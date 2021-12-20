Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-bishkeke-startoval-forum-molodyx-intellektualov-iz-sng-21859236.html
В Бишкеке стартовал форум молодых интеллектуалов из СНГ
В Бишкеке стартовал форум молодых интеллектуалов из СНГ
Участники форума обсудят реалии и перспективы гуманитарного сотрудничества, а также подведут итоги юбилейного года, 30-летия СНГ.
2021-12-20T14:36+0500
2021-12-20T14:36+0500
общество
форум
кыргызстан
снг
молодежь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/297/45/2974528_30:0:994:542_1920x0_80_0_0_84f46292463a3fec52a86ec0d39fc130.jpg
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Международный форум молодых интеллектуалов, посвященный 30-летию СНГ, в эти дни собрал участников в столице Кыргызстана Бишкеке, передает местный Sputnik.Приветствовал участников встречи министр культуры, информации, спорта и молодежной политики этой республики Азамат Жаманкулов. Выступая, он отметил символичность того, что продолжателями идеи Иссык-Кульского форума стали молодые люди из стран СНГ. По его словам, именно эта часть общества обладает высоким уровнем мобильности и стремлением внести свой вклад в развитие государства. Министр добавил, что молодежь "СНГ оправдывает ожидания и надежды своих стран".Также на форуме зачитали приветствие исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолия Иксанова. Он напомнил, что одним из первых значимых проектов фонда в 2009 году стал Международный Иссык-Кульский форум молодых интеллектуалов, посвященный 80-летию со дня рождения Чингиза Айтматова."С момента становления наш форум позиционирует себя преемником Иссык-Кульского форума интеллектуалов, инициатором и основателем которого был Чингиз Айтматов. Он стал эффективной коммуникационной площадкой для межкультурного и профессионального общения молодежи из стран СНГ, Балтии и Грузии. На этот раз нам предстоит обсудить реалии и перспективы гуманитарного сотрудничества, подвести итоги юбилейного года, 30-летия СНГ", — отметил Иксанов.Он пожелал участникам успешной и плодотворной работы на форуме.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/297/45/2974528_150:0:873:542_1920x0_80_0_0_9e401566cd3784d3648f0bf2218290d1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
форум, кыргызстан, снг, молодежь

В Бишкеке стартовал форум молодых интеллектуалов из СНГ

14:36 20.12.2021
© ТherunetСтуденты
Студенты - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Тherunet
Подписаться на
Участники форума обсудят реалии и перспективы гуманитарного сотрудничества, а также подведут итоги юбилейного года, 30-летия СНГ.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Международный форум молодых интеллектуалов, посвященный 30-летию СНГ, в эти дни собрал участников в столице Кыргызстана Бишкеке, передает местный Sputnik.
Приветствовал участников встречи министр культуры, информации, спорта и молодежной политики этой республики Азамат Жаманкулов. Выступая, он отметил символичность того, что продолжателями идеи Иссык-Кульского форума стали молодые люди из стран СНГ.
По его словам, именно эта часть общества обладает высоким уровнем мобильности и стремлением внести свой вклад в развитие государства. Министр добавил, что молодежь "СНГ оправдывает ожидания и надежды своих стран".
Также на форуме зачитали приветствие исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Анатолия Иксанова. Он напомнил, что одним из первых значимых проектов фонда в 2009 году стал Международный Иссык-Кульский форум молодых интеллектуалов, посвященный 80-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.
"С момента становления наш форум позиционирует себя преемником Иссык-Кульского форума интеллектуалов, инициатором и основателем которого был Чингиз Айтматов. Он стал эффективной коммуникационной площадкой для межкультурного и профессионального общения молодежи из стран СНГ, Балтии и Грузии. На этот раз нам предстоит обсудить реалии и перспективы гуманитарного сотрудничества, подвести итоги юбилейного года, 30-летия СНГ", — отметил Иксанов.
Он пожелал участникам успешной и плодотворной работы на форуме.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:06Назван регион с наихудшим снабжением питьевой водой
16:55Узбекистан вновь погрузится в пыльную мглу
16:24Точно в цель: как прошли испытания российского беспилотника "Орион"
16:05Трастовый фонд России профинансирует цифровую экономику Узбекистана
16:00Как доехать до главной новогодней елки Узбекистана — маршрут
15:45Узбекистанец расплачивался в магазине поддельными долларами
15:43Акаев улетел из Кыргызстана в Москву – источник
15:39Политолог о президенте Украины: "Рейган был сильно умнее" - видео
15:24Назначен глава Дирекции туристического комплекса в Заамине
15:08В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера
14:36В Бишкеке стартовал форум молодых интеллектуалов из СНГ
14:36UzAirways предоставила студентам внушительную скидку на внутренние авиарейсы
14:02Кто может заменить мигрантов на стройках — Фадеев
13:40Российский корабль с японскими космотуристами приземлился
12:56В школах запретили проводить новогодние праздники, но есть исключение
12:52Запущен новый пригородный автобусный маршрут — стоимость проезда
12:14Ультиматум России Западу: что случится, если он его не примет
12:13Война, которая все изменила: Америка может повторить
12:10Как российский "Охотник" уничтожает наземную цель — эффектное видео
12:00Воры, обманувшие Китай, сбежали в Россию