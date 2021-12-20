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https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-moskve-proshel-festival-risa-imeni-uzbekistanskogo-selektsionera-21859598.html
В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера
В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера
Ученый всю жизнь проработал в Хорезмской области. Благодаря ему всемирную известность приобрел сорт риса "Лазер".
2021-12-20T15:08+0500
2021-12-20T15:08+0500
россия
москва
хорезмская область
фестиваль
рис
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В российской столице прошел первый фестиваль риса имени селекционера из узбекского Хорезма Николая Кима.Мероприятие было организовано на базе Московского государственного университета пищевых производств, сообщает информационное агентство “Дунё”. Его организовали представители корейской и узбекской диаспор в Москве. С речью выступила правнучка селекционера Ирина Ким.По данным агентства, Николай Ким посвятил всю свою жизнь созданию и внедрению в Хорезмской области технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе.Одним из важнейших результатов его работы стала максимальная урожайность с гектара и популяризация всемирно известного сегодня сорта риса “Лазер”.В программу фестиваля вошел концерт с участием фольклорных коллективов России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Индии и Южной Кореи. В конце встречи участников угостили пловом, приготовленным узбекскими поварами.
россия
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москва, хорезмская область, фестиваль, рис

В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера

15:08 20.12.2021
© Sputnik / Виталий ТимкивСбор урожая риса
Сбор урожая риса - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Ученый всю свою жизнь проработал в Хорезмской области. Благодаря ему всемирную известность приобрел сорт риса "Лазер".
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В российской столице прошел первый фестиваль риса имени селекционера из узбекского Хорезма Николая Кима.
Мероприятие было организовано на базе Московского государственного университета пищевых производств, сообщает информационное агентство “Дунё”. Его организовали представители корейской и узбекской диаспор в Москве. С речью выступила правнучка селекционера Ирина Ким.
По данным агентства, Николай Ким посвятил всю свою жизнь созданию и внедрению в Хорезмской области технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе.
Одним из важнейших результатов его работы стала максимальная урожайность с гектара и популяризация всемирно известного сегодня сорта риса “Лазер”.
В программу фестиваля вошел концерт с участием фольклорных коллективов России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Индии и Южной Кореи. В конце встречи участников угостили пловом, приготовленным узбекскими поварами.
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