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https://uz.sputniknews.ru/20211219/v-ministerstve-yustitsii-napomnili-komu-polagayutsya-besplatnye-produkty-21848156.html
В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты
В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты
Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.
2021-12-19T14:59+0500
2021-12-19T14:59+0500
общество
продукты
министерство юстиции узбекистана
социальная поддержка
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала в своем Telegram-канале перечень продуктов, которые бесплатно полагаются определенным категориям граждан. По закону, одинокие пожилые и люди с инвалидностью, которые нуждаются в помощи, имеют право ежемесячно получить продукты питания и гигиенические товары. Бесплатно предоставляются: В период карантинных ограничений эти же категории граждан могут получить каждый месяц по 10 штук одноразовых стерильных масок и перчаток, антисептик в жидком или гелевом виде и один кусок антибактериального мыла.Специалисты ведомства также напомнили, кто именно относится к категории людей, нуждающихся в такой поддержке государства. Это лица пенсионного возраста, которым необходим уход посторонних, а также инвалиды I и II групп без детей, мужа (жены) и родителей и не имеющие опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по уходу за пожилым человеком или инвалидом.Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.
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продукты, министерство юстиции узбекистана, социальная поддержка

В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты

14:59 19.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа куриных яиц в регионах России
Продажа куриных яиц в регионах России - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала в своем Telegram-канале перечень продуктов, которые бесплатно полагаются определенным категориям граждан.
По закону, одинокие пожилые и люди с инвалидностью, которые нуждаются в помощи, имеют право ежемесячно получить продукты питания и гигиенические товары.
Бесплатно предоставляются:
мука (высшего сорта) - 3 кг;
рис - 1 кг;
гречневая крупа - 0,5 кг;
макаронные изделия - 0,5 кг;
говядина (без костей) - 1 кг;
мясо домашней птицы -1 кг;
сливочное масло - 0,2 кг;
яйца (шт.) - 15 шт.;
сахар - 1 кг;
подсолнечное масло - 1 литр;
зеленый или черный чай - 0,2 кг;
туалетное мыло - 0,1 кг
хозяйственное мыло - 0,2 кг
стиральный порошок - 0,15 кг;
подгузники для взрослых - 8 штук.
В период карантинных ограничений эти же категории граждан могут получить каждый месяц по 10 штук одноразовых стерильных масок и перчаток, антисептик в жидком или гелевом виде и один кусок антибактериального мыла.
Специалисты ведомства также напомнили, кто именно относится к категории людей, нуждающихся в такой поддержке государства. Это лица пенсионного возраста, которым необходим уход посторонних, а также инвалиды I и II групп без детей, мужа (жены) и родителей и не имеющие опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по уходу за пожилым человеком или инвалидом.
Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.
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