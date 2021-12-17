https://uz.sputniknews.ru/20211217/ravshan-irmatov-predlojil-provesti-kubok-navruz-sredi-sbornyx-stran-tsa-21831857.html

Равшан Ирматов предложил провести "Кубок Навруз" среди сборных стран ЦА

Равшан Ирматов предложил провести "Кубок Навруз" среди сборных стран ЦА

Об этом стало известно в ходе прошедшего в Душанбе шестого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) под председательством президента CAFA Рустама Эмомали.

2021-12-17T18:13+0500

2021-12-17T18:13+0500

2021-12-17T19:18+0500

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов предложил организовать турнир "Кубок Навруз" среди национальных сборных, входящих в состав Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации. По ожиданиям, событие будет проходить в рамках календаря соревнований ФИФА.Об этом стало известно в ходе прошедшего в Душанбе шестого Конгресса Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) под председательством президента CAFA Рустама Эмомали, передает Sputnik Таджикистан.В мероприятии также приняли участие вице-президент CAFA Дастанбек Конокбаев из Кыргызстана, члены Исполкома CAFA – Равшан Ирматов из Узбекистана и Мехди Тадж из Ирана, руководители и делегаты Федераций футбола Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Ирана и Афганистана. К тому же по видеосвязи подключились представители Туркменистана.По словам главы CAFA, создание программы финансовой поддержки AFC для региональных ассоциаций помогло расширить возможности развития футбола в центральноазиатском регионе.Помимо этого, Рустам Эмомали анонсировал проведение в 2022-м восьми соревнований среди различных возрастов под эгидой CAFA.Также в рамках Конгресса был утвержден бюджет CAFA на 2022 год.

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таджикистан, футбол, ассоциация футбола узбекистана