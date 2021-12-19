https://uz.sputniknews.ru/20211219/na-perevale-kamchik-zavershilis-ucheniya-mchs--video-21844738.html

На перевале Камчик завершились учения МЧС — видео

На перевале Камчик завершились учения МЧС — видео

В отработке сценария были задействованы специалисты МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Минздрава, АО "Узбекистон темир йуллари" и других структур, а также самая современная техника.

2021-12-19T10:39+0500

2021-12-19T10:39+0500

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общество

учения

камчик

мчс

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. На перевале Камчик завершились полномасштабные командно-штабные учения. К занятиям были привлечены силы и средства более чем 40 организаций, входящих в состав Государственной системы чрезвычайных ситуаций. Координировали процесс эксперты МЧС. В пресс-службе ведомства поделились кадрами учений.Участники отработали возможные сценарии развития событий, которые могут произойти на этом стратегическом участке пути международной автодороги "Ташкент – Ош". Были смоделированы порядка 15 эпизодов, в рамках которых спасатели оттачивали действия при сходе снежной лавины, ликвидации крупного ДТП с последующим возгоранием, эвакуации и размещении людей, поиске пострадавших под завалами, утилизации ядохимикатов, пролившихся во время транспортировки. Также спасатели оказывали медицинскую помощь условным пострадавшим и т. д.В отработке сценария были задействованы специалисты МЧС, МВД, Нацгвардии, Минобороны, Минздрава, АО "Узбекистон темир йуллари" и других структур, а также самая современная техника.Данные командно-штабные учения наглядно показали высокий уровень готовности всех служб ГСЧС.

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учения, камчик, мчс