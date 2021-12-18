К маленьким пациентам в Милане с неба спустились супергерои

Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.
Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.
Человек в костюме Капитана Америки заглядывает в окно педиатрического отделения.
Человек в костюме Капитана Америки заглядывает в окно педиатрического отделения.
Супергерои заглядывали в окна и общались с малышами.
Акробаты в костюмах человека-паука и Халка спускаются с крыши педиатрического крыла больницы Сан-Паоло в Милане.
Акробаты в костюмах человека-паука и Халка спускаются с крыши педиатрического крыла больницы Сан-Паоло в Милане.
Супергерои общаются с пациентами детского отделения больницы Сан-Паоло в Милане, Италия.
Супергерои общаются с пациентами детского отделения больницы Сан-Паоло в Милане, Италия.
Сюрприз удался, маленькие пациенты были просто в восторге.
Сюрприз удался, маленькие пациенты были просто в восторге.
Акробаты в костюмах супергероев общаются с пациентами большицы Сан-Паоло в Милане.
Акробаты в костюмах супергероев общаются с пациентами большицы Сан-Паоло в Милане.
Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.
Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.