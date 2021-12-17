https://uz.sputniknews.ru/20211217/seydulla-moldaxanov-mne-nravitsya-igrat-lyudey-raznyx-natsionalnostey---video-21821652.html

Сейдулла Молдаханов: "Мне нравится играть людей разных национальностей" — видео

Сейдулла Молдаханов: "Мне нравится играть людей разных национальностей" — видео

Артист дал откровенное интервью, в котором ответил корреспонденту Sputnik на самые смелые вопросы.

2021-12-17T09:59+0500

2021-12-17T09:59+0500

2021-12-17T09:59+0500

видео

мультимедиа

интервью

актер

сейдулла молдаханов

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Декабрь – один из самых насыщенных периодов для артистов. Советский, узбекский, российский актер, заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов не исключение. В 2022 году на российских телеканалах должны выйти сразу два сериала с его участием, а скоро начнутся съемки в Беларуси. "Я живу на две страны – Россию и Узбекистан, – рассказывает Сейдулла Молдаханов. – 30 или 31 декабря планировал уехать в Ташкент. Но надо выбирать. Мне сообщили, что с 15 по 20 января я должен быть в Беларуси, и теперь надо думать. Хотя надо лететь, конечно, потому что там дом, работа, семья". Съемки нового фильма с участием артиста будут проходить в Беларуси, картина будет посвящена девушке-узбечке, участнице Великой Отечественной войны. А после – нужно вновь возвращаться в Москву, где Сейдуллу Молдаханова ждут на другой съемочной площадке. "Я всегда говорю: надо Москву любить, и она будет платить тебе тем же, – уверен он. – Потому что я часто слышу: "Мне не нравится Москва, суета, народу много, это не так, то не так, все быстро, жизнь проходит быстро…" Нет, Москву надо любить!" Как вспоминает сам актер, в российскую столицу он приехал в 1979 году, когда поступил во ВГИК – и уже с третьего курса начал сниматься в кино. "С тех пор я так и работаю, – говорит он. – Так и оказался в российском кино". Самым богатым на кинопроекты годом для артиста, по его словам, оказался 2016-й. "Этот год был объявлен Годом кино России, и неожиданно я тогда отработал в девяти российских проектах", – рассказал он. А одной из наиболее запомнившихся лент с участием Сейдуллы Молдаханова в этом году стал детективный сериал "Марлен", исполнитель главной роли в котором — Юрий Стоянов – артист, не раз заявлявший о своей любви к Узбекистану. О чем Сейдулла Молдаханов и Юрий Стоянов говорили на съемочной площадке, а также зачем артисту учить ненецкий язык и фарси — смотрите в полной версии интервью на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>.

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2021

Анна Глушенкова

Анна Глушенкова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Глушенкова

мультимедиа , интервью, актер, сейдулла молдаханов, видео