https://uz.sputniknews.ru/20211219/stalo-izvestno-kakuyu-polzu-prinosit-mayonez-21836694.html

Стало известно, какую пользу приносит майонез

Стало известно, какую пользу приносит майонез

Обычно диетологи называют майонез вредным продуктом. Однако, популярный соус может быть и полезным. Как приготовить полезный домашний майонез без вредных добавок - в нашем материале.

2021-12-19T23:00+0500

2021-12-19T23:00+0500

2021-12-19T23:00+0500

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Когда врачи говорят о вреде майонеза, они подразумевают покупной соус, потому что в нем содержатся консерванты. Домашний майонез (к слову, простой в приготовлении) может оказаться, наоборот, полезным – в нем содержится в два с лишним раза меньше калорий.Прежде всего, яичные желтки, которые входят в состав натурального майонеза, благотворно влияют на кожу, придают ей эластичность. А растительные масла в составе майонеза содержат ненасыщенные жирные кислоты, необходимые для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Кроме этого, в настоящем майонезе есть витамины E и F, отвечающие за ускорение метаболизма, то есть такой майонез не опасен для фигуры.Займет приготовление домашнего майонеза совсем немного времени.Ингредиенты:Приготовление:Подготовьте все ингредиенты, яйца должны быть охлажденными.Смешайте растительное и оливковое масла.В глубокую ёмкость разбейте яйца, добавьте горчицу, сок лимона, соль, сахар, взбейте блендером, пока смесь не побелеет и не увеличится в объеме в два раза.Постепенно тонкой струйкой добавьте все масло, не прекращая взбивать массу.Полезный майонез готов!Натуральный майонез может храниться всего несколько дней, потому что в его состав входят скоропортящиеся продукты.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рецепт, продукты