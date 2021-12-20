Тигриное кино: самые известные тигры из фильмов — фото

"Жизнь Пи" (2012 г.) — увлекательная драма о выживании человека в экстремальных условиях, когда выжить, казалось бы, просто невозможно, затрагивает глубокие философские вопросы. Молодой индус по имени Пи оказывается посреди океана в одной лодке с тигром. Смогут ли они добраться до берега живыми и невредимыми?
"Жизнь Пи" (2012 г.) — увлекательная драма о выживании человека в экстремальных условиях, когда выжить, казалось бы, просто невозможно, затрагивает глубокие философские вопросы. Молодой индус по имени Пи оказывается посреди океана в одной лодке с тигром. Смогут ли они добраться до берега живыми и невредимыми?
"Два брата" (2004 г.) — приключенческий фильм про двух тигрят, разлученных в детстве и встретившихся вновь уже взрослыми на арене для поединков. Молодым хищникам предстоит выжить в мире людей, найти друг друга и попытаться вернуться в родные джунгли.
"Два брата" (2004 г.) — приключенческий фильм про двух тигрят, разлученных в детстве и встретившихся вновь уже взрослыми на арене для поединков. Молодым хищникам предстоит выжить в мире людей, найти друг друга и попытаться вернуться в родные джунгли.
Кадр из фильма "Тигр: Сказка старого охотника" (2015 г.) — проникновенная корейская дорама о судьбоносной встрече старого охотника и последнего тигра в Корее — Великого Тигра, Бога горы Чирисан. Схватка характеров и, как всегда, глубокий философский подтекст.
Кадр из фильма "Тигр: Сказка старого охотника" (2015 г.) — проникновенная корейская дорама о судьбоносной встрече старого охотника и последнего тигра в Корее — Великого Тигра, Бога горы Чирисан. Схватка характеров и, как всегда, глубокий философский подтекст.
"Полосатый рейс" (1961 г.) — любимая всеми советская комедия о незадачливом дрессировщике и полосатых хищниках, захвативших теплоход. Самое время вспомнить нестареющую классику.
"Полосатый рейс" (1961 г.) — любимая всеми советская комедия о незадачливом дрессировщике и полосатых хищниках, захвативших теплоход. Самое время вспомнить нестареющую классику.
"Кунг-фу Панда" (2008-2016 гг.) — серия полнометражных мультфильмов о неуклюжем, но отважном панде и его друзьях — Тигрице, Гадюке, Журавле, Обезьяне и Богомоле, которым нужно вновь и вновь спасать Долину Мира и ее обитателей от сил зла.
"Кунг-фу Панда" (2008-2016 гг.) — серия полнометражных мультфильмов о неуклюжем, но отважном панде и его друзьях — Тигрице, Гадюке, Журавле, Обезьяне и Богомоле, которым нужно вновь и вновь спасать Долину Мира и ее обитателей от сил зла.
"Книга джунглей" (2016 г.) — кто же не знает историю Маугли, индийского мальчика, воспитанного волками? Человеческому детенышу противостоит старый грозный тигр Шер-Хан. Экранизация 2016 года отличается динамичным сюжетом и качественной графикой.
"Книга джунглей" (2016 г.) — кто же не знает историю Маугли, индийского мальчика, воспитанного волками? Человеческому детенышу противостоит старый грозный тигр Шер-Хан. Экранизация 2016 года отличается динамичным сюжетом и качественной графикой.
"Захват оры тигра" (2014 г.) — отличный военный боевик. В годы гражданской войны в Китае отряд бойцов Освободительной армии должен захватить логово жестоких бандитов, укрывшихся на Горе Тигра с полным арсеналом, оставшимся от японцев.
"Захват оры тигра" (2014 г.) — отличный военный боевик. В годы гражданской войны в Китае отряд бойцов Освободительной армии должен захватить логово жестоких бандитов, укрывшихся на Горе Тигра с полным арсеналом, оставшимся от японцев.
"Ледниковый период" (2002-2016 гг.) — еще одна замечательная мультфраншиза о приключениях доисторических животных: ленивца, семьи мамонтов, безбашенных опоссумов и саблезубого тигра.
"Ледниковый период" (2002-2016 гг.) — еще одна замечательная мультфраншиза о приключениях доисторических животных: ленивца, семьи мамонтов, безбашенных опоссумов и саблезубого тигра.
"Мадагаскар 3: Особо разыскиваемые в Европе" (2012 г.) — новые приключения льва Алекса и его друзей. На этот раз неугомонная четверка присоединяется к бродячему цирку под руководством русского тигра Виталия.
"Мадагаскар 3: Особо разыскиваемые в Европе" (2012 г.) — новые приключения льва Алекса и его друзей. На этот раз неугомонная четверка присоединяется к бродячему цирку под руководством русского тигра Виталия.
"Укротительница тигров" (1954 г.) — и вновь советская классика. Запасайтесь чаем и плюшками и приготовьтесь ностальгировать.
"Укротительница тигров" (1954 г.) — и вновь советская классика. Запасайтесь чаем и плюшками и приготовьтесь ностальгировать.
"Синий тигр" (2012 г.) — чешский приключенческий фильм. Маленькие Еханка и Матиаш встречаются с нарисованным Синим тигром и пытаются спасти себя и свою семью. Фильм о том, как вера и стремление исполняют любые желания.
"Синий тигр" (2012 г.) — чешский приключенческий фильм. Маленькие Еханка и Матиаш встречаются с нарисованным Синим тигром и пытаются спасти себя и свою семью. Фильм о том, как вера и стремление исполняют любые желания.
"Аладдин" (1992 г.) — диснеевский мультсериал о находчивом Аладдине, принцессе Жасмин и их друзьях: Джинне, летающем ковре, обезьянке и ручном тигре.
"Аладдин" (1992 г.) — диснеевский мультсериал о находчивом Аладдине, принцессе Жасмин и их друзьях: Джинне, летающем ковре, обезьянке и ручном тигре.
"Семейка Крудс" (2013-2020 гг.) — еще одна мульткомедия о доисторическом периоде. Древние люди, саблезубые тигры, курьезные ситуации — все для отличного настроения.
"Семейка Крудс" (2013-2020 гг.) — еще одна мульткомедия о доисторическом периоде. Древние люди, саблезубые тигры, курьезные ситуации — все для отличного настроения.
"Тигриный хвост" (2014 г.) — легкая семейная комедия о взрослении, первой любви, истинных ценностях. У застенчивого мальчика Билли неожиданно появляется необычный питомец — маленький тигренок, сбежавший из зоопарка. И приключения начинаются!
"Тигриный хвост" (2014 г.) — легкая семейная комедия о взрослении, первой любви, истинных ценностях. У застенчивого мальчика Билли неожиданно появляется необычный питомец — маленький тигренок, сбежавший из зоопарка. И приключения начинаются!
"Во власти тигра" (2010 г.) — американская драма, триллер. История девушки, которая оказалась запертой в доме с живым тигром. Окна и двери заколочены, на улице непогода, а в доме — грозный хищник...
"Во власти тигра" (2010 г.) — американская драма, триллер. История девушки, которая оказалась запертой в доме с живым тигром. Окна и двери заколочены, на улице непогода, а в доме — грозный хищник...
"Саблезубый" (2002 г.) — единственный фильм ужасов в нашей подборке. Все началось с того, что ученым удалось клонировать саблезубого тигра, который оказывается на свободе и начинает охоту за двуногой добычей.
"Саблезубый" (2002 г.) — единственный фильм ужасов в нашей подборке. Все началось с того, что ученым удалось клонировать саблезубого тигра, который оказывается на свободе и начинает охоту за двуногой добычей.
"Новые приключения Винни-Пуха" (1988-2012 гг.) — и снова классика Диснея. Веселые, нелепые, смешные и поучительные истории про плюшевого медвежонка Винни-Пуха, застенчивого Пятачка, неугомонного Тигру и других героев, знакомых и любимых с детства.
"Новые приключения Винни-Пуха" (1988-2012 гг.) — и снова классика Диснея. Веселые, нелепые, смешные и поучительные истории про плюшевого медвежонка Винни-Пуха, застенчивого Пятачка, неугомонного Тигру и других героев, знакомых и любимых с детства.
"Мы купили зоопарк" (2011 г.) — драматическая комедия о семье, которая пытается пережить тяжелую утрату и переезжает в особняк с домашним зоопарком. Добрый семейный фильм об утрате, о жизни после смерти близкого, о взрослении и надежде.
"Мы купили зоопарк" (2011 г.) — драматическая комедия о семье, которая пытается пережить тяжелую утрату и переезжает в особняк с домашним зоопарком. Добрый семейный фильм об утрате, о жизни после смерти близкого, о взрослении и надежде.