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https://uz.sputniknews.ru/20211219/v-uzbekistane-zapretili-izgotavlivat-prodavat-i-xranit-pirotexniku-21851739.html
В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику
В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику
В правительстве на законодательном уровне усилили меры государственного контроля в сфере производства и реализации пиротехнических изделий.
2021-12-19T19:35+0500
2021-12-19T20:17+0500
общество
новый год
пиротехника
конфискация
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Правоохранители Узбекистана конфисковали почти 6 миллионов пиротехнических изделий на 2,18 миллиарда сумов. Это результаты регулярного мероприятия по предотвращению незаконного ввоза, хранения, реализации и использования пиротехнических средств. Эти "новогодние сюрпризы" с опасным огоньком были незаконно ввезены в республику, сообщили в пресс-службе Главного управления охраны Национальной гвардии.К административной ответственности привлечено 54 правонарушителя. Возбуждено шесть уголовных дел.За последние два года благодаря внедрению современных информационно-коммуникационных систем в охранную деятельность количество объектов, взятых под охрану Главным управлением охраны Национальной гвардии, увеличилось на 33%.Сейчас под охраной находятся 44 429 государственных, республиканских и частных предприятий, а также 17 464 жилых дома.Правительство приняло меры по усилению государственного контроля в сфере пиротехнических изделий. В частности, запрещены производство, импорт, транспортировка, продажа, покупка, хранение и использование бытовых пиротехнических изделий II класса опасности физическими и юридическими лицами на территории страны.
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новый год, пиротехника, конфискация

В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику

19:35 19.12.2021 (обновлено: 20:17 19.12.2021)
© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПродажа пиротехники
Продажа пиротехники - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
/
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В правительстве на законодательном уровне усилили меры государственного контроля в сфере производства и реализации пиротехнических изделий.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Правоохранители Узбекистана конфисковали почти 6 миллионов пиротехнических изделий на 2,18 миллиарда сумов. Это результаты регулярного мероприятия по предотвращению незаконного ввоза, хранения, реализации и использования пиротехнических средств. Эти "новогодние сюрпризы" с опасным огоньком были незаконно ввезены в республику, сообщили в пресс-службе Главного управления охраны Национальной гвардии.
К административной ответственности привлечено 54 правонарушителя. Возбуждено шесть уголовных дел.
За последние два года благодаря внедрению современных информационно-коммуникационных систем в охранную деятельность количество объектов, взятых под охрану Главным управлением охраны Национальной гвардии, увеличилось на 33%.
Сейчас под охраной находятся 44 429 государственных, республиканских и частных предприятий, а также 17 464 жилых дома.
Правительство приняло меры по усилению государственного контроля в сфере пиротехнических изделий. В частности, запрещены производство, импорт, транспортировка, продажа, покупка, хранение и использование бытовых пиротехнических изделий II класса опасности физическими и юридическими лицами на территории страны.
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