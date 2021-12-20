https://uz.sputniknews.ru/20211220/kak-bystro-i-krasivo-sobrat-elku-k-novomu-godu-sovety-ot-dizaynera-21819092.html

Как быстро и красиво собрать елку к Новому году: советы от дизайнера

Как быстро и красиво собрать елку к Новому году: советы от дизайнера

Пошаговая инструкция о том, как быстро и красиво украсить елку к Новому год так, чтобы она стала центром притяжения в вашем доме.

2021-12-20T19:20+0500

2021-12-20T19:20+0500

2021-12-20T19:21+0500

инфографика

елка

новый год

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Дом наполняется атмосферой ожидания чуда сразу после ее появления - пушистой новогодней красавицы. Но как украсить ее так, чтобы каждая игрушка смотрелась выгодно и эффектно - за ответом на этот вопрос мы обратились к профессиональному дизайнеру.Специалист поделился мнением о том, какие цвета украшений дополняют, а не перебивают друг друга. И дал несколько полезных советов, как украсить ель разнообразно и со вкусом - с чего лучше начинать и чем заканчивать эту важную предновогоднюю церемонию?Пошаговая инструкция о том, как быстро и красиво украсить елку к Новому год в инфографике на Sputnik Узбекистан >>

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елка, новый год, инфографика