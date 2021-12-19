https://uz.sputniknews.ru/20211219/v-kafe-samarkanda-progremel-moschnyy-vzryv-dannye-o-postradavshix-21850796.html
В кафе Самарканда прогремел мощный взрыв: данные о пострадавших
В кафе Самарканда прогремел мощный взрыв: данные о пострадавших
Мощный взрыв привел к возгоранию. Огонь охватил 40 кв. м потолка и оборудование. Все пострадавшие экстренно госпитализированы.
2021-12-19T17:53+0500
2021-12-19T17:53+0500
2021-12-19T17:56+0500
происшествия
самаркандская область
пожар
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В столовой "Лаззат" в махалле "Навруз" Акдарьинского района Самаркандской области произошел взрыв, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.Пожарно-спасательный экипаж прибыл на место в считанные минуты. Огонь был локализован через 6 минут и полностью устранен через 31 минуту после прибытия на место трагедии бригады спасателей. Выяснилось, взорвались два баллона с пропаном, которые находились в помещении.Мощный взрыв привел к возгоранию. Огонь охватил 40 кв. м потолка и оборудование. По предварительным данным, пострадали 10 человек — все посетители кафе. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, все госпитализированы.По факту инцидента ведется предварительное следствие.
самаркандская область
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самаркандская область, пожар, мчс узбекистана
В кафе Самарканда прогремел мощный взрыв: данные о пострадавших
17:53 19.12.2021 (обновлено: 17:56 19.12.2021)
Мощный взрыв привел к возгоранию. Огонь охватил 40 кв. м потолка и оборудование. Все пострадавшие экстренно госпитализированы.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
В столовой "Лаззат" в махалле "Навруз" Акдарьинского района Самаркандской области произошел взрыв, передает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
Пожарно-спасательный экипаж прибыл на место в считанные минуты. Огонь был локализован через 6 минут и полностью устранен через 31 минуту после прибытия на место трагедии бригады спасателей.
Выяснилось, взорвались два баллона с пропаном, которые находились в помещении.
Мощный взрыв привел к возгоранию. Огонь охватил 40 кв. м потолка и оборудование. По предварительным данным, пострадали 10 человек — все посетители кафе. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести, все госпитализированы.
По факту инцидента ведется предварительное следствие.