https://uz.sputniknews.ru/20211218/tri-samoleta-minoborony-rossii-dostavili-gumanitarnyy-gruza-v-kabul--video-21840783.html
Три самолета Минобороны России доставили гуманитарный груза в Кабул – видео
Три самолета Минобороны России доставили гуманитарный груза в Кабул – видео
Три военно-транспортных самолета Минобороны России доставили 36 тонн гуманитарного груза в Кабул.
2021-12-18T16:47+0500
2021-12-18T16:47+0500
2021-12-18T16:50+0500
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афганистан
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Три военно-транспортных самолета Минобороны России доставили 36 тонн гуманитарного груза в Кабул, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военной госструктуры.Кроме того, на борту каждого самолета находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медоборудованием и медикаментами. Эта мера предусмотрена для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным россиянам и гражданам из других стран.По данным министерства, на всех воздушных суднах сформирован необходимый запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.В настоящее время организована четвертая эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана свыше 300 граждан России и Кыргызстана, а также афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.
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афганистан, минобороны рф, гуманитарная помощь
Три самолета Минобороны России доставили гуманитарный груза в Кабул – видео
16:47 18.12.2021 (обновлено: 16:50 18.12.2021)
На борту каждого воздушного судна также находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медоборудованием и медикаментами.
ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Три военно-транспортных самолета Минобороны России доставили 36 тонн гуманитарного груза в Кабул, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военной госструктуры.
"Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. Самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза, включая продукты питания и лекарственные препараты", - информируется в релизе.
Кроме того, на борту каждого самолета находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медоборудованием и медикаментами. Эта мера предусмотрена для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным россиянам и гражданам из других стран.
По данным министерства, на всех воздушных суднах сформирован необходимый запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
В настоящее время организована четвертая эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана свыше 300 граждан России и Кыргызстана, а также афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах.