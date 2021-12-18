https://uz.sputniknews.ru/20211218/v-odin-iz-bankov-tashkenta-sdali-5-tysyach-evro-v-falshivyx-monetax-21837879.html

В один из банков Ташкента сдали 5 тысяч евро в фальшивых монетах

В один из банков Ташкента сдали 5 тысяч евро в фальшивых монетах

Возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг". В настоящее время продолжается поиск фальшивомонетчиков.

2021-12-18T11:22+0500

2021-12-18T11:22+0500

2021-12-18T11:23+0500

общество

генпрокуратура узбекистана

фальшивые деньги

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ТАШКЕНТ, 18 дек – Sputnik. Неизвестные сдали в обменный пункт одного из столичных банков 4 940 евро в фальшивых монетах достоинством по 2 евро, сообщает пресс-служба департамента по экономическим преступлениям Генеральной прокуратуры Узбекистана.Обмену не подлежит: мужчина принес в банк 29 тысяч евро поддельными купюрами >>"Сотрудники банка выяснили, что монеты являются поддельными и сообщили об этом правоохранительным органам", - информируют в Генпрокуратуре. Согласно информации ведомства, нанесенный банку ущерб составил 59,3 млн сумов ($5,5 тысяч).В Ташобласти рассекретили банду фальшивомонетчиков >>Возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг". В настоящее время продолжается поиск фальшивомонетчиков. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие. Читайте также: В Ташобласти изъято 3 млн поддельных сумов >>В Самаркандской области задержан крупный сбытчик фальшивой валюты >>

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генпрокуратура узбекистана, фальшивые деньги