https://uz.sputniknews.ru/20211220/kak-bystro-i-krasivo-sobrat-elku-k-novomu-godu-sovety-ot-dizaynera-21819092.html
Как быстро и красиво собрать елку к Новому году: советы от дизайнера
Как быстро и красиво собрать елку к Новому году: советы от дизайнера
Пошаговая инструкция о том, как быстро и красиво украсить елку к Новому год так, чтобы она стала центром притяжения в вашем доме.
2021-12-20T19:20+0500
2021-12-20T19:20+0500
2021-12-20T19:21+0500
инфографика
елка
новый год
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Дом наполняется атмосферой ожидания чуда сразу после ее появления - пушистой новогодней красавицы. Но как украсить ее так, чтобы каждая игрушка смотрелась выгодно и эффектно - за ответом на этот вопрос мы обратились к профессиональному дизайнеру.Специалист поделился мнением о том, какие цвета украшений дополняют, а не перебивают друг друга. И дал несколько полезных советов, как украсить ель разнообразно и со вкусом - с чего лучше начинать и чем заканчивать эту важную предновогоднюю церемонию?Пошаговая инструкция о том, как быстро и красиво украсить елку к Новому год в инфографике на Sputnik Узбекистан >>
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елка, новый год, инфографика
Как быстро и красиво собрать елку к Новому году: советы от дизайнера
19:20 20.12.2021 (обновлено: 19:21 20.12.2021)
Пошаговая инструкция о том, как быстро и красиво украсить елку к Новому год так, чтобы она стала центром притяжения в вашем доме.
Дом наполняется атмосферой ожидания чуда сразу после ее появления - пушистой новогодней красавицы. Но как украсить ее так, чтобы каждая игрушка смотрелась выгодно и эффектно - за ответом на этот вопрос мы обратились к профессиональному дизайнеру.
Специалист поделился мнением о том, какие цвета украшений дополняют, а не перебивают друг друга. И дал несколько полезных советов, как украсить ель разнообразно и со вкусом - с чего лучше начинать и чем заканчивать эту важную предновогоднюю церемонию?
Пошаговая инструкция о том, как быстро и красиво украсить елку к Новому год в инфографике на Sputnik Узбекистан >>