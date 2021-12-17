https://uz.sputniknews.ru/20211217/istoriki-vypustyat-letopis-tyurkskogo-mira-v-pyati-tomax-21830745.html

Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах

Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах

Эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате.

2021-12-17T16:54+0500

2021-12-17T16:54+0500

2021-12-17T16:54+0500

общество

образование

книги

история

историки

тюркские народы

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Международный коллектив ученых из стран Центральной Азии завершает работу над первым томом "Исторической летописи тюркского мира Большого Алтая". Он посвящен описанию процессов жизни тюркских народов в период с VI по XI века. Всего ученые планируют выпустить пять томов. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).Первый том летописи, по словам авторов, выйдет в начале 2022 года. В него войдет описание появления ранних тюрков Большого Алтая, история и культура Первого и Второго Тюркских каганатов. Также эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате."Горный Алтай на протяжении тысячелетий служил колыбелью для различных этнических групп и культур. Какими бы сложными не были природно-климатические условия, в древности и средневековье здесь создавалась уникальная культура", – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан Гайбулла Бабаяров.По словам эксперта, традиции, сформировавшиеся вокруг Горного Алтая во времена Тюркского каганата, распространились и на более обширные территории: Монголию, Среднюю Азию, Восточный Туркестан, Северный Китай и Восточную Европу. И это отразилось на создании летописи."При изучении истории народов Алтая было бы односторонним подходом изучать ее отдельно от Центральной Азии. Потому что эти регионы, как и в древности, и в средние века, сегодня создают историю региона. В связи с этим важно создать единую летопись народов Алтая", – пояснил Гайбулла Бабаяров.Специалисты считают, что изучение истории региона поможет обеспечить взаимную гармонию между разными культурами и вместе сделать вклад в светлое будущее."Реализация таких проектов и их распространение среди широкой публики призваны обеспечить взаимную солидарность различных языковых народов, проживающих сегодня в регионе. Также необходимо будет не только создать единую летопись по истории народов Алтая, но и художественные, научные, исторические и документальные фильмы, каталоги и видеоальбомы, посвященные истории края. Это внесет вклад в дальнейшее развитие внутреннего и зарубежного туризма в регионе", – считает Гайбулла Бабаяров.Историческая летопись тюркского мира уже объединила ученых из разных стран. Книга станет итогом многолетней совместной работы специалистов из Центральной Азии."Мы более 10 лет занимаемся изучением истории тюркских народов, а также славяно-тюркских культурных и исторических связей совместно с учеными из Томска, Новосибирска, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. Наша цель – интеграция ученых стран Центральной Азии, занимающихся историей тюркских, монгольских и алтайских народов, их связей со славянским миром", – рассказал руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессор Сергей Землюков.По замыслу ученых АлтГУ, каждый год будет выходить новый том летописи. Вторая книга будет посвящена истории тюрков в период с XIII по XVI вв., третья – расскажет о взаимоотношениях тюркского мира и Российской империи в период с XVI по начало ХХ в. Отдельный том будет посвящен теме "СССР и "Тюркский мир" в ХХ веке", и наконец, пятый том будет называться "Россия и Тюркский мир в начале XXI века". К работе над последующими томами присоединятся ученые Узбекистана, Таджикистана и Монголии.Пятитомную летопись издают в АлтГУ в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

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образование, книги, история, историки, тюркские народы