https://uz.sputniknews.ru/20211217/simonyan-vyskazalas-o-blokirovke-kanala-rt-de-na-youtube-21828445.html

Симоньян высказалась о блокировке канала RT DE на YouTube

Симоньян высказалась о блокировке канала RT DE на YouTube

Главред RT напомнила, что YouTube заблокировал новый канал в день запуска телевещания.

2021-12-17T14:20+0500

2021-12-17T14:20+0500

2021-12-17T14:22+0500

в мире

блокировка

rt

телеканал

маргарита симоньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/646/56/6465605_0:0:2200:1239_1920x0_80_0_0_955e8f67f160d4c31f2d2b7b94a2200f.jpg

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что этот российский телеканал чаще всего сталкивался с попытками не дать выйти в эфир в Германии, сообщает Sputnik Беларусь.Накануне состоялся запуск нового круглосуточного новостного канала на немецком языке — RT DE. Студии находятся в Москве и Берлине, RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы."Немцы — удивительные люди, мало того... я имею в виду, естественно, не немца, как народ, а немецкое правительство, немецкое государство, — просто удивительнейшим образом ведут себя в этой ситуации. Мало того, что ни в одной стране мира мы нигде не сталкивались с такими трудностями, такими ограничениями и такими попытками не дать нам выйти в эфир, так еще, может, им кажется это элегантно, нам так совершенно не кажется", — сказала Симоньян.Главред RT напомнила, что YouTube заблокировал новый канал в день запуска телевещания."Не могу сказать, что это нас удивило, мы все-таки выходили в первую очередь не на YouTube, мы вышли в эфир как настоящий большой телеканал. Наше вещание доступно и в эфире, и на сайте, и в приложении, посмотрим, что они будут делать дальше", —дополнила Симоньян.Она отметила, что сомневается, что у правительства проснется уважение к свободе слова.В день запуска телевещания YouTube заблокировал новый канал RT DE - RT auf Sendung. В августе RT DE получил официальный отказ в лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, по данным Tubular Labs.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

блокировка, rt, телеканал, маргарита симоньян