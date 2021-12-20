https://uz.sputniknews.ru/20211220/uzbekistanets-rasplachivalsya-v-magazine-poddelnymi-dollarami-21860259.html
Узбекистанец расплачивался в магазине поддельными долларами
Узбекистанец расплачивался в магазине поддельными долларами
Возбуждено дело по статье об изготовлении, сбыте поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг.
2021-12-20T15:45+0500
2021-12-20T15:45+0500
2021-12-20T15:45+0500
происшествия
доллары
уголовное дело
магазин
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Кызылтепинском районе Навоийской области задержали молодого человека, который намеревался сбыть фальшивую стодолларовую купюру.По данным правоохранителей, поддельной иностранной валютой узбекистанец пытался расплатиться за приобретенный товар в местном продуктовом магазине. В этот момент его и задержали.При обыске у него обнаружили еще двенадцать фальшивых банкнот, также номиналом в 100 долларов. Возбуждено дело по статье 176 Уголовного кодекса Узбекистана — изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг.
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MIA „Rosiya Segodnya“
доллары, уголовное дело, магазин
Узбекистанец расплачивался в магазине поддельными долларами
Возбуждено дело по статье об изготовлении, сбыте поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Кызылтепинском районе Навоийской области задержали молодого человека, который намеревался сбыть фальшивую стодолларовую купюру.
По данным
правоохранителей, поддельной иностранной валютой узбекистанец пытался расплатиться за приобретенный товар в местном продуктовом магазине. В этот момент его и задержали.
При обыске у него обнаружили еще двенадцать фальшивых банкнот, также номиналом в 100 долларов.
Возбуждено дело по статье 176 Уголовного кодекса Узбекистана — изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг.