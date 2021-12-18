https://uz.sputniknews.ru/20211218/tri-samoleta-minoborony-rossii-dostavili-gumanitarnyy-gruza-v-kabul--video-21840783.html

Три самолета Минобороны России доставили гуманитарный груза в Кабул – видео

Три самолета Минобороны России доставили гуманитарный груза в Кабул – видео

Три военно-транспортных самолета Минобороны России доставили 36 тонн гуманитарного груза в Кабул.

2021-12-18T16:47+0500

2021-12-18T16:47+0500

2021-12-18T16:50+0500

россия

афганистан

минобороны рф

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Три военно-транспортных самолета Минобороны России доставили 36 тонн гуманитарного груза в Кабул, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военной госструктуры.Кроме того, на борту каждого самолета находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медоборудованием и медикаментами. Эта мера предусмотрена для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным россиянам и гражданам из других стран.По данным министерства, на всех воздушных суднах сформирован необходимый запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.В настоящее время организована четвертая эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана свыше 300 граждан России и Кыргызстана, а также афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.

россия

афганистан

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афганистан, минобороны рф, гуманитарная помощь