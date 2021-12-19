https://uz.sputniknews.ru/20211219/abdulaziz-kamilov-otpravitsya-v-indiyu-dlya-uchastiya-v-sammite-21845664.html

Камилов отправился в Дели для участия в заседании "Индия — Центральная Азия"

Камилов отправился в Дели для участия в заседании "Индия — Центральная Азия"

Стороны обсудят вопросы сотрудничества Индии и стран Центральной Азии, перспективы укрепления и расширения институциональных основ диалога, возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.

2021-12-19T11:43+0500

2021-12-19T11:43+0500

2021-12-19T12:21+0500

политика

индия

абдулазиз камилов

мид узбекистана

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В эти дни в Дели проходит третье заседание глав внешнеполитических ведомств Индии и стран Центральной Азии. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана. Сообщается, что руководитель ведомства также принимает участие во встрече.В повестке дискуссии — вопросы сотрудничества Индии и стран Центральной Азии, перспективы укрепления и расширения институциональных основ диалога, возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.Напомним, первая встреча министров в формате "Индия — Центральная Азия" состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая – в октябре 2020 года в формате видеоконференции.

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индия, абдулазиз камилов, мид узбекистана, центральная азия