https://uz.sputniknews.ru/20211218/na-vse-odin-otvet-kak-proshli-ispytaniya-rossiyskogo-raketnogo-kompleksa-21841416.html

На все один "Ответ": как прошли испытания российского ракетного комплекса

На все один "Ответ": как прошли испытания российского ракетного комплекса

Фрегат Тихоокеанского флота “Маршал Шапошников” выпустил ракету. Она успешно поразила учебную подводную цель.

2021-12-18T18:06+0500

2021-12-18T18:06+0500

2021-12-18T18:24+0500

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Военнослужащие России провели испытания новейшего противолодочного комплекса "Ответ" для поражения подводных лодок. Событие проходило в Японском море.Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выпустил ракету. Она успешно поразила учебную подводную цель.По данным Минобороны, для запуска используются универсальные пусковые установки. Благодаря им применяются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Как проходили испытания, смотрите в сюжете видеоролика.

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