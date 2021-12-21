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Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые
Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые
Ученые выявили пять главных симптомов, свидетельствующих, что человек заболел новым штаммом коронавирусной инфекции.
2021-12-21T22:30+0500
2021-12-21T22:30+0500
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Исследователи британской компании ZOE, которая разрабатывала приложение ZOE COVID Study для отслеживания коронавируса, изучили симптомы людей, у которых в октябре обнаружили коронавирус, а затем сравнили их с симптомами заболевших в декабре, когда появился штамм "омикрон".Таким образом, ученые смогли выявить пять симптомов, которые сигнализируют, что человек заболел новым штаммом коронавируса.Первый симптом - это головная боль пульсирующего или давящего характера. Причем головная боль, свойственная при омикрон-штамме, возникает не в одной области головы, а по обеим сторонам и длится более трех дней.Вторым признаком является насморк, который встречался у 60% пациентов. Однако считать его прямым симптомом нового штамма можно условно, поскольку он характерен и для других сезонных заболеваний, точно так же, как и третий признак - частое чихание.Четвертый симптом - боль в горле. Она похожа на ту, что возникает при ларингите. Такая боль не является сильной и длится не более пяти дней. Чаще она встречается у взрослых в возрасте 18-65 лет.Пятым симптомом штамма "омикрон" является сухой кашель, который длится около четырех-пяти дней. "Больше всего симптомы "омикрона" похожи на легкий вариант "дельты", который мы наблюдаем у вакцинированных людей", — говорит руководитель проекта ZOE COVID Study профессор Тим Спектор.По мнению ученого, поэтому отличить "омикрон" от простуды весьма сложно, и, если человеку кажется, что он простудился, лучше пройти тестирование, а не заниматься самолечением.Эксперты говорят, что лучший способ защитить себя от "омикрона" — частое тестирование, социальная дистанция, ношение маски и ревакцинация.
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здоровье, коронавирус covid-19

Каковы пять главных симптомов "омикрона" - ученые

22:30 21.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Ученые выявили пять главных симптомов, свидетельствующих, что человек заболел новым штаммом коронавирусной инфекции.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Исследователи британской компании ZOE, которая разрабатывала приложение ZOE COVID Study для отслеживания коронавируса, изучили симптомы людей, у которых в октябре обнаружили коронавирус, а затем сравнили их с симптомами заболевших в декабре, когда появился штамм "омикрон".
Таким образом, ученые смогли выявить пять симптомов, которые сигнализируют, что человек заболел новым штаммом коронавируса.
Первый симптом - это головная боль пульсирующего или давящего характера. Причем головная боль, свойственная при омикрон-штамме, возникает не в одной области головы, а по обеим сторонам и длится более трех дней.
Вторым признаком является насморк, который встречался у 60% пациентов. Однако считать его прямым симптомом нового штамма можно условно, поскольку он характерен и для других сезонных заболеваний, точно так же, как и третий признак - частое чихание.
Четвертый симптом - боль в горле. Она похожа на ту, что возникает при ларингите. Такая боль не является сильной и длится не более пяти дней. Чаще она встречается у взрослых в возрасте 18-65 лет.
Пятым симптомом штамма "омикрон" является сухой кашель, который длится около четырех-пяти дней.
"Больше всего симптомы "омикрона" похожи на легкий вариант "дельты", который мы наблюдаем у вакцинированных людей", — говорит руководитель проекта ZOE COVID Study профессор Тим Спектор.
По мнению ученого, поэтому отличить "омикрон" от простуды весьма сложно, и, если человеку кажется, что он простудился, лучше пройти тестирование, а не заниматься самолечением.
Эксперты говорят, что лучший способ защитить себя от "омикрона" — частое тестирование, социальная дистанция, ношение маски и ревакцинация.

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