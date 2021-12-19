https://uz.sputniknews.ru/20211219/v-ministerstve-yustitsii-napomnili-komu-polagayutsya-besplatnye-produkty-21848156.html
В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты
В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты
Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.
2021-12-19T14:59+0500
2021-12-19T14:59+0500
2021-12-19T14:59+0500
общество
продукты
министерство юстиции узбекистана
социальная поддержка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/643/01/6430173_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_d6e28bc244052f6b4b1ba5a1292fe6e5.jpg
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала в своем Telegram-канале перечень продуктов, которые бесплатно полагаются определенным категориям граждан. По закону, одинокие пожилые и люди с инвалидностью, которые нуждаются в помощи, имеют право ежемесячно получить продукты питания и гигиенические товары. Бесплатно предоставляются: В период карантинных ограничений эти же категории граждан могут получить каждый месяц по 10 штук одноразовых стерильных масок и перчаток, антисептик в жидком или гелевом виде и один кусок антибактериального мыла.Специалисты ведомства также напомнили, кто именно относится к категории людей, нуждающихся в такой поддержке государства. Это лица пенсионного возраста, которым необходим уход посторонних, а также инвалиды I и II групп без детей, мужа (жены) и родителей и не имеющие опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по уходу за пожилым человеком или инвалидом.Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/643/01/6430173_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_0aa15cde9c8a016a54dba5597521c1c3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
продукты, министерство юстиции узбекистана, социальная поддержка
В Министерстве юстиции напомнили, кому полагаются бесплатные продукты
Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik.
Пресс-служба Министерства юстиции опубликовала в своем Telegram-канале
перечень продуктов, которые бесплатно полагаются определенным категориям граждан.
По закону, одинокие пожилые и люди с инвалидностью, которые нуждаются в помощи, имеют право ежемесячно получить продукты питания и гигиенические товары.
Бесплатно предоставляются:
мука (высшего сорта) - 3 кг;
гречневая крупа - 0,5 кг;
макаронные изделия - 0,5 кг;
говядина (без костей) - 1 кг;
мясо домашней птицы -1 кг;
сливочное масло - 0,2 кг;
подсолнечное масло - 1 литр;
зеленый или черный чай - 0,2 кг;
хозяйственное мыло - 0,2 кг
стиральный порошок - 0,15 кг;
подгузники для взрослых - 8 штук.
В период карантинных ограничений эти же категории граждан могут получить каждый месяц по 10 штук одноразовых стерильных масок и перчаток, антисептик в жидком или гелевом виде и один кусок антибактериального мыла.
Специалисты ведомства также напомнили, кто именно относится к категории людей, нуждающихся в такой поддержке государства. Это лица пенсионного возраста, которым необходим уход посторонних, а также инвалиды I и II групп без детей, мужа (жены) и родителей и не имеющие опекунов, попечителей и лиц, на которых судом возложены обязанности по уходу за пожилым человеком или инвалидом.
Чтобы получить эту помощь нужно обратиться в органы самоуправления граждан. Продукты и средства гигиены доставят социальные работники по уходу на дому.