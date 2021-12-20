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Тигриное кино: самые известные тигры из фильмов — фото
Тигриное кино: самые известные тигры из фильмов — фото
Наступающий год - Год Тигра. Было бы очень кстати посмотреть во время новогодних каникул кино про этих грациозных хищников - фильмов про них снято предостаточно. Предлагаем вам подборку лучших "тигриных" фильмов на любой вкус.
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фото, фильм, тигр, новый год

Тигриное кино: самые известные тигры из фильмов — фото

22:00 20.12.2021
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Наступающий 2022-й — год Тигра. Было бы очень кстати посмотреть во время новогодних каникул кино про этих грациозных хищников, тем более что фильмов про них снято предостаточно. Предлагаем вам подборку лучших "тигриных" кинолент на любой вкус.
© Foto : 20th Century Fox (2012)

"Жизнь Пи" (2012 г.) — увлекательная драма о выживании человека в экстремальных условиях, когда выжить, казалось бы, просто невозможно, затрагивает глубокие философские вопросы. Молодой индус по имени Пи оказывается посреди океана в одной лодке с тигром. Смогут ли они добраться до берега живыми и невредимыми?

&quot;Жизнь Пи&quot; (2012 г.) — увлекательная драма о выживании человека в экстремальных условиях, когда выжить, казалось бы, просто невозможно, затрагивает глубокие философские вопросы. Молодой индус по имени Пи оказывается посреди океана в одной лодке с тигром. Смогут ли они добраться до берега живыми и невредимыми? - Sputnik Узбекистан
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© Foto : 20th Century Fox (2012)

"Жизнь Пи" (2012 г.) — увлекательная драма о выживании человека в экстремальных условиях, когда выжить, казалось бы, просто невозможно, затрагивает глубокие философские вопросы. Молодой индус по имени Пи оказывается посреди океана в одной лодке с тигром. Смогут ли они добраться до берега живыми и невредимыми?

© Foto : Universal Pictures (2004)

"Два брата" (2004 г.) — приключенческий фильм про двух тигрят, разлученных в детстве и встретившихся вновь уже взрослыми на арене для поединков. Молодым хищникам предстоит выжить в мире людей, найти друг друга и попытаться вернуться в родные джунгли.

&quot;Два брата&quot; (2004 г.) — приключенческий фильм про двух тигрят, разлученных в детстве и встретившихся вновь уже взрослыми на арене для поединков. Молодым хищникам предстоит выжить в мире людей, найти друг друга и попытаться вернуться в родные джунгли. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Universal Pictures (2004)

"Два брата" (2004 г.) — приключенческий фильм про двух тигрят, разлученных в детстве и встретившихся вновь уже взрослыми на арене для поединков. Молодым хищникам предстоит выжить в мире людей, найти друг друга и попытаться вернуться в родные джунгли.

© Foto : Next Entertainment World (2015)

Кадр из фильма "Тигр: Сказка старого охотника" (2015 г.) — проникновенная корейская дорама о судьбоносной встрече старого охотника и последнего тигра в Корее — Великого Тигра, Бога горы Чирисан. Схватка характеров и, как всегда, глубокий философский подтекст.

Кадр из фильма &quot;Тигр: Сказка старого охотника&quot; (2015 г.) — проникновенная корейская дорама о судьбоносной встрече старого охотника и последнего тигра в Корее — Великого Тигра, Бога горы Чирисан. Схватка характеров и, как всегда, глубокий философский подтекст. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Next Entertainment World (2015)

Кадр из фильма "Тигр: Сказка старого охотника" (2015 г.) — проникновенная корейская дорама о судьбоносной встрече старого охотника и последнего тигра в Корее — Великого Тигра, Бога горы Чирисан. Схватка характеров и, как всегда, глубокий философский подтекст.

© Foto : Lenfilm (1954)

"Полосатый рейс" (1961 г.) — любимая всеми советская комедия о незадачливом дрессировщике и полосатых хищниках, захвативших теплоход. Самое время вспомнить нестареющую классику.

&quot;Полосатый рейс&quot; (1961 г.) — любимая всеми советская комедия о незадачливом дрессировщике и полосатых хищниках, захвативших теплоход. Самое время вспомнить нестареющую классику. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Lenfilm (1954)

"Полосатый рейс" (1961 г.) — любимая всеми советская комедия о незадачливом дрессировщике и полосатых хищниках, захвативших теплоход. Самое время вспомнить нестареющую классику.

© Foto : DreamWorks Animation (2008 - 2016)

"Кунг-фу Панда" (2008-2016 гг.) — серия полнометражных мультфильмов о неуклюжем, но отважном панде и его друзьях — Тигрице, Гадюке, Журавле, Обезьяне и Богомоле, которым нужно вновь и вновь спасать Долину Мира и ее обитателей от сил зла.

&quot;Кунг-фу Панда&quot; (2008-2016 гг.) — серия полнометражных мультфильмов о неуклюжем, но отважном панде и его друзьях — Тигрице, Гадюке, Журавле, Обезьяне и Богомоле, которым нужно вновь и вновь спасать Долину Мира и ее обитателей от сил зла. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : DreamWorks Animation (2008 - 2016)

"Кунг-фу Панда" (2008-2016 гг.) — серия полнометражных мультфильмов о неуклюжем, но отважном панде и его друзьях — Тигрице, Гадюке, Журавле, Обезьяне и Богомоле, которым нужно вновь и вновь спасать Долину Мира и ее обитателей от сил зла.

© Foto : Walt Disney Pictures (2016)

"Книга джунглей" (2016 г.) — кто же не знает историю Маугли, индийского мальчика, воспитанного волками? Человеческому детенышу противостоит старый грозный тигр Шер-Хан. Экранизация 2016 года отличается динамичным сюжетом и качественной графикой.

&quot;Книга джунглей&quot; (2016 г.) — кто же не знает историю Маугли, индийского мальчика, воспитанного волками? Человеческому детенышу противостоит старый грозный тигр Шер-Хан. Экранизация 2016 года отличается динамичным сюжетом и качественной графикой. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Walt Disney Pictures (2016)

"Книга джунглей" (2016 г.) — кто же не знает историю Маугли, индийского мальчика, воспитанного волками? Человеческому детенышу противостоит старый грозный тигр Шер-Хан. Экранизация 2016 года отличается динамичным сюжетом и качественной графикой.

© Foto : August 1st Film Studio (2014)

"Захват оры тигра" (2014 г.) — отличный военный боевик. В годы гражданской войны в Китае отряд бойцов Освободительной армии должен захватить логово жестоких бандитов, укрывшихся на Горе Тигра с полным арсеналом, оставшимся от японцев.

&quot;Захват оры тигра&quot; (2014 г.) — отличный военный боевик. В годы гражданской войны в Китае отряд бойцов Освободительной армии должен захватить логово жестоких бандитов, укрывшихся на Горе Тигра с полным арсеналом, оставшимся от японцев. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : August 1st Film Studio (2014)

"Захват оры тигра" (2014 г.) — отличный военный боевик. В годы гражданской войны в Китае отряд бойцов Освободительной армии должен захватить логово жестоких бандитов, укрывшихся на Горе Тигра с полным арсеналом, оставшимся от японцев.

© Foto : Walt Disney Studios (2002-2016)

"Ледниковый период" (2002-2016 гг.) — еще одна замечательная мультфраншиза о приключениях доисторических животных: ленивца, семьи мамонтов, безбашенных опоссумов и саблезубого тигра.

&quot;Ледниковый период&quot; (2002-2016 гг.) — еще одна замечательная мультфраншиза о приключениях доисторических животных: ленивца, семьи мамонтов, безбашенных опоссумов и саблезубого тигра. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Walt Disney Studios (2002-2016)

"Ледниковый период" (2002-2016 гг.) — еще одна замечательная мультфраншиза о приключениях доисторических животных: ленивца, семьи мамонтов, безбашенных опоссумов и саблезубого тигра.

© Foto : DreamWorks Animation (2012)

"Мадагаскар 3: Особо разыскиваемые в Европе" (2012 г.) — новые приключения льва Алекса и его друзей. На этот раз неугомонная четверка присоединяется к бродячему цирку под руководством русского тигра Виталия.

&quot;Мадагаскар 3: Особо разыскиваемые в Европе&quot; (2012 г.) — новые приключения льва Алекса и его друзей. На этот раз неугомонная четверка присоединяется к бродячему цирку под руководством русского тигра Виталия. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : DreamWorks Animation (2012)

"Мадагаскар 3: Особо разыскиваемые в Европе" (2012 г.) — новые приключения льва Алекса и его друзей. На этот раз неугомонная четверка присоединяется к бродячему цирку под руководством русского тигра Виталия.

© Foto : Lenfilm (1954)

"Укротительница тигров" (1954 г.) — и вновь советская классика. Запасайтесь чаем и плюшками и приготовьтесь ностальгировать.

&quot;Укротительница тигров&quot; (1954 г.) — и вновь советская классика. Запасайтесь чаем и плюшками и приготовьтесь ностальгировать. - Sputnik Узбекистан
10/18
© Foto : Lenfilm (1954)

"Укротительница тигров" (1954 г.) — и вновь советская классика. Запасайтесь чаем и плюшками и приготовьтесь ностальгировать.

© Foto : Arina (2012)

"Синий тигр" (2012 г.) — чешский приключенческий фильм. Маленькие Еханка и Матиаш встречаются с нарисованным Синим тигром и пытаются спасти себя и свою семью. Фильм о том, как вера и стремление исполняют любые желания.

&quot;Синий тигр&quot; (2012 г.) — чешский приключенческий фильм. Маленькие Еханка и Матиаш встречаются с нарисованным Синим тигром и пытаются спасти себя и свою семью. Фильм о том, как вера и стремление исполняют любые желания. - Sputnik Узбекистан
11/18
© Foto : Arina (2012)

"Синий тигр" (2012 г.) — чешский приключенческий фильм. Маленькие Еханка и Матиаш встречаются с нарисованным Синим тигром и пытаются спасти себя и свою семью. Фильм о том, как вера и стремление исполняют любые желания.

© Foto : Walt Disney Pictures (1992)

"Аладдин" (1992 г.) — диснеевский мультсериал о находчивом Аладдине, принцессе Жасмин и их друзьях: Джинне, летающем ковре, обезьянке и ручном тигре.

&quot;Аладдин&quot; (1992 г.) — диснеевский мультсериал о находчивом Аладдине, принцессе Жасмин и их друзьях: Джинне, летающем ковре, обезьянке и ручном тигре. - Sputnik Узбекистан
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© Foto : Walt Disney Pictures (1992)

"Аладдин" (1992 г.) — диснеевский мультсериал о находчивом Аладдине, принцессе Жасмин и их друзьях: Джинне, летающем ковре, обезьянке и ручном тигре.

© Foto : DreamWorks Animation (2013 - 2020)

"Семейка Крудс" (2013-2020 гг.) — еще одна мульткомедия о доисторическом периоде. Древние люди, саблезубые тигры, курьезные ситуации — все для отличного настроения.

&quot;Семейка Крудс&quot; (2013-2020 гг.) — еще одна мульткомедия о доисторическом периоде. Древние люди, саблезубые тигры, курьезные ситуации — все для отличного настроения. - Sputnik Узбекистан
13/18
© Foto : DreamWorks Animation (2013 - 2020)

"Семейка Крудс" (2013-2020 гг.) — еще одна мульткомедия о доисторическом периоде. Древние люди, саблезубые тигры, курьезные ситуации — все для отличного настроения.

© Foto : Film Entertainment Services (2014)

"Тигриный хвост" (2014 г.) — легкая семейная комедия о взрослении, первой любви, истинных ценностях. У застенчивого мальчика Билли неожиданно появляется необычный питомец — маленький тигренок, сбежавший из зоопарка. И приключения начинаются!

&quot;Тигриный хвост&quot; (2014 г.) — легкая семейная комедия о взрослении, первой любви, истинных ценностях. У застенчивого мальчика Билли неожиданно появляется необычный питомец — маленький тигренок, сбежавший из зоопарка. И приключения начинаются! - Sputnik Узбекистан
14/18
© Foto : Film Entertainment Services (2014)

"Тигриный хвост" (2014 г.) — легкая семейная комедия о взрослении, первой любви, истинных ценностях. У застенчивого мальчика Билли неожиданно появляется необычный питомец — маленький тигренок, сбежавший из зоопарка. И приключения начинаются!

© Foto : Lionsgate (2010)

"Во власти тигра" (2010 г.) — американская драма, триллер. История девушки, которая оказалась запертой в доме с живым тигром. Окна и двери заколочены, на улице непогода, а в доме — грозный хищник...

&quot;Во власти тигра&quot; (2010 г.) — американская драма, триллер. История девушки, которая оказалась запертой в доме с живым тигром. Окна и двери заколочены, на улице непогода, а в доме — грозный хищник... - Sputnik Узбекистан
15/18
© Foto : Lionsgate (2010)

"Во власти тигра" (2010 г.) — американская драма, триллер. История девушки, которая оказалась запертой в доме с живым тигром. Окна и двери заколочены, на улице непогода, а в доме — грозный хищник...

© Foto : Lionsgate (2002)

"Саблезубый" (2002 г.) — единственный фильм ужасов в нашей подборке. Все началось с того, что ученым удалось клонировать саблезубого тигра, который оказывается на свободе и начинает охоту за двуногой добычей.

&quot;Саблезубый&quot; (2002 г.) — единственный фильм ужасов в нашей подборке. Все началось с того, что ученым удалось клонировать саблезубого тигра, который оказывается на свободе и начинает охоту за двуногой добычей. - Sputnik Узбекистан
16/18
© Foto : Lionsgate (2002)

"Саблезубый" (2002 г.) — единственный фильм ужасов в нашей подборке. Все началось с того, что ученым удалось клонировать саблезубого тигра, который оказывается на свободе и начинает охоту за двуногой добычей.

© Foto : Walt Disney Television (1988-2012)

"Новые приключения Винни-Пуха" (1988-2012 гг.) — и снова классика Диснея. Веселые, нелепые, смешные и поучительные истории про плюшевого медвежонка Винни-Пуха, застенчивого Пятачка, неугомонного Тигру и других героев, знакомых и любимых с детства.

&quot;Новые приключения Винни-Пуха&quot; (1988-2012 гг.) — и снова классика Диснея. Веселые, нелепые, смешные и поучительные истории про плюшевого медвежонка Винни-Пуха, застенчивого Пятачка, неугомонного Тигру и других героев, знакомых и любимых с детства. - Sputnik Узбекистан
17/18
© Foto : Walt Disney Television (1988-2012)

"Новые приключения Винни-Пуха" (1988-2012 гг.) — и снова классика Диснея. Веселые, нелепые, смешные и поучительные истории про плюшевого медвежонка Винни-Пуха, застенчивого Пятачка, неугомонного Тигру и других героев, знакомых и любимых с детства.

© Foto : 20th Century Fox (2011)

"Мы купили зоопарк" (2011 г.) — драматическая комедия о семье, которая пытается пережить тяжелую утрату и переезжает в особняк с домашним зоопарком. Добрый семейный фильм об утрате, о жизни после смерти близкого, о взрослении и надежде.

&quot;Мы купили зоопарк&quot; (2011 г.) — драматическая комедия о семье, которая пытается пережить тяжелую утрату и переезжает в особняк с домашним зоопарком. Добрый семейный фильм об утрате, о жизни после смерти близкого, о взрослении и надежде. - Sputnik Узбекистан
18/18
© Foto : 20th Century Fox (2011)

"Мы купили зоопарк" (2011 г.) — драматическая комедия о семье, которая пытается пережить тяжелую утрату и переезжает в особняк с домашним зоопарком. Добрый семейный фильм об утрате, о жизни после смерти близкого, о взрослении и надежде.

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