https://uz.sputniknews.ru/20211219/v-uzbekistane-zapretili-izgotavlivat-prodavat-i-xranit-pirotexniku-21851739.html

В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику

В Узбекистане запретили изготавливать, продавать и хранить пиротехнику

В правительстве на законодательном уровне усилили меры государственного контроля в сфере производства и реализации пиротехнических изделий.

2021-12-19T19:35+0500

2021-12-19T19:35+0500

2021-12-19T20:17+0500

общество

новый год

пиротехника

конфискация

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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Правоохранители Узбекистана конфисковали почти 6 миллионов пиротехнических изделий на 2,18 миллиарда сумов. Это результаты регулярного мероприятия по предотвращению незаконного ввоза, хранения, реализации и использования пиротехнических средств. Эти "новогодние сюрпризы" с опасным огоньком были незаконно ввезены в республику, сообщили в пресс-службе Главного управления охраны Национальной гвардии.К административной ответственности привлечено 54 правонарушителя. Возбуждено шесть уголовных дел.За последние два года благодаря внедрению современных информационно-коммуникационных систем в охранную деятельность количество объектов, взятых под охрану Главным управлением охраны Национальной гвардии, увеличилось на 33%.Сейчас под охраной находятся 44 429 государственных, республиканских и частных предприятий, а также 17 464 жилых дома.Правительство приняло меры по усилению государственного контроля в сфере пиротехнических изделий. В частности, запрещены производство, импорт, транспортировка, продажа, покупка, хранение и использование бытовых пиротехнических изделий II класса опасности физическими и юридическими лицами на территории страны.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новый год, пиротехника, конфискация