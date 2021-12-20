https://uz.sputniknews.ru/20211220/politolog-o-prezidente-ukrainy-reygan-byl-silno-umnee---video-21860102.html

Политолог о президенте Украины: "Рейган был сильно умнее" - видео

Политолог о президенте Украины: "Рейган был сильно умнее" - видео

Армен Гаспарян высказался касательно событий в Украине, Беларуси, Грузии, Молдове и Эстонии, назвав все происходящее "потешными ролевыми играми в политическом васюкинском театре".

2021-12-20T15:39+0500

2021-12-20T15:39+0500

2021-12-20T15:39+0500

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"За выходные мало, что поменялось в диспозиции: все идиоты на месте и все блещут", - такой фразой начал свою еженедельную передачу политолог Армен Гаспарян.Первым делом, он прокомментировал заявление бывшего главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что экс-актер так и не вышел за рамки собственного фильма "Слуга народа" и продолжает играть ту же роль.Журналист возмущен: как можно было ожидать другого развития событий. Сравнивать его с Рейганом, который также был прежде киноактером и радиоведущим, по мнению Гаспаряна, неуместно, потому что "Рейган был сильно умнее". Далее политолог "прошелся" по заявлению Светланы Тихановской, которая назвала завершающийся год "самым суровым в современной истории Беларуси", потому что было закрыто почти 250 НКО (некоммерческих организаций - прим. ред.) и более 40 зарубежных СМИ.По мнению Гаспаряна, именно из-за их деятельности Беларусь "вспыхнула" в августе прошлого года.Также политолог высказался касательно событий в Грузии, Молдове и Эстонии. Полное видео смотрите в YouTube-канале Sputnik на русском >>

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