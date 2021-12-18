К маленьким пациентам в Милане с неба спустились супергерои

Подписаться на

Болеть всегда неприятно, а болеть в праздники — особенно. Команда акробатов порадовала маленьких пациентов миланской больницы Сан-Паоло, спустившись к ним с крыши в костюмах супергероев.