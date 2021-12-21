Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги

находившиеся в течение 2021 года в списке так называемой "Железной тетради"; находившиеся в течение 2021 года в списке так называемой "Железной тетради";

получающие пенсию или пособие по случаю потери кормильца с детьми до 18 лет; получающие пенсию или пособие по случаю потери кормильца с детьми до 18 лет;