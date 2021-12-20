https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-uzbekistane-nadeyutsya-vosstanovit-rabotu-paypal-21866970.html

В Узбекистане надеются восстановить работу PayPal

В Узбекистане надеются восстановить работу PayPal

PayPal не проявлял интереса к узбекистанскому рынку по ряду причин. Теперь власти рассчитывают восстановить работу сервиса в стране.

2021-12-20T20:07+0500

2021-12-20T20:07+0500

2021-12-20T20:07+0500

общество

узбекистан

рынок

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что международный платежный сервис PayPal снова сможет заработать в стране.Об этом в понедельник заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций страны Шерзод Шерматов на открывшемся в Ташкенте молодежном форуме.Министр считает, что PayPal не проявлял интереса к узбекистанскому рынку, поскольку здесь долгие годы не работала конвертация валюты, создавались искусственные ограничения на работу платежных систем, сообщает РИА Новости.ЦБ Узбекистана в сентябре 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу. PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

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узбекистан, рынок