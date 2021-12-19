Спорт
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры — фото
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов
© Ассоциация футбола Узбекистана
Свое решение Одил Ахмедов озвучил на презентации своей книги "Славный путь мечты".
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Печальная новость для поклонников узбекского футбола: полузащитник китайского клуба Tsangzhou Maiti Lions и экс-капитан национальной сборной Узбекистана Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Об этом сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Узбекистана (УФА). Свое решение Одил Ахмедов озвучил на презентации своей книги "Славный путь мечты".
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
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© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
2/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
3/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
4/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
5/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
1/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
2/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
3/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
4/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
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© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Игрок родом из Намангана, ему 34 года. В начале 2000-х он учился в академии футбольных клубов "Навбахор" и "Локомотив" (Ташкент). Позже он начал играть за столичный "Пахтакор".
В общей сложности за сборную своей страны футболист сыграл 108 матчей и забил 21 мяч в ворота соперника. Участвовал в четырех отборочных матчах чемпионатов мира, трех этапах Кубка Азии.
В 2020 году Ахмедову присвоено звание "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан".
До настоящего момента он играл за китайский клуб Tsangzhou Maiti Lions. Ранее выступал в составе клубов "Пахтакор" (2006-2011), российские "Анжи" (2011-2014), и "Краснодар" (2014-2016), а также китайский Shanghai SIPG (2017-2021).
Ахмедов завершил карьеру в сборной после того, как Узбекистан не вышел в третий отборочный раунд Чемпионата мира-2022.
3 сентября 2019, 15:01