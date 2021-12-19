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Камилов отправился в Дели для участия в заседании "Индия — Центральная Азия"
Камилов отправился в Дели для участия в заседании "Индия — Центральная Азия"
Стороны обсудят вопросы сотрудничества Индии и стран Центральной Азии, перспективы укрепления и расширения институциональных основ диалога, возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.
2021-12-19T11:43+0500
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политика
индия
абдулазиз камилов
мид узбекистана
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В эти дни в Дели проходит третье заседание глав внешнеполитических ведомств Индии и стран Центральной Азии. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана. Сообщается, что руководитель ведомства также принимает участие во встрече.В повестке дискуссии — вопросы сотрудничества Индии и стран Центральной Азии, перспективы укрепления и расширения институциональных основ диалога, возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.Напомним, первая встреча министров в формате "Индия — Центральная Азия" состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая – в октябре 2020 года в формате видеоконференции.
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индия, абдулазиз камилов, мид узбекистана, центральная азия

Камилов отправился в Дели для участия в заседании "Индия — Центральная Азия"

11:43 19.12.2021 (обновлено: 12:21 19.12.2021)
© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Самарканде состоялась первая министерская встреча диалога Индия – Центральная Азия с участием Афганистана
В Самарканде состоялась первая министерская встреча диалога Индия – Центральная Азия с участием Афганистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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В повестке дискуссии — вопросы сотрудничества Индии и стран Центральной Азии, перспективы укрепления и расширения институциональных основ диалога, возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В эти дни в Дели проходит третье заседание глав внешнеполитических ведомств Индии и стран Центральной Азии. Об этом рассказали в пресс-службе МИД Узбекистана. Сообщается, что руководитель ведомства также принимает участие во встрече.
"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов 19-20 декабря посетит Дели для участия в третьем заседании руководителей внешнеполитических ведомств диалога "Индия — Центральная Азия", — говорится в сообщении.
В повестке дискуссии — вопросы сотрудничества Индии и стран Центральной Азии, перспективы укрепления и расширения институциональных основ диалога, возможности для углубления межрегиональной взаимосвязанности.
Напомним, первая встреча министров в формате "Индия — Центральная Азия" состоялась в январе 2019 года в Самарканде, вторая – в октябре 2020 года в формате видеоконференции.
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