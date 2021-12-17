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Как страны бывшего СССР голосовали по резолюции против героизации нацизма
Как страны бывшего СССР голосовали по резолюции против героизации нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию за устранение всех форм расовой дискриминации и героизации нацизма. Но не все страны поддержали документ. Как проголосовали страны бывшего СССР - в материале Sputnik.
2021-12-17T19:11+0500
2021-12-17T19:11+0500
2021-12-17T19:11+0500
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ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, инициатором которой выступила Россия, сообщает РИА Новости.Отмечается, что за документ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49 государств. США и Украина были против.Из стран бывшего СССР против высказалась только Украина, но еще пять государств воздержались от голосования.Согласно резолюции, странам рекомендуется принять необходимые меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания совершенных в этот период военных преступлений и против человечности, устранить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если этого требуют обстоятельства.
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Как страны бывшего СССР голосовали по резолюции против героизации нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию за устранение всех форм расовой дискриминации и героизации нацизма. Но не все страны поддержали документ. Как проголосовали страны бывшего СССР - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik
. Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, инициатором которой выступила Россия, сообщает РИА Новости
.
Отмечается, что за документ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49 государств. США и Украина были против.
Из стран бывшего СССР против высказалась только Украина, но еще пять государств воздержались от голосования.
Согласно резолюции, странам рекомендуется принять необходимые меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания совершенных в этот период военных преступлений и против человечности, устранить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если этого требуют обстоятельства.