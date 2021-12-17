https://uz.sputniknews.ru/20211217/v-studencheskom-obschejitii-moskvy-zaderjali-storonnika-ig--video-21828950.html

В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео

В студенческом общежитии Москвы задержали сторонника ИГ* – видео

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.

2021-12-17T14:46+0500

2021-12-17T14:46+0500

2021-12-17T14:46+0500

россия

задержание

видеоролик

иг

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Студент Московского института радиотехники, электроники и автоматики оказался сторонником ИГ*. Он пытался навязать преступную идеологию сверстникам и призывал построить халифат в Ираке и Сирии. Кадры его задержания опубликованы на сайте ФСБ России."Пресечена деятельность сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, предпринимавшего попытки по вовлечению студентов одного из столичных вузов в религиозно-экстремистскую и террористическую деятельность", — говорится в релизе.Молодой человек является гражданином одной из республик Средней Азии. По данным следствия, он неоднократно оправдывал боевиков ИГ*. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности или оправдании терроризма.* — Организация признана террористической и запрещена в России.

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задержание, видеоролик, иг