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https://uz.sputniknews.ru/20211220/mirziyoev-poruchil-uvelichit-proizvodstvo-ryby-21867866.html
Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы
Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы
В текущем году объем заготовки рыбы в стране достигнет 400 тыс тонн. Президент поручил довести его до 600 тонн уже в следующем году.
2021-12-20T21:42+0500
2021-12-20T21:57+0500
экономика
рыба
мирзиёев
узбекистан
президент
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение довести производство рыбы в стране до 600 тысяч тонн уже в следующем году.Соответствующую задачу глава государства поставил в понедельник во время совещания по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.Для этого, как сообщает пресс-служба лидера, в следующем году на основе опыта Шараф-Рашидовского района интенсивное рыбоводство будет развернуто в 10 тысячах домохозяйств.Кластеры, выращивающие более 80 тонн рыбы в год на основе кооперации, будут освобождены от налогов сроком на три года, а привлекшим зарубежных специалистов компенсируют часть расходов.Объем кредитов, выделяемых домашним заготовителям рыбы по программе "Каждая семья — предприниматель", будет увеличен вдвое. В следующем году на эти цели направят 400 млрд сумов и 20 млн долларов.В половину снизятся ставка земельного налога и налога на имущество для владельцев домохозяйств, занимающихся выращиванием рыбы, они будут переведены в категорию самозанятых.Дано указание провести в Янгиюльском и Куйичирчикском районах эксперимент по обучению населения рыбоводству и внедрить его результаты в Навоийской, Сырдарьинской и Ферганской областях с 1 июня следующего года.За последние пять лет реализовано более тысячи проектов в рыбной отрасли на сумму 2,2 трлн сумов. В результате объем заготовки рыбы увеличился в шесть раз и в текущем году достигнет 400 тысяч тонн.За это время потребление рыбы увеличилось в стране в 5,7 раза.
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рыба, мирзиёев, узбекистан, президент

Мирзиёев поручил увеличить производство рыбы

21:42 20.12.2021 (обновлено: 21:57 20.12.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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За последние пять лет потребление рыбы в Узбекистане увеличилось в 5,7 раза. В 2021-м объем ее заготовки достигнет 400 тыс. тонн. Президент поручил довести его до 600 тонн уже в следующем году.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев дал поручение довести производство рыбы в стране до 600 тысяч тонн уже в следующем году.
Соответствующую задачу глава государства поставил в понедельник во время совещания по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.
Для этого, как сообщает пресс-служба лидера, в следующем году на основе опыта Шараф-Рашидовского района интенсивное рыбоводство будет развернуто в 10 тысячах домохозяйств.
Кластеры, выращивающие более 80 тонн рыбы в год на основе кооперации, будут освобождены от налогов сроком на три года, а привлекшим зарубежных специалистов компенсируют часть расходов.
Объем кредитов, выделяемых домашним заготовителям рыбы по программе "Каждая семья — предприниматель", будет увеличен вдвое. В следующем году на эти цели направят 400 млрд сумов и 20 млн долларов.
В половину снизятся ставка земельного налога и налога на имущество для владельцев домохозяйств, занимающихся выращиванием рыбы, они будут переведены в категорию самозанятых.
Дано указание провести в Янгиюльском и Куйичирчикском районах эксперимент по обучению населения рыбоводству и внедрить его результаты в Навоийской, Сырдарьинской и Ферганской областях с 1 июня следующего года.
За последние пять лет реализовано более тысячи проектов в рыбной отрасли на сумму 2,2 трлн сумов. В результате объем заготовки рыбы увеличился в шесть раз и в текущем году достигнет 400 тысяч тонн.
За это время потребление рыбы увеличилось в стране в 5,7 раза.
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