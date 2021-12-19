Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20211219/stalo-izvestno-kakuyu-polzu-prinosit-mayonez-21836694.html
Стало известно, какую пользу приносит майонез
Стало известно, какую пользу приносит майонез
Обычно диетологи называют майонез вредным продуктом. Однако, популярный соус может быть и полезным. Как приготовить полезный домашний майонез без вредных добавок - в нашем материале.
2021-12-19T23:00+0500
2021-12-19T23:00+0500
это интересно
рецепт
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/11/21836206_0:322:1920:1402_1920x0_80_0_0_d212e3303484ec21cc74fe0a88d0c36d.jpg
Когда врачи говорят о вреде майонеза, они подразумевают покупной соус, потому что в нем содержатся консерванты. Домашний майонез (к слову, простой в приготовлении) может оказаться, наоборот, полезным – в нем содержится в два с лишним раза меньше калорий.Прежде всего, яичные желтки, которые входят в состав натурального майонеза, благотворно влияют на кожу, придают ей эластичность. А растительные масла в составе майонеза содержат ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме этого, в настоящем майонезе есть витамины E и F, отвечающие за ускорение метаболизма, то есть такой майонез не опасен для фигуры.Займет приготовление домашнего майонеза совсем немного времени.Ингредиенты:Приготовление:Подготовьте все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.Смешайте растительное и оливковое масла.В глубокую ёмкость разбейте яйца, добавьте горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбейте блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.Постепенно тонкой струйкой добавьте все масло, не прекращая взбивать массу.Полезный майонез готов!Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/11/21836206_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_2ee68b18b52b35bb4ac6eb9eed95fb64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рецепт, продукты

Стало известно, какую пользу приносит майонез

23:00 19.12.2021
© Pixabay/HansСоусы
Соусы - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Pixabay/Hans
Подписаться на
Обычно диетологи называют майонез вредным продуктом. Однако популярный соус может быть и полезным. Как приготовить полезный домашний майонез без вредных добавок — в нашем материале.
Когда врачи говорят о вреде майонеза, они подразумевают покупной соус, потому что в нем содержатся консерванты. Домашний майонез (к слову, простой в приготовлении) может оказаться, наоборот, полезным – в нем содержится в два с лишним раза меньше калорий.
Прежде всего, яичные желтки, которые входят в состав натурального майонеза, благотворно влияют на кожу, придают ей эластичность. А растительные масла в составе майонеза содержат ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме этого, в настоящем майонезе есть витамины E и F, отвечающие за ускорение метаболизма, то есть такой майонез не опасен для фигуры.
Займет приготовление домашнего майонеза совсем немного времени.

Ингредиенты:

яйцо куриное — 3 шт.;
горчица дижонская — 20 г;
масло оливковое — 150 г;
масло растительное — 150 г;
сок лимона — 30 г;
соль — 3 г;
сахар — 20 г.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.
Смешайте растительное и оливковое масла.
В глубокую ёмкость разбейте яйца, добавьте горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбейте блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.
Постепенно тонкой струйкой добавьте все масло, не прекращая взбивать массу.
Полезный майонез готов!
Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:00Стало известно, какую пользу приносит майонез
22:00Полосатые котята: фотографии тигрят из зоопарков мира
20:59Власти Узбекистана напомнили талибам о необходимости соблюдать права женщин
19:35В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику
17:53В кафе Самарканда прогремел мощный взрыв: данные о пострадавших
17:34Сколько раз можно ревакцинироваться "Спутником V" — ответ специалиста
16:30Камилов предложил разработать постконфликтную стратегию по Афганистану
15:27Кому достались 226 триллионов: платить придется всем
15:17UzAirways увеличивает количество рейсов в Дели
14:59В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты
13:43Этот парламент уже никому не нужен
13:26В ВОЗ назвали причину задержки с одобрением "Спутника V"
13:11Какая погода ожидает узбекистанцев в ближайшие дни — прогноз синоптиков
12:40Муфтий назвал ситуацию с мигрантами в России стабильной
11:43Камилов отправился в Дели для участия в заседании "Индия — Центральная Азия"
11:10Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры — фото
10:39На перевале Камчик завершились учения МЧС — видео
10:22Сто лет Юрию Никулину — неизвестные факты о съемках артиста в Ташкенте
08:00Врач рассказала, в чем опасность апельсинов
07:00Как сбросить семь килограммов без тренировок и строгой диеты