https://uz.sputniknews.ru/20211220/v-uzbekistane-nadeyutsya-vosstanovit-rabotu-paypal-21866970.html
В Узбекистане надеются восстановить работу PayPal
В Узбекистане надеются восстановить работу PayPal
PayPal не проявлял интереса к узбекистанскому рынку по ряду причин. Теперь власти рассчитывают восстановить работу сервиса в стране.
2021-12-20T20:07+0500
2021-12-20T20:07+0500
2021-12-20T20:07+0500
общество
узбекистан
рынок
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что международный платежный сервис PayPal снова сможет заработать в стране.Об этом в понедельник заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций страны Шерзод Шерматов на открывшемся в Ташкенте молодежном форуме.Министр считает, что PayPal не проявлял интереса к узбекистанскому рынку, поскольку здесь долгие годы не работала конвертация валюты, создавались искусственные ограничения на работу платежных систем, сообщает РИА Новости.ЦБ Узбекистана в сентябре 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу. PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.
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узбекистан, рынок
В Узбекистане надеются восстановить работу PayPal
PayPal не проявлял интереса к узбекистанскому рынку по ряду причин. Теперь власти рассчитывают восстановить работу сервиса в стране.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что международный платежный сервис PayPal снова сможет заработать в стране.
Об этом в понедельник заявил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций страны Шерзод Шерматов на открывшемся в Ташкенте молодежном форуме.
"PayPal исключила из списка Узбекистан. Наша задача с Центральным банком и министерством финансов включить Узбекистан в этот список", — сказал Шерматов, отвечая на вопрос о перспективах работы этого платежного сервиса в стране.
Министр считает, что PayPal не проявлял интереса к узбекистанскому рынку, поскольку здесь долгие годы не работала конвертация валюты, создавались искусственные ограничения на работу платежных систем, сообщает РИА Новости
.
ЦБ Узбекистана в сентябре 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупки и продажи валюты по рыночному курсу.
PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.