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Власти Узбекистана напомнили талибам о необходимости соблюдать права женщин
Власти Узбекистана напомнили талибам о необходимости соблюдать права женщин
В рамках дискуссии официальный Кабул поблагодарил Узбекистан за инициативу создать в Термезе транспортно-логистического хаб, нацеленный на оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи.
2021-12-19T20:59+0500
2021-12-19T20:59+0500
политика
узбекистан
афганистан
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ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Власти Узбекистана напомнили временному правительству Афганистана о необходимости выполнять взятые международные обязательства по соблюдению прав женщин и национальных меньшинств, передает РИА Новости.Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром транспорта страны Ильхомом Махкамовым провела переговоры с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Исламабаде на "полях" внеочередного заседании совета министров иностранных дел стран Организации Исламского сотрудничества.Афганская сторона выразила признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за оказываемое содействие в восстановлении социально-экономической инфраструктуры страны, а также реализации на территории Афганистана крупных инфраструктурных проектов в транспортной и энергетической сферах.В рамках дискуссии официальный Кабул поблагодарил Узбекистан за инициативу создать в Термезе транспортно-логистического хаб, нацеленный на оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи.Также в рамках встречи было заявлено, что работы по Трансафганской железной дороге начнутся уже весной. При этом Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях. Ранее стало известно, что в проекте будут участвовать и "Российские железные дороги". Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.
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Власти Узбекистана напомнили талибам о необходимости соблюдать права женщин

20:59 19.12.2021
© AFP / Aamir QureshiСтуденты во время урока в университете в Кабуле
Студенты во время урока в университете в Кабуле - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.12.2021
© AFP / Aamir Qureshi
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В рамках дискуссии официальный Кабул поблагодарил Узбекистан за инициативу создать в Термезе транспортно-логистического хаб, нацеленный на оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи.
ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Власти Узбекистана напомнили временному правительству Афганистана о необходимости выполнять взятые международные обязательства по соблюдению прав женщин и национальных меньшинств, передает РИА Новости.
Правительственная делегация Узбекистана во главе с министром транспорта страны Ильхомом Махкамовым провела переговоры с и. о. министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки в Исламабаде на "полях" внеочередного заседании совета министров иностранных дел стран Организации Исламского сотрудничества.
Афганская сторона выразила признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за оказываемое содействие в восстановлении социально-экономической инфраструктуры страны, а также реализации на территории Афганистана крупных инфраструктурных проектов в транспортной и энергетической сферах.
В рамках дискуссии официальный Кабул поблагодарил Узбекистан за инициативу создать в Термезе транспортно-логистического хаб, нацеленный на оказание афганскому народу срочной гуманитарной помощи.
Также в рамках встречи было заявлено, что работы по Трансафганской железной дороге начнутся уже весной.
При этом Ташкент намерен обучать афганских специалистов работе на железнодорожных путях.
Ранее стало известно, что в проекте будут участвовать и "Российские железные дороги". Транспортный коридор должен связать Евросоюз, Россию со странами Центральной Азии, а также Индией и государствами Юго-Восточной Азии.
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