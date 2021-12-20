https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-bishkeke-startoval-forum-molodyx-intellektualov-iz-sng-21859236.html

В Бишкеке стартовал форум молодых интеллектуалов из СНГ

В Бишкеке стартовал форум молодых интеллектуалов из СНГ

Участники форума обсудят реалии и перспективы гуманитарного сотрудничества, а также подведут итоги юбилейного года, 30-летия СНГ.

2021-12-20T14:36+0500

2021-12-20T14:36+0500

2021-12-20T14:36+0500

общество

форум

кыргызстан

снг

молодежь

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Международный форум молодых интеллектуалов, посвященный 30-летию СНГ, в эти дни собрал участников в столице Кыргызстана Бишкеке, передает местный Sputnik.Приветствовал участников встречи министр культуры, информации, спорта и молодежной политики этой республики Азамат Жаманкулов. Выступая, он отметил символичность того, что продолжателями идеи Иссык-Кульского форума стали молодые люди из стран СНГ. По его словам, именно эта часть общества обладает высоким уровнем мобильности и стремлением внести свой вклад в развитие государства. Министр добавил, что молодежь "СНГ оправдывает ожидания и надежды своих стран".Также на форуме зачитали приветствие исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолия Иксанова. Он напомнил, что одним из первых значимых проектов фонда в 2009 году стал Международный Иссык-Кульский форум молодых интеллектуалов, посвященный 80-летию со дня рождения Чингиза Айтматова."С момента становления наш форум позиционирует себя преемником Иссык-Кульского форума интеллектуалов, инициатором и основателем которого был Чингиз Айтматов. Он стал эффективной коммуникационной площадкой для межкультурного и профессионального общения молодежи из стран СНГ, Балтии и Грузии. На этот раз нам предстоит обсудить реалии и перспективы гуманитарного сотрудничества, подвести итоги юбилейного года, 30-летия СНГ", — отметил Иксанов.Он пожелал участникам успешной и плодотворной работы на форуме.

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форум, кыргызстан, снг, молодежь