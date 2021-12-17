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Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях
Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях
Актер отвергает все обвинения, называя их ложными. Пока против него не выдвинуты официальные обвинения. 17.12.2021, Sputnik Узбекистан
2021-12-17T12:48+0500
2021-12-17T12:48+0500
это интересно
сериал
изнасилование
актер
обвинение
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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Звезду американского сериала "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии.С таким заявлением выступили сразу две женщины, незнакомые друг с другом. По их словам, все происходило в 2004 и 2015 годах. Они были вынуждены рассказать об этом публично из-за болезненных воспоминаний после выхода седьмого сезона сериала под новым названием "И просто так". Об этом пишет издание Hollywood Reporter.Тем временем Крис Нот отвергает все обвинения, называя их ложными: "Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я виделся годы и даже десятилетия назад, абсолютно ложны".Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.
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сериал, изнасилование, актер, обвинение

Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях

12:48 17.12.2021
© Каро Премьер / Перейти в фотобанкКадры из фильма "Секс в большом городе-2"
Кадры из фильма Секс в большом городе-2 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2021
© Каро Премьер
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Актер отвергает все обвинения, называя их ложными. Пока против него не выдвинуты официальные обвинения.
ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Звезду американского сериала "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии.
С таким заявлением выступили сразу две женщины, незнакомые друг с другом. По их словам, все происходило в 2004 и 2015 годах.
Они были вынуждены рассказать об этом публично из-за болезненных воспоминаний после выхода седьмого сезона сериала под новым названием "И просто так". Об этом пишет издание Hollywood Reporter.
Тем временем Крис Нот отвергает все обвинения, называя их ложными: "Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я виделся годы и даже десятилетия назад, абсолютно ложны".
Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.
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