https://uz.sputniknews.ru/20211221/munisa-rizaeva-pomirilas-s-rodnoy-sestroy-karimoy--foto-21874744.html
Муниса Ризаева помирилась с родной сестрой Каримой — фото
Муниса Ризаева помирилась с родной сестрой Каримой — фото
Пару месяцев назад звезда отписалась от родной сестры Каримы в Инстаграм и сделала неожиданное заявление.
2021-12-21T13:48+0500
2021-12-21T13:48+0500
2021-12-21T13:48+0500
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муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева помирилась со своей родной сестрой Каримой.К такому выводу пришли поклонники артистки, посмотрев ее последние сторис в Instagram.Муниса и Карима активно репостили фото, видео и отмечали друг друга. Пару месяцев назад Муниса Ризаева отписалась от сестры в соцсетях. Поклонники предположили, что в семье произошел разлад.Позднее артистка подтвердила догадки и заявила, что не разговаривает с Каримой, так как "сильно обижена".Звезда добавила, что у нее есть еще одна сестра — Малика, с которой также сложные отношения. Певица не стала рассказывать подробности, но призналась, что получила достаточно негатива в свой адрес.Теперь же все обиды, похоже, позади.Удалось ли Мунисе Ризаевой помириться с остальными членами семьи, пока неизвестно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
муниса ризаева
Муниса Ризаева помирилась с родной сестрой Каримой — фото
Пару месяцев назад звезда отписалась от родственницы и сделала неожиданное заявление.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Звезда узбекской эстрады Муниса Ризаева помирилась со своей родной сестрой Каримой.
К такому выводу пришли поклонники артистки, посмотрев ее последние сторис в Instagram.
Муниса и Карима активно репостили фото, видео и отмечали друг друга.
Пару месяцев назад Муниса Ризаева отписалась от сестры в соцсетях. Поклонники предположили, что в семье произошел разлад.
Позднее артистка подтвердила догадки и заявила, что не разговаривает с Каримой, так как "сильно обижена".
Звезда добавила, что у нее есть еще одна сестра — Малика, с которой также сложные отношения. Певица не стала рассказывать подробности, но призналась, что получила достаточно негатива в свой адрес.
Теперь же все обиды, похоже, позади.
Удалось ли Мунисе Ризаевой помириться с остальными членами семьи, пока неизвестно.