https://uz.sputniknews.ru/20211217/istoriki-vypustyat-letopis-tyurkskogo-mira-v-pyati-tomax-21830745.html
Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
Эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате.
2021-12-17T16:54+0500
2021-12-17T16:54+0500
2021-12-17T16:54+0500
общество
образование
книги
история
историки
тюркские народы
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Международный коллектив ученых из стран Центральной Азии завершает работу над первым томом "Исторической летописи тюркского мира Большого Алтая". Он посвящен описанию процессов жизни тюркских народов в период с VI по XI века. Всего ученые планируют выпустить пять томов. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).Первый том летописи, по словам авторов, выйдет в начале 2022 года. В него войдет описание появления ранних тюрков Большого Алтая, история и культура Первого и Второго Тюркских каганатов. Также эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате."Горный Алтай на протяжении тысячелетий служил колыбелью для различных этнических групп и культур. Какими бы сложными не были природно-климатические условия, в древности и средневековье здесь создавалась уникальная культура", – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан Гайбулла Бабаяров.По словам эксперта, традиции, сформировавшиеся вокруг Горного Алтая во времена Тюркского каганата, распространились и на более обширные территории: Монголию, Среднюю Азию, Восточный Туркестан, Северный Китай и Восточную Европу. И это отразилось на создании летописи."При изучении истории народов Алтая было бы односторонним подходом изучать ее отдельно от Центральной Азии. Потому что эти регионы, как и в древности, и в средние века, сегодня создают историю региона. В связи с этим важно создать единую летопись народов Алтая", – пояснил Гайбулла Бабаяров.Специалисты считают, что изучение истории региона поможет обеспечить взаимную гармонию между разными культурами и вместе сделать вклад в светлое будущее."Реализация таких проектов и их распространение среди широкой публики призваны обеспечить взаимную солидарность различных языковых народов, проживающих сегодня в регионе. Также необходимо будет не только создать единую летопись по истории народов Алтая, но и художественные, научные, исторические и документальные фильмы, каталоги и видеоальбомы, посвященные истории края. Это внесет вклад в дальнейшее развитие внутреннего и зарубежного туризма в регионе", – считает Гайбулла Бабаяров.Историческая летопись тюркского мира уже объединила ученых из разных стран. Книга станет итогом многолетней совместной работы специалистов из Центральной Азии."Мы более 10 лет занимаемся изучением истории тюркских народов, а также славяно-тюркских культурных и исторических связей совместно с учеными из Томска, Новосибирска, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. Наша цель – интеграция ученых стран Центральной Азии, занимающихся историей тюркских, монгольских и алтайских народов, их связей со славянским миром", – рассказал руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессор Сергей Землюков.По замыслу ученых АлтГУ, каждый год будет выходить новый том летописи. Вторая книга будет посвящена истории тюрков в период с XIII по XVI вв., третья – расскажет о взаимоотношениях тюркского мира и Российской империи в период с XVI по начало ХХ в. Отдельный том будет посвящен теме "СССР и "Тюркский мир" в ХХ веке", и наконец, пятый том будет называться "Россия и Тюркский мир в начале XXI века". К работе над последующими томами присоединятся ученые Узбекистана, Таджикистана и Монголии.Пятитомную летопись издают в АлтГУ в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
образование, книги, история, историки, тюркские народы
Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
Эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Международный коллектив ученых из стран Центральной Азии завершает работу над первым томом "Исторической летописи тюркского мира Большого Алтая".
Он посвящен описанию процессов жизни тюркских народов в период с VI по XI века. Всего ученые планируют выпустить пять томов. Об этом сообщили в пресс-службе Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета (АлтГУ).
Первый том летописи, по словам авторов, выйдет в начале 2022 года. В него войдет описание появления ранних тюрков Большого Алтая, история и культура Первого и Второго Тюркских каганатов. Также эксперты отдельно рассмотрели культуру западных тюрков, их погребальные и поминальные памятники. В книгу также войдут разделы о Булгарском царстве и Хазарском каганате.
"Горный Алтай на протяжении тысячелетий служил колыбелью для различных этнических групп и культур. Какими бы сложными не были природно-климатические условия, в древности и средневековье здесь создавалась уникальная культура", – рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения Академии наук Республики Узбекистан Гайбулла Бабаяров.
По словам эксперта, традиции, сформировавшиеся вокруг Горного Алтая во времена Тюркского каганата, распространились и на более обширные территории: Монголию, Среднюю Азию, Восточный Туркестан, Северный Китай и Восточную Европу. И это отразилось на создании летописи.
"При изучении истории народов Алтая было бы односторонним подходом изучать ее отдельно от Центральной Азии. Потому что эти регионы, как и в древности, и в средние века, сегодня создают историю региона. В связи с этим важно создать единую летопись народов Алтая", – пояснил Гайбулла Бабаяров.
Специалисты считают, что изучение истории региона поможет обеспечить взаимную гармонию между разными культурами и вместе сделать вклад в светлое будущее.
"Реализация таких проектов и их распространение среди широкой публики призваны обеспечить взаимную солидарность различных языковых народов, проживающих сегодня в регионе. Также необходимо будет не только создать единую летопись по истории народов Алтая, но и художественные, научные, исторические и документальные фильмы, каталоги и видеоальбомы, посвященные истории края. Это внесет вклад в дальнейшее развитие внутреннего и зарубежного туризма в регионе", – считает Гайбулла Бабаяров.
Историческая летопись тюркского мира уже объединила ученых из разных стран. Книга станет итогом многолетней совместной работы специалистов из Центральной Азии.
"Мы более 10 лет занимаемся изучением истории тюркских народов, а также славяно-тюркских культурных и исторических связей совместно с учеными из Томска, Новосибирска, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Китая. Наша цель – интеграция ученых стран Центральной Азии, занимающихся историей тюркских, монгольских и алтайских народов, их связей со славянским миром", – рассказал руководитель НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" профессор Сергей Землюков.
По замыслу ученых АлтГУ, каждый год будет выходить новый том летописи. Вторая книга будет посвящена истории тюрков в период с XIII по XVI вв., третья – расскажет о взаимоотношениях тюркского мира и Российской империи в период с XVI по начало ХХ в. Отдельный том будет посвящен теме "СССР и "Тюркский мир" в ХХ веке", и наконец, пятый том будет называться "Россия и Тюркский мир в начале XXI века". К работе над последующими томами присоединятся ученые Узбекистана, Таджикистана и Монголии.
Пятитомную летопись издают в АлтГУ в рамках проекта "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: единство и многообразие в истории и современности" при поддержке Министерства науки и высшего образования России.