https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-tashkente-zagorelsya-passajirskiy-avtobus--foto-21854199.html

В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото

В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото

Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра.

2021-12-20T10:41+0500

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происшествия

пожар

автобусы

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Учтепинском районе столицы загорелся пассажирский автобус во время движения по улице Фархадской, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана. Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра. Пожар вспыхнул в автобусе Mercedes-Benz, следовавшем по 125-му маршруту от Урикзора до Домбирабада.Отмечается, что огнем был охвачен моторный отсек автобуса. На место происшествия прибыли две пожарно-спасательные бригады. Пламя огня удалось потушить через четыре минуты.В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину пожара и размер нанесенного материального ущерба.Ранее один из пассажирских автобусов также загорелся в Ташкенте. Это случилось в микрорайоне "Дустлик-1" Янгихаётского района. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

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2021

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожар, автобусы