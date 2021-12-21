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https://uz.sputniknews.ru/20211221/maloobespechennym-semyam-v-uzbekistane-razdadut-dengi-21884700.html
Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги
Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги
Выплаты последуют уже в декабре
2021-12-21T22:11+0500
2021-12-21T22:11+0500
общество
узбекистан
постановление
деньги
президент
малообеспеченные семьи
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ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрены дополнительные меры по поддержке малообеспеченных слоёв населения и дальнейшему усилению социальной защиты.До конца года этим семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Деньги получат граждане:
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узбекистан, постановление, деньги, президент, малообеспеченные семьи

Малообеспеченным семьям в Узбекистане раздадут деньги

22:11 21.12.2021
© Sputnik / SputnikУзбекские деньги, 5000 сумов
Узбекские деньги, 5000 сумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Sputnik
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Согласно поручению президента, выплаты последуют уже в декабре.
ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусмотрены дополнительные меры по поддержке малообеспеченных слоёв населения и дальнейшему усилению социальной защиты.
До конца года этим семьям выплатят единовременную материальную помощь в размере 800 тысяч сумов. Деньги получат граждане:
находившиеся в течение 2021 года в списке так называемой "Железной тетради";
получающие пенсию или пособие по случаю потери кормильца с детьми до 18 лет;
получающие пособие детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
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