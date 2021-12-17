https://uz.sputniknews.ru/20211217/zvezdu-seriala-seks-v-bolshom-gorode-obvinili-v-iznasilovaniyax-21826590.html

Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях

Звезду сериала "Секс в большом городе" обвинили в изнасилованиях

Актер отвергает все обвинения, называя их ложными. Пока против него не выдвинуты официальные обвинения. 17.12.2021, Sputnik Узбекистан

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сериал

изнасилование

актер

обвинение

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ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Звезду американского сериала "Секс в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии.С таким заявлением выступили сразу две женщины, незнакомые друг с другом. По их словам, все происходило в 2004 и 2015 годах. Они были вынуждены рассказать об этом публично из-за болезненных воспоминаний после выхода седьмого сезона сериала под новым названием "И просто так". Об этом пишет издание Hollywood Reporter.Тем временем Крис Нот отвергает все обвинения, называя их ложными: "Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я виделся годы и даже десятилетия назад, абсолютно ложны".Пока против актера не выдвинуты официальные обвинения.

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сериал, изнасилование, актер, обвинение