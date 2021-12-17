Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211217/ravshan-irmatov-predlojil-provesti-kubok-navruz-sredi-sbornyx-stran-tsa-21831857.html
Равшан Ирматов предложил провести "Кубок Навруз" среди сборных стран ЦА
Равшан Ирматов предложил провести "Кубок Навруз" среди сборных стран ЦА
Об этом стало известно в ходе прошедшего в Душанбе шестого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) под председательством президента CAFA Рустама Эмомали.
2021-12-17T18:13+0500
2021-12-17T19:18+0500
в мире
таджикистан
футбол
ассоциация футбола узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18277102_17:154:1283:866_1920x0_80_0_0_7f40b22c5a967a0b48f65ed7d8147472.jpg
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов предложил организовать турнир "Кубок Навруз" среди национальных сборных, входящих в состав Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. По ожиданиям, событие будет проходить в рамках календаря соревнований ФИФА.Об этом стало известно в ходе прошедшего в Душанбе шестого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) под председательством президента CAFA Рустама Эмомали, передает Sputnik Таджикистан.В мероприятии также приняли участие вице-президент CAFA Дастанбек Конокбаев из Кыргызстана, члены Исполкома CAFA – Равшан Ирматов из Узбекистана и Мехди Тадж из Ирана, руководители и делегаты Федераций футбола Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана и Афганистана. К тому же по видеосвязи подключились представители Туркменистана.По словам главы CAFA, создание программы финансовой поддержки AFC для региональных ассоциаций помогло расширить возможности развития футбола в центральноазиатском регионе.Помимо этого, Рустам Эмомали анонсировал проведение в 2022-м восьми соревнований среди различных возрастов под эгидой CAFA.Также в рамках Конгресса был утвержден бюджет CAFA на 2022 год.
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18277102_140:151:1093:866_1920x0_80_0_0_8975ded67d22c86ceb01679b01d3ac7f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
таджикистан, футбол, ассоциация футбола узбекистана

Равшан Ирматов предложил провести "Кубок Навруз" среди сборных стран ЦА

18:13 17.12.2021 (обновлено: 19:18 17.12.2021)
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта УзбекистанаРавшан Ирматов
Равшан Ирматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Узбекистана
Подписаться на
Об этом стало известно в ходе прошедшего в Душанбе шестого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) под председательством президента CAFA Рустама Эмомали.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов предложил организовать турнир "Кубок Навруз" среди национальных сборных, входящих в состав Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. По ожиданиям, событие будет проходить в рамках календаря соревнований ФИФА.
Об этом стало известно в ходе прошедшего в Душанбе шестого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) под председательством президента CAFA Рустама Эмомали, передает Sputnik Таджикистан.
В мероприятии также приняли участие вице-президент CAFA Дастанбек Конокбаев из Кыргызстана, члены Исполкома CAFA – Равшан Ирматов из Узбекистана и Мехди Тадж из Ирана, руководители и делегаты Федераций футбола Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана и Афганистана. К тому же по видеосвязи подключились представители Туркменистана.

Мы рады, что Центрально-Азиатская футбольная Ассоциация приложила большие усилия для проведения турниров среди различных возрастов в условиях пандемии.

Рустам Эмомали
Президент CAFA
По словам главы CAFA, создание программы финансовой поддержки AFC для региональных ассоциаций помогло расширить возможности развития футбола в центральноазиатском регионе.
Помимо этого, Рустам Эмомали анонсировал проведение в 2022-м восьми соревнований среди различных возрастов под эгидой CAFA.
Также в рамках Конгресса был утвержден бюджет CAFA на 2022 год.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:53Разрушение ДОН - инициатива США с опасными последствиями
20:15Видео: устроивший массовую стрельбу в Казани раскаялся в содеянном
19:47Эрнст рассказал, займет ли кто-то место Градского в проекте "Голос"
19:13Новые купюры решено перевыпустить из-за ошибки Центрального банка
19:11Как страны бывшего СССР голосовали по резолюции против героизации нацизма
18:21В РФПИ рассказали, действует ли "Спутник V" против омикрона
18:13Равшан Ирматов предложил провести "Кубок Навруз" среди сборных стран ЦА
17:46Премьер Японии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Осаке
17:43Где в Узбекистане установили главную ёлку — видео
17:04Настоящий беби-бум: в Узбекистане увеличилось количество новорожденных
16:54Историки выпустят летопись тюркского мира в пяти томах
16:22Власти Узбекистана и Кореи подписали ряд важных документов
15:38Аэропорты разрешат продавать частникам — проект постановления
15:18Узбекистанец выступил на тестах Формулы-4 в ОАЭ
14:46В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео
14:20Симоньян высказалась о блокировке канала RT DE на YouTube
14:18ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале 2022 года
13:17Новая нормальность отменила женщин
12:57Французов спасли от русских троллей — огромной ценой
12:48Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях