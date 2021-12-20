https://uz.sputniknews.ru/20211220/kak-rossiyskiy-oxotnik-unichtojaet-nazemnuyu-tsel--effektnoe-video-21856099.html
Как российский "Охотник" уничтожает наземную цель — эффектное видео
Как российский "Охотник" уничтожает наземную цель — эффектное видео
Министерство обороны РФ впервые показало видеозапись применения экспериментальным образцом новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник" бомбового вооружения.
2021-12-20T12:10+0500
2021-12-20T12:10+0500
2021-12-20T12:10+0500
видео
дрон
министерство обороны россии
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Кадры появились на российском телеканале в передаче "Вести недели". На них - российский дрон "Охотник" уничтожает наземную цель 500-килограммовой авиабомбой.На беспилотнике установлен новейший прицельно-навигационный комплекс, позволяющий с точностью использовать свободнопадающие боеприпасы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
дрон, министерство обороны россии, видео
Как российский "Охотник" уничтожает наземную цель — эффектное видео
Министерство обороны РФ впервые поделилось кадрами боевого действия новейшего российского ударного беспилотника С-70 "Охотник".
Кадры появились на российском телеканале в передаче "Вести недели". На них - российский дрон "Охотник" уничтожает наземную цель 500-килограммовой авиабомбой.
На беспилотнике установлен новейший прицельно-навигационный комплекс, позволяющий с точностью использовать свободнопадающие боеприпасы.
Характеристики дрона "Охотник"
Ударный летательный аппарат "Охотник" разработали на предприятии "Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого" (ОКБ Сухого).
Длина — 14 метров, размах крыла — 19 метров, взлетная масса — более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.