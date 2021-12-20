https://uz.sputniknews.ru/20211220/xokim-ferganskoy-oblasti-obeschal-zaplatit-tem-kto-smojet-poxudet-21867286.html

Хоким Ферганской области обещал заплатить тем, кто сможет похудеть

Хоким Ферганской области обещал заплатить тем, кто сможет похудеть

Предложенный механизм будет стимулировать население худеть, а значит, питаться правильно.

2021-12-20T20:21+0500

2021-12-20T20:21+0500

2021-12-20T20:21+0500

общество

фергана

деньги

хоким

похудение

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ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Глава Ферганской области Хайрулло Бозоров обратился к жителям с предложением получать по 500 тысяч сумов за каждый потерянный килограмм веса. Таким образом чиновник решил бороться с ростом заболеваний из-за ожирения и неправильного образа жизни.По его мнению, предложенный механизм будет стимулировать население худеть, а значит, питаться правильно.Для пропаганды здорового образа жизни в Ферганской области внедрят специальную систему по стимулированию людей с избыточным весом.Как будет работать система? Гражданин обращается в поликлинику, где определят и зафиксируют его текущий вес. Через полгода будет повторное взвешивание. За каждый потерянный килограмм пациенту выплатят по 500 000 сумов."Так, человек получит 2,5 миллиона, если потеряет 5 кг. И 5 миллионов при похудении на 10 кг. Дальше нет необходимости давать ему деньги. Так как похудев на 10 кг, у него глаза открываются. Человек станет по-другому смотреть на мир", - заключит глава региона.

фергана

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фергана, деньги, хоким, похудение