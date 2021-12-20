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Чемпионат Азии по каратэ-2022 пройдет в Ташкенте
Чемпионат Азии по каратэ-2022 пройдет в Ташкенте
Инициатива была рассмотрена в рамках проходящей в Алматы конференции Азиатской федерации каратэ.
2021-12-20T09:26+0500
2021-12-20T09:26+0500
спорт
ташкент
чемпионат азии
каратэ
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Столица Узбекистана примет чемпионат Азии (ЧА) по каратэ в следующем году, соревнования пройдут по всем возрастным категориям, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. Эта инициатива была рассмотрена в рамках проходящей в Алматы конференции Азиатской федерации каратэ. В мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноза, а также первый вице-президент Азиатской федерации каратэ Алам Муллаев.Каратист из Узбекистана стал чемпионом мира &gt;&gt;"На повестке дня рассматривался вопрос об определении страны-хозяйки следующего континентального первенства. Итоги гласят, что Ташкент примет чемпионат Азии-2022 года во всех возрастных категориях", - информирует НОК. Отмечается, что другие кандидаты не смогли претендовать на проведение соревнований из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Бахринисо Бабаева стала победительницей международного турнира по каратэ &gt;&gt;О точной дате проведения ЧА по каратэ в Ташкенте пока неизвестно. Ранее Ташкент уже принимал чемпионат Азии среди взрослых в июле 2019-го.Читайте также:В Ташкенте во время турнира по каратэ произошла массовая драка - видео &gt;&gt;Сборная Узбекистана по каратэ получила нового главного тренера &gt;&gt;
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ташкент, чемпионат азии, каратэ

Чемпионат Азии по каратэ-2022 пройдет в Ташкенте

09:26 20.12.2021
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекистанка завоевала бронзу по каратэ на юношеской Олимпиаде
Узбекистанка завоевала бронзу по каратэ на юношеской Олимпиаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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Инициатива была рассмотрена в рамках проходящей в Алматы конференции Азиатской федерации каратэ.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Столица Узбекистана примет чемпионат Азии (ЧА) по каратэ в следующем году, соревнования пройдут по всем возрастным категориям, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики.
Эта инициатива была рассмотрена в рамках проходящей в Алматы конференции Азиатской федерации каратэ. В мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноза, а также первый вице-президент Азиатской федерации каратэ Алам Муллаев.
Каратист из Узбекистана стал чемпионом мира >>
"На повестке дня рассматривался вопрос об определении страны-хозяйки следующего континентального первенства. Итоги гласят, что Ташкент примет чемпионат Азии-2022 года во всех возрастных категориях", - информирует НОК.
Отмечается, что другие кандидаты не смогли претендовать на проведение соревнований из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.
Бахринисо Бабаева стала победительницей международного турнира по каратэ >>
О точной дате проведения ЧА по каратэ в Ташкенте пока неизвестно.
Ранее Ташкент уже принимал чемпионат Азии среди взрослых в июле 2019-го.
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