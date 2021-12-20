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В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото
Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра.
2021-12-20T10:41+0500
2021-12-20T10:42+0500
происшествия
пожар
автобусы
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Учтепинском районе столицы загорелся пассажирский автобус во время движения по улице Фархадской, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана. Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра. Пожар вспыхнул в автобусе Mercedes-Benz, следовавшем по 125-му маршруту от Урикзора до Домбирабада.Отмечается, что огнем был охвачен моторный отсек автобуса. На место происшествия прибыли две пожарно-спасательные бригады. Пламя огня удалось потушить через четыре минуты.В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину пожара и размер нанесенного материального ущерба.Ранее один из пассажирских автобусов также загорелся в Ташкенте. Это случилось в микрорайоне "Дустлик-1" Янгихаётского района. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
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пожар, автобусы

В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото

10:41 20.12.2021 (обновлено: 10:42 20.12.2021)
© Telegram-канал "Ко дну"В Ташкенте загорелся пассажирский автобус
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Telegram-канал "Ко дну"
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Пожар вспыхнул в автобусе Mercedes-Benz, следовавшем по 125-му маршруту от Урикзора до Домбирабада.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Учтепинском районе столицы загорелся пассажирский автобус во время движения по улице Фархадской, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.
Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра.
Пожар вспыхнул в автобусе Mercedes-Benz, следовавшем по 125-му маршруту от Урикзора до Домбирабада.
© Telegram-канал "Ко дну"В Ташкенте загорелся пассажирский автобус
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус
© Telegram-канал "Ко дну"
Отмечается, что огнем был охвачен моторный отсек автобуса. На место происшествия прибыли две пожарно-спасательные бригады. Пламя огня удалось потушить через четыре минуты.
В ходе инцидента никто не пострадал.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину пожара и размер нанесенного материального ущерба.
Ранее один из пассажирских автобусов также загорелся в Ташкенте. Это случилось в микрорайоне "Дустлик-1" Янгихаётского района. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
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