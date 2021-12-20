https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-shkolax-zapretili-provodit-novogodnie-prazdniki-no-est-isklyuchenie-21857593.html

В школах запретили проводить новогодние праздники, но есть исключение

В школах запретили проводить новогодние праздники, но есть исключение

В этом году в Узбекистане школы и классы нельзя украшать новогодними гирляндами, если они не сделаны руками самих учеников.

2021-12-20T12:56+0500

2021-12-20T12:56+0500

2021-12-20T12:56+0500

общество

узбекистан

праздник

новый год

школы

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Новогодние мероприятия разрешили проводить только для учеников начальных классов. Такое решение приняли в Министерстве народного образования.В этом году запрещено планировать и проводить новогодние праздники в образовательных учреждениях. Речь — о любых праздничных мероприятиях старшеклассников, нельзя также организовывать денежные сборы с родителей на эти цели. Запретили даже украшать новогодней мишурой, световыми гирляндами и искусственными елями кабинеты и фойе школы. Исключение составляют украшения и поделки, выполненные учениками.В Министерстве народного образования также отметили, что в качестве исключения новогодние мероприятия разрешено провести только для учеников начальных классов. Эти праздники могут быть организованы в классах с соблюдением правил карантина и в присутствии классного руководителя и родителей.Наряжать праздничную ёлку разрешили исключительно во дворах школ.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, праздник, новый год, школы