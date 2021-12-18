https://uz.sputniknews.ru/20211218/na-vse-odin-otvet-kak-proshli-ispytaniya-rossiyskogo-raketnogo-kompleksa-21841416.html
На все один "Ответ": как прошли испытания российского ракетного комплекса
На все один "Ответ": как прошли испытания российского ракетного комплекса
Фрегат Тихоокеанского флота “Маршал Шапошников” выпустил ракету. Она успешно поразила учебную подводную цель.
2021-12-18T18:06+0500
2021-12-18T18:06+0500
2021-12-18T18:24+0500
видео
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Военнослужащие России провели испытания новейшего противолодочного комплекса "Ответ" для поражения подводных лодок. Событие проходило в Японском море.Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выпустил ракету. Она успешно поразила учебную подводную цель.По данным Минобороны, для запуска используются универсальные пусковые установки. Благодаря им применяются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Как проходили испытания, смотрите в сюжете видеоролика.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , видео
На все один "Ответ": как прошли испытания российского ракетного комплекса
18:06 18.12.2021 (обновлено: 18:24 18.12.2021)
Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выпустил ракету. Она успешно поразила учебную подводную цель.
Военнослужащие России провели испытания новейшего противолодочного комплекса "Ответ" для поражения подводных лодок. Событие проходило в Японском море.
Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выпустил ракету. Она успешно поразила учебную подводную цель.
По данным Минобороны, для запуска используются универсальные пусковые установки. Благодаря им применяются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".
Как проходили испытания, смотрите в сюжете видеоролика.