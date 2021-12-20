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Российский корабль с японскими космотуристами приземлился
Российский корабль с японскими космотуристами приземлился
Российский пилотируемый корабль "Союз МС-20" с японскими туристами благополучно совершил посадку в казахстанской степи.
2021-12-20T13:40+0500
2021-12-20T13:40+0500
в мире
корабль
космонавты
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами, передает РИА Новости.На борту находились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин. Комментатор в Центре управления полетами объявил об их хорошем самочувствии. Аппарат сел в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана, и его тут же взяли под охрану.Космические туристы покинули МКС и закрыли люки на корабле поздней ночью 19 декабря. Пилотируемый аппарат "Союз МС-20" отстыковался от станции в 02:50 по московскому времени, а в 05:18 двигатели включились на торможение.Перед входом в плотные слои атмосферы корабль разделился на отсеки, затем над спускаемым модулем раскрылся основной парашют.Экипаж "Союза МС-20" прибыл на МКС 8 декабря. Это первый за 12 лет рейс, доставивший космических туристов на МКС. Кроме того, впервые в состав экипажа вошли два космических туриста, а не один.На станции японцы снимали и выкладывали в YouТube, как Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, они были заняты в исследовании по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.Ранее сообщалось, что на земле российского космонавта Александра Мисуркина встретит друг, а японским туристам военные из Центрального военного округа привезут в точку посадки традиционную японскую лапшу.В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" было задействовано около 200 специалистов-спасателей ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".Сейчас на МКС остались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
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корабль, космонавты

Российский корабль с японскими космотуристами приземлился

13:40 20.12.2021
© Sputnik / Sergei Savostyanov/POOL / Перейти в фотобанкКосмонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано
Космонавт Александр Мисуркин и японские космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Sergei Savostyanov/POOL
/
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Российский пилотируемый корабль "Союз МС-20" с японскими туристами благополучно совершил посадку в казахстанской степи.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-20" с японскими туристами, передает РИА Новости.
На борту находились японский бизнесмен Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано, а также космонавт Александр Мисуркин. Комментатор в Центре управления полетами объявил об их хорошем самочувствии. Аппарат сел в 148 километрах юго-восточнее Жезказгана, и его тут же взяли под охрану.
Космические туристы покинули МКС и закрыли люки на корабле поздней ночью 19 декабря. Пилотируемый аппарат "Союз МС-20" отстыковался от станции в 02:50 по московскому времени, а в 05:18 двигатели включились на торможение.
Перед входом в плотные слои атмосферы корабль разделился на отсеки, затем над спускаемым модулем раскрылся основной парашют.
Экипаж "Союза МС-20" прибыл на МКС 8 декабря. Это первый за 12 лет рейс, доставивший космических туристов на МКС. Кроме того, впервые в состав экипажа вошли два космических туриста, а не один.
На станции японцы снимали и выкладывали в YouТube, как Маэдзава выполнял задания из списка 100 things you want MZ to do in space! — сотни действий, которые он выбрал из предложенных ему всеми желающими на специальном сайте. Кроме того, они были заняты в исследовании по заказу российских ученых "ЛАЗМА", в котором изучается перемещение потоков крови по организму. Также практически весь экипаж станции принял участие в турнире по бадминтону в невесомости.
Ранее сообщалось, что на земле российского космонавта Александра Мисуркина встретит друг, а японским туристам военные из Центрального военного округа привезут в точку посадки традиционную японскую лапшу.
В организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-20" было задействовано около 200 специалистов-спасателей ЦВО, авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-12 и один самолет Ан-26; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".
Сейчас на МКС остались российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер.
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