https://uz.sputniknews.ru/20211220/chempionat-azii-po-karate-2022-proydet-v-tashkente-21852950.html

Чемпионат Азии по каратэ-2022 пройдет в Ташкенте

Чемпионат Азии по каратэ-2022 пройдет в Ташкенте

Инициатива была рассмотрена в рамках проходящей в Алматы конференции Азиатской федерации каратэ.

2021-12-20T09:26+0500

2021-12-20T09:26+0500

2021-12-20T09:26+0500

спорт

ташкент

чемпионат азии

каратэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/973/76/9737648_0:61:1001:624_1920x0_80_0_0_60262006f30ce409187a39f9002f709f.jpg

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Столица Узбекистана примет чемпионат Азии (ЧА) по каратэ в следующем году, соревнования пройдут по всем возрастным категориям, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета (НОК) республики. Эта инициатива была рассмотрена в рамках проходящей в Алматы конференции Азиатской федерации каратэ. В мероприятии приняли участие президент Всемирной федерации каратэ Антонио Эспиноза, а также первый вице-президент Азиатской федерации каратэ Алам Муллаев.Каратист из Узбекистана стал чемпионом мира >>"На повестке дня рассматривался вопрос об определении страны-хозяйки следующего континентального первенства. Итоги гласят, что Ташкент примет чемпионат Азии-2022 года во всех возрастных категориях", - информирует НОК. Отмечается, что другие кандидаты не смогли претендовать на проведение соревнований из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Бахринисо Бабаева стала победительницей международного турнира по каратэ >>О точной дате проведения ЧА по каратэ в Ташкенте пока неизвестно. Ранее Ташкент уже принимал чемпионат Азии среди взрослых в июле 2019-го.Читайте также:В Ташкенте во время турнира по каратэ произошла массовая драка - видео >>Сборная Узбекистана по каратэ получила нового главного тренера >>

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, чемпионат азии, каратэ