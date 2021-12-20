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Хоким Ферганской области обещал заплатить тем, кто сможет похудеть
Хоким Ферганской области обещал заплатить тем, кто сможет похудеть
Предложенный механизм будет стимулировать население худеть, а значит, питаться правильно.
2021-12-20T20:21+0500
2021-12-20T20:21+0500
общество
фергана
деньги
хоким
похудение
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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров обратился к жителям с предложением получать по 500 тысяч сумов за каждый потерянный килограмм веса. Таким образом чиновник решил бороться с ростом заболеваний из-за ожирения и неправильного образа жизни.По его мнению, предложенный механизм будет стимулировать население худеть, а значит, питаться правильно.Для пропаганды здорового образа жизни в Ферганской области внедрят специальную систему по стимулированию людей с избыточным весом.Как будет работать система? Гражданин обращается в поликлинику, где определят и зафиксируют его текущий вес. Через полгода будет повторное взвешивание. За каждый потерянный килограмм пациенту выплатят по 500 000 сумов."Так, человек получит 2,5 миллиона, если потеряет 5 кг. И 5 миллионов при похудении на 10 кг. Дальше нет необходимости давать ему деньги. Так как похудев на 10 кг, у него глаза открываются. Человек станет по-другому смотреть на мир", - заключит глава региона.
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фергана, деньги, хоким, похудение

Хоким Ферганской области обещал заплатить тем, кто сможет похудеть

20:21 20.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗанятие людей старшего возраста в фитнес-центре
Занятие людей старшего возраста в фитнес-центре - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Предложенный механизм будет стимулировать население худеть, а значит, питаться правильно.
ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров обратился к жителям с предложением получать по 500 тысяч сумов за каждый потерянный килограмм веса. Таким образом чиновник решил бороться с ростом заболеваний из-за ожирения и неправильного образа жизни.
По его мнению, предложенный механизм будет стимулировать население худеть, а значит, питаться правильно.
Число больных растет из-за того, что мы не придерживаемся здорового образа жизни. К примеру, из 32 тысяч больных сахарным диабетом, лишь две тысячи приобрели этот недуг по наследству. Остальные 30 тысяч болеют из-за ожирения, неправильного питания, сидячего образа жизни.
Хайрулло Бозоров - Sputnik Узбекистан
Хайрулло Бозоров
Хоким Ферганской области
Для пропаганды здорового образа жизни в Ферганской области внедрят специальную систему по стимулированию людей с избыточным весом.
Как будет работать система? Гражданин обращается в поликлинику, где определят и зафиксируют его текущий вес. Через полгода будет повторное взвешивание. За каждый потерянный килограмм пациенту выплатят по 500 000 сумов.
"Так, человек получит 2,5 миллиона, если потеряет 5 кг. И 5 миллионов при похудении на 10 кг. Дальше нет необходимости давать ему деньги. Так как похудев на 10 кг, у него глаза открываются. Человек станет по-другому смотреть на мир", - заключит глава региона.
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