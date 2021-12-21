https://uz.sputniknews.ru/20211221/maloobespechennym-semyam-v-uzbekistane-razdadut-dengi-21884700.html
Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги
Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги
Выплаты последуют уже в декабре
2021-12-21T22:11+0500
2021-12-21T22:11+0500
2021-12-21T22:11+0500
общество
узбекистан
постановление
деньги
президент
малообеспеченные семьи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20157996_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_0a203aa3f47f78fcd8a19909664cb6bc.jpg
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрены дополнительные меры по поддержке малообеспеченных слоёв населения и дальнейшему усилению социальной защиты.До конца года этим семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Деньги получат граждане:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/13/20157996_630:0:3361:2048_1920x0_80_0_0_40334ecec9f79b3678f925d6845591cd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, постановление, деньги, президент, малообеспеченные семьи
Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги
Согласно поручению президента, выплаты последуют уже в декабре.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik.
Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрены
дополнительные меры по поддержке малообеспеченных слоёв населения и дальнейшему усилению социальной защиты.
До конца года этим семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Деньги получат граждане:
находившиеся в течение 2021 года в списке так называемой "Железной тетради";
получающие пенсию или пособие по случаю потери кормильца с детьми до 18 лет;
получающие пособие детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет.