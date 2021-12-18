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К маленьким пациентам в Милане с неба спустились супергерои
К маленьким пациентам в Милане с неба спустились супергерои
Болеть всегда неприятно, а болеть в праздники - особенно. Команда акробатов порадовала маленьких пациентов миланской больницы Сан-Паоло, спустившись к ним с крыши в костюмах супергероев.
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фото, мультимедиа , больница, милан

К маленьким пациентам в Милане с неба спустились супергерои

22:00 18.12.2021
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Болеть всегда неприятно, а болеть в праздники — особенно. Команда акробатов порадовала маленьких пациентов миланской больницы Сан-Паоло, спустившись к ним с крыши в костюмах супергероев.
© AP Photo / Luca Bruno

Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.

Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов. - Sputnik Узбекистан
1/8
© AP Photo / Luca Bruno

Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Человек в костюме Капитана Америки заглядывает в окно педиатрического отделения.

Человек в костюме Капитана Америки заглядывает в окно педиатрического отделения. - Sputnik Узбекистан
2/8
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Человек в костюме Капитана Америки заглядывает в окно педиатрического отделения.

© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Супергерои заглядывали в окна и общались с малышами.

Супергерои заглядывали в окна и общались с малышами. - Sputnik Узбекистан
3/8
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Супергерои заглядывали в окна и общались с малышами.

© AP Photo / Luca Bruno

Акробаты в костюмах человека-паука и Халка спускаются с крыши педиатрического крыла больницы Сан-Паоло в Милане.

Акробаты в костюмах человека-паука и Халка спускаются с крыши педиатрического крыла больницы Сан-Паоло в Милане. - Sputnik Узбекистан
4/8
© AP Photo / Luca Bruno

Акробаты в костюмах человека-паука и Халка спускаются с крыши педиатрического крыла больницы Сан-Паоло в Милане.

© REUTERS / REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Супергерои общаются с пациентами детского отделения больницы Сан-Паоло в Милане, Италия.

Супергерои общаются с пациентами детского отделения больницы Сан-Паоло в Милане, Италия. - Sputnik Узбекистан
5/8
© REUTERS / REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Супергерои общаются с пациентами детского отделения больницы Сан-Паоло в Милане, Италия.

© AP Photo / Luca Bruno

Сюрприз удался, маленькие пациенты были просто в восторге.

Сюрприз удался, маленькие пациенты были просто в восторге. - Sputnik Узбекистан
6/8
© AP Photo / Luca Bruno

Сюрприз удался, маленькие пациенты были просто в восторге.

© AP Photo / Luca Bruno

Акробаты в костюмах супергероев общаются с пациентами большицы Сан-Паоло в Милане.

Акробаты в костюмах супергероев общаются с пациентами большицы Сан-Паоло в Милане. - Sputnik Узбекистан
7/8
© AP Photo / Luca Bruno

Акробаты в костюмах супергероев общаются с пациентами большицы Сан-Паоло в Милане.

© AP Photo / Luca Bruno

Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.

Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов. - Sputnik Узбекистан
8/8
© AP Photo / Luca Bruno

Команда акробатов, одетых в костюмы супергероев, спустилась на стропах с крыши больницы Сан-Паоло в Милане, Италия, 15 декабря, чтобы порадовать маленьких пациентов.

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