https://uz.sputniknews.ru/20211219/v-ministerstve-yustitsii-napomnili-komu-polagayutsya-besplatnye-produkty-21848156.html

В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты

В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты

Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.

2021-12-19T14:59+0500

2021-12-19T14:59+0500

2021-12-19T14:59+0500

общество

продукты

министерство юстиции узбекистана

социальная поддержка

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала в своем Telegram-канале перечень продуктов, которые бесплатно полагаются определенным категориям граждан. По закону, одинокие пожилые и люди с инвалидностью, которые нуждаются в помощи, имеют право ежемесячно получить продукты питания и гигиенические товары. Бесплатно предоставляются: В период карантинных ограничений эти же категории граждан могут получить каждый месяц по 10 штук одноразовых стерильных масок и перчаток, антисептик в жидком или гелевом виде и один кусок антибактериального мыла.Специалисты ведомства также напомнили, кто именно относится к категории людей, нуждающихся в такой поддержке государства. Это лица пенсионного возраста, которым необходим уход посторонних, а также инвалиды I и II групп без детей, мужа (жены) и родителей и не имеющие опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по уходу за пожилым человеком или инвалидом.Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.

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2021

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продукты, министерство юстиции узбекистана, социальная поддержка