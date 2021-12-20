Тигриное кино: самые известные тигры из фильмов — фото

"Жизнь Пи" (2012 г.) — увлекательная драма о выживании человека в экстремальных условиях, когда выжить, казалось бы, просто невозможно, затрагивает глубокие философские вопросы. Молодой индус по имени Пи оказывается посреди океана в одной лодке с тигром. Смогут ли они добраться до берега живыми и невредимыми?