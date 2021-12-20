https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-tashkente-zagorelsya-passajirskiy-avtobus--foto-21854199.html
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото
Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра.
2021-12-20T10:41+0500
2021-12-20T10:41+0500
2021-12-20T10:42+0500
происшествия
пожар
автобусы
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Учтепинском районе столицы загорелся пассажирский автобус во время движения по улице Фархадской, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана. Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра. Пожар вспыхнул в автобусе Mercedes-Benz, следовавшем по 125-му маршруту от Урикзора до Домбирабада.Отмечается, что огнем был охвачен моторный отсек автобуса. На место происшествия прибыли две пожарно-спасательные бригады. Пламя огня удалось потушить через четыре минуты.В ходе инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину пожара и размер нанесенного материального ущерба.Ранее один из пассажирских автобусов также загорелся в Ташкенте. Это случилось в микрорайоне "Дустлик-1" Янгихаётского района. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
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пожар, автобусы
В Ташкенте загорелся пассажирский автобус — фото
10:41 20.12.2021 (обновлено: 10:42 20.12.2021)
Пожар вспыхнул в автобусе Mercedes-Benz, следовавшем по 125-му маршруту от Урикзора до Домбирабада.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik.
В Учтепинском районе столицы загорелся пассажирский автобус во время движения по улице Фархадской, сообщает
пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.
Согласно данным МЧС, инцидент произошел 20 декабря, в 07.50 утра.
Пожар вспыхнул в автобусе Mercedes-Benz, следовавшем по 125-му маршруту от Урикзора до Домбирабада.
Отмечается, что огнем был охвачен моторный отсек автобуса. На место происшествия прибыли две пожарно-спасательные бригады. Пламя огня удалось потушить через четыре минуты.
В ходе инцидента никто не пострадал.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину пожара и размер нанесенного материального ущерба.
Ранее один из пассажирских автобусов также загорелся
в Ташкенте. Это случилось в микрорайоне "Дустлик-1" Янгихаётского района. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.