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Как страны бывшего СССР голосовали по резолюции против героизации нацизма
Как страны бывшего СССР голосовали по резолюции против героизации нацизма
Генассамблея ООН приняла резолюцию за устранение всех форм расовой дискриминации и героизации нацизма. Но не все страны поддержали документ. Как проголосовали страны бывшего СССР - в материале Sputnik.
2021-12-17T19:11+0500
2021-12-17T19:11+0500
в мире
резолюция
нацизм
генассамблея оон
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ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, инициатором которой выступила Россия, сообщает РИА Новости.Отмечается, что за документ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49 государств. США и Украина были против.Из стран бывшего СССР против высказалась только Украина, но еще пять государств воздержались от голосования.Согласно резолюции, странам рекомендуется принять необходимые меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания совершенных в этот период военных преступлений и против человечности, устранить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если этого требуют обстоятельства.
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резолюция, нацизм, генассамблея оон, инфографика

Как страны бывшего СССР голосовали по резолюции против героизации нацизма

19:11 17.12.2021
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Генассамблея ООН приняла резолюцию за устранение всех форм расовой дискриминации и героизации нацизма. Но не все страны поддержали документ. Как проголосовали страны бывшего СССР - в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма, инициатором которой выступила Россия, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что за документ "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" проголосовали 130 стран, воздержались 49 государств. США и Украина были против.
Из стран бывшего СССР против высказалась только Украина, но еще пять государств воздержались от голосования.
Как страны бывшего СССР голосовали в ООН по резолюции по недопущению героизации нацизма - Sputnik Узбекистан
Согласно резолюции, странам рекомендуется принять необходимые меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны и отрицания совершенных в этот период военных преступлений и против человечности, устранить все формы расовой дискриминации, в том числе на законодательном уровне, если этого требуют обстоятельства.
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