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Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры — фото
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры — фото
Свое решение Одил Ахмедов озвучил на презентации своей книги "Славный путь мечты".
2021-12-19T11:10+0500
2021-12-19T11:10+0500
спорт
узбекистан
одил ахмедов
футбол
футболист
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Печальная новость для поклонников узбекского футбола: полузащитник китайского клуба Tsangzhou Maiti Lions и экс-капитан национальной сборной Узбекистана Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Узбекистана (УФА). Свое решение Одил Ахмедов озвучил на презентации своей книги "Славный путь мечты".Игрок родом из Намангана, ему 34 года. В начале 2000-х он учился в академии футбольных клубов "Навбахор" и "Локомотив" (Ташкент). Позже он начал играть за столичный "Пахтакор".В общей сложности за сборную своей страны футболист сыграл 108 матчей и забил 21 мяч в ворота соперника. Участвовал в четырех отборочных матчах чемпионатов мира, трех этапах Кубка Азии. В 2020 году Ахмедову присвоено звание "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан".До настоящего момента он играл за китайский клуб Tsangzhou Maiti Lions. Ранее выступал в составе клубов "Пахтакор" (2006-2011), российские "Анжи" (2011-2014), и "Краснодар" (2014-2016), а также китайский Shanghai SIPG (2017-2021).Ахмедов завершил карьеру в сборной после того, как Узбекистан не вышел в третий отборочный раунд Чемпионата мира-2022.
https://uz.sputniknews.ru/20190903/Futbolnaya-akademiya-v-Namangane-poluchila-imya-Odila-Akhmedova-12348804.html
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узбекистан, одил ахмедов, футбол, футболист

Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры — фото

11:10 19.12.2021
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов
Одил Ахмедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
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Свое решение Одил Ахмедов озвучил на презентации своей книги "Славный путь мечты".
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Печальная новость для поклонников узбекского футбола: полузащитник китайского клуба Tsangzhou Maiti Lions и экс-капитан национальной сборной Узбекистана Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Об этом сообщили в пресс-службе Футбольной ассоциации Узбекистана (УФА). Свое решение Одил Ахмедов озвучил на презентации своей книги "Славный путь мечты".
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
© Ассоциация футбола УзбекистанаОдил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
1/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
2/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
3/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
4/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
5/5
© Ассоциация футбола Узбекистана
Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры.
Игрок родом из Намангана, ему 34 года. В начале 2000-х он учился в академии футбольных клубов "Навбахор" и "Локомотив" (Ташкент). Позже он начал играть за столичный "Пахтакор".
В общей сложности за сборную своей страны футболист сыграл 108 матчей и забил 21 мяч в ворота соперника. Участвовал в четырех отборочных матчах чемпионатов мира, трех этапах Кубка Азии.
В 2020 году Ахмедову присвоено звание "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан".
До настоящего момента он играл за китайский клуб Tsangzhou Maiti Lions. Ранее выступал в составе клубов "Пахтакор" (2006-2011), российские "Анжи" (2011-2014), и "Краснодар" (2014-2016), а также китайский Shanghai SIPG (2017-2021).
Ахмедов завершил карьеру в сборной после того, как Узбекистан не вышел в третий отборочный раунд Чемпионата мира-2022.
Футболист и капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2019
Спорт
Футбольная академия в Намангане получила имя Одила Ахмедова
3 сентября 2019, 15:01
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