https://uz.sputniknews.ru/20211220/tochno-v-tsel-kak-proshli-ispytaniya-rossiyskogo-bespilotnika-orion-21862144.html

Точно в цель: как прошли испытания российского беспилотника "Орион"

Точно в цель: как прошли испытания российского беспилотника "Орион"

По данным Минобороны России, новейший Беспилотный летательный аппарат впервые был применен против другого БПЛА.

2021-12-20T16:24+0500

2021-12-20T16:24+0500

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На одном из военных полигонов в Крыму прошли испытаний ударного беспилотника "Орион". Соответствующие кадры военного мероприятия были опубликованы Министерством обороны Российской Федерации. Отмечается, что новейший Беспилотный летательный аппарат впервые был применен против другого БПЛА. "Орион" успешно сбил маневрирующую воздушную цель. К тому же он нанес несколько ударов по наземным мишеням.Смотрите эксклюзивные кадры испытаний в видеоролике.

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мультимедиа , видео