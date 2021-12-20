https://uz.sputniknews.ru/20211220/jurnalisty-i-blogery-vedut-nastoyaschuyu-voynu-za-auditoriyu--solovev-21865981.html

Журналисты и блогеры ведут настоящую войну за аудиторию — Соловьев

Журналисты и блогеры ведут настоящую войну за аудиторию — Соловьев

Руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев и Армен Гаспяран рассуждают о конкуренции между журналистами и блогерами и блокировке Западом российских YouTube-каналов.

2021-12-20T19:26+0500

2021-12-20T19:26+0500

2021-12-20T19:26+0500

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Мир настолько ускоряется, что информация "стала биться на малые формы", говорит гость Sputnik, руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев.Он пришел в гости к нашему ведущему, политологу и историку Армену Гаспаряну, чтобы обсудить, как изменилась подача новостей.Соловьев напомнил не только о жесточайшей войне за внимание аудитории между журналистами и блогерами, в которую вступает еще и искусственный интеллект. Он также рассказал о влиянии на индустрию пандемии, о способности концентрироваться в экстремальных условиях и спасать коллектив. Как заманить сотрудников с удаленки обратно в офисы? Что будет происходить с журналистикой в 2022 году? И почему Запад, который говорит о свободе слова, блокирует российские каналы в YouTube?Обо всем этом и не только в интервью на YouTube-канале Sputnik на русском.

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2021

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мультимедиа , война, журналисты, видео