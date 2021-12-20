https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-moskve-proshel-festival-risa-imeni-uzbekistanskogo-selektsionera-21859598.html

В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера

В Москве прошел фестиваль риса имени узбекистанского селекционера

Ученый всю жизнь проработал в Хорезмской области. Благодаря ему всемирную известность приобрел сорт риса "Лазер".

2021-12-20T15:08+0500

2021-12-20T15:08+0500

2021-12-20T15:08+0500

россия

москва

хорезмская область

фестиваль

рис

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В российской столице прошел первый фестиваль риса имени селекционера из узбекского Хорезма Николая Кима.Мероприятие было организовано на базе Московского государственного университета пищевых производств, сообщает информационное агентство “Дунё”. Его организовали представители корейской и узбекской диаспор в Москве. С речью выступила правнучка селекционера Ирина Ким.По данным агентства, Николай Ким посвятил всю свою жизнь созданию и внедрению в Хорезмской области технологий выращивания лучших сортов риса в промышленном масштабе.Одним из важнейших результатов его работы стала максимальная урожайность с гектара и популяризация всемирно известного сегодня сорта риса “Лазер”.В программу фестиваля вошел концерт с участием фольклорных коллективов России, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Индии и Южной Кореи. В конце встречи участников угостили пловом, приготовленным узбекскими поварами.

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москва, хорезмская область, фестиваль, рис