наконец, пятый том будет называться "Россия и Тюркский мир в начале XXI века". К работе над последующими томами присоединятся ученые Узбекистана, Таджикистана и Монголии.
Пятитомную летопись издают в АлтГУ в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:46Премьер Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке
17:43Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
17:04Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
16:54Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
16:22Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
15:38Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
15:18Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ
14:46В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
14:20Симоньян высказалась о блокировке канала RT DE на YouTube
14:18ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале 2022 года
13:17Новая нормальность отменила женщин
12:57Французов спасли от русских троллей — огромной ценой
12:48Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях
12:38Частные пункты обмена валют могут появиться в Узбекистане
12:13Шавкат Мирзиёев отдал дань уважения памяти героев — фото
11:58Россия поможет создать научный кластер для химпрома
11:32На некоторых автозаправках Узбекистана снижена цена бензина АИ-80
11:04Торжественная встреча Шавката Мирзиёева в Сеуле: как это было – фото
10:34Убивший пятерых человек мужчина получил самый жесткий приговор
10:00Осторожно, двери не закрываются: в метро случился новый инцидент